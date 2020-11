Po, nebo proti směru? V sedačce, nebo podsedáku? O přepravě dětí se přou i odborníci

Když se vám narodí (obzvlášť to první) miminko, je asi vcelku obvyklé, že se k němu budete chovat jako ke křehkému pokladu. Vždyť ani neudrží hlavu. Proto tatínkové do porodnice míří patřičně vybaveni: dětskou autosedačkou pro nejmenší, která poslouží i jako rychlá přepravka na všechno to potřebné oblečení na první cestu autem domů.

O upevnění tohoto vajíčka pro nejmenší nikdo nepochybuje. Novorozenec v něm má ležet hlavičkou proti směru jízdy a je do něj upoutaný pásem. Pokud taková autosedačka zamíří na přední sedadlo, musí se vypnout čelní airbag. Zůstává jen otázka, jestli vybrat verzi s upevněním na kotevní body Isofix, nebo postačí varianta, kterou do auta připoutáte bezpečnostním pásem.

"Pokud sedačku dobře nainstalujete, jsou obě možnosti stejně bezpečné," říká Lotta Jakobssonová, která se u Volva zabývá předcházení zraněním při autonehodách. Výhoda Isofixu tkví v tom, že správné zacvaknutí (tedy instalace) sedačky se dá rychle zkontrolovat. U pásu je to složitější, je nutné důkladněji prostudovat manuál, ověřit jeho vedení.

Následky havárie se špatně upevněnou autosedačkou pak mohou být katastrofické. Ukázal to třeba nedávný test autoklubu ADAC, který provedl crash testy s nesprávně nainstalovanými a použitými autosedačkami nejrůznějších velikostí. V nejhorším případě může sedačka dokonce zpod pásů vyklouznout.

0:45 Německý ADAC otestovat špatně upevněné autosedačky. | Video: ADAC

Pro rodiče je důležité, aby dávali pozor na to, že pás prochází všemi úchyty, kterými má, aby byl správně napnutý a nebyl překroucený. Dobré je také vyhnout se tomu, abyste dítě poutali do sedačky v bundě, pás po ní snadno sklouzne tam, kam nemá.

Výsledky testu ADAC ale také ukázaly, že sedačka správně upevněná pásy může být dokonce bezpečnější než u systémů s Isofixem. Platí to například u vajíčka Cybex Aton B i-Size, které dostalo při použití s isofixovou základnou horší hodnocení za bezpečnost než s pásy.

Rozdíl však není velký, takže díky snadnější instalaci a lepší ergonomii nakonec odešla s lepší celkovou známkou varianta s Isofixem. Nutno však podotknout, že samotná zmíněná sedačka stojí necelých pět tisíc a základna k ní dalších 4500 korun. Větší pohodlí a snadnější instalace jsou tak i otázkou o poznání vyšší investice.

Nešťastné otáčení

Velká změna pro děti přichází asi po roce. Z vajíčka vyrostou a najednou by měly přesednout do větší autosedačky. Tradičně již taková autosedačka směřuje po směru jízdy, ale správně by neměla.

Jistě, dítě asi od čtyř měsíců už udrží pevně hlavu, ale jeho krk ještě není jako u dospělého. "Fyziologie krku malého dítěte je tak odlišná od staršího, ještě do tří let nemají krční obratle tvar sedel, ale jsou ploché," vysvětluje Lotta Jakobssonová z Volva. Následky při čelním střetu mohou být fatální, protože přetížení působící při nárazu na hlavu dítěte nedovyvinutý krk prostě nevydrží.

Podle výrobce dětských autosedaček BeSafe je pro dítě od jednoho do čtyř let až pětkrát bezpečnější, když v autě jezdí proti směru jízdy. Vysoký nárůst bezpečnosti potvrzují i vědecké studie, na nichž spolupracovalo právě i Volvo.

Výborné výsledky potvrzují i nezávislé testy. V případě toho posledního v režii ADAC na celé čáře zvítězila sedačka Joie i-Spin Safe. Ta je určena pro děti do cca čtyř let a je určena speciálně pro jejich přepravu proti směru jízdy. Její bezpečnost ohodnotili testeři velice vysokou známkou 1,2.

S bezpečností autosedaček umístěných proti směru jízdy souhlasí i Karel Mulač z týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti Škody Auto. "Přeprava dítěte proti směru jízdy má smysl i pro větší děti, protože čelní náraz bude šetrnější pro dětské tělo, které má poměrně větší hlavu vůči tělu a slabší krk," říká.

Volvo dokonce tvrdí, že právě používání protisměrných dětských autosedaček je jedním z důvodů, proč ve Švédsku zemřelo při dopravních nehodách v roce 2019 jen devět dětí.

"V roce 2013 byly ve studii zveřejněny informace o tom, že množství dětí, které v protisměrných sedačkách při nehodě zemřou, je velice malé. Ty, které zahynuly, se dostaly do velice extrémních situací - utopená a hořící auta - nebo velice komplexní nehody, kdy na místě nepřežil vůbec nikdo. Existují ale i případy, kdy nikdo v autě nehodu nepřežil, jen dítě, které sedělo v autosedačce proti směru jízdy," doplňuje další data Jakobssonová.

Podle Jakobssonové je v domovině Volva tenhle postup hluboce zakořeněný, samotný zákon přitom o směru umístění sedačky nic neříká. "Proti směru jsme umisťovali již první autosedačky, které se na trhu začaly objevovat v 70. letech 20. století," říká. "Všechny zainteresované strany - pojišťovny, úřady, výzkumníci - mluví v tomto směru jednohlasně. A existuje i určitý společenský tlak. Váš soused vám řekne, že když dítě do čtyř let otočíte v autě po směru, děláte něco špatně," doplňuje.

Přes to všechno ale otočení dítěte v autě není jen tak. Jedním z problémů může být nevolnost v autě, protože vaše ratolest se pohybuje proti směru jízdy. Výrobce autosedaček BeSafe však v tomto směru argumentuje tím, že nevolnost často způsobují jiné věci než směr ukotvení autosedačky. Na svém webu píše, že smysl pro rovnováhu se u dětí zcela rozvíjí až mezi čtvrtým a šestým rokem a nevolnost tak často bývá způsobena jinými věcmi - ať už se jedná o polohu, v jaké sedí (tedy úhel zad a nohou), vadit může i jídlo, které měly před cestou, anebo dokonce zápach.

Jak zabránit nevolnosti u dětí v autě? Vyhněte se horším silnicím a jeďte tak, aby dítě netrpělo na nárazy nebo rychlé změny směru. Na delších cestách si dělejte pravidelné přestávky. Dopřejte dítěti zábavu - dejte mu knížku, omalovánky nebo tablet. Vyhněte se těžkým jídlům. Vyzkoušejte přírodní pomocníky jako zázvor nebo máta, pomoci mohou i léky proti nevolnosti. Stáhněte okénko, aby dovnitř mohl čerstvý vzduch. Mějte v zásobě aktivity, které mohou dítě rozptýlit. Zpívejte si nebo hrajte hry.

Obtížnější může být i komunikace s dítětem, kdy pomohou nejrůznější zrcátka, a některým mladým pánům a slečnám může vadit, že nemají dost místa na nohy. I zde pomohou na delších cestách časté zastávky, aby si dítě mohlo protáhnout nožičky.

Možná největší problém ale bývá samotná manipulace se sedačkou a to, že v autě často vyžaduje více místa. To se ostatně potvrzuje v testu ADAC, když vyjmenovává nedostatky zmíněné sedačky Joie i-Spin Safe. Nechybí mezi nimi: náročná instalace, vyšší hmotnost i vyšší prostorová náročnost ve voze. Všechny tyto nedostatky se nemusí opakovat u sta procent takových sedaček, ale rozhodně nejsou výjimečné.

"Co je důležité pro budoucnost, je to, aby sedačky do budoucna (a je jedno jaké) byly tak malé, jak to jen jde. Aby na nich prostě bylo přesně tolik materiálu, aby důsledně ochránily dítě a aby se snadno instalovaly do auta," říká Jakobssonová o dalším vývoji. Ten by podle ní mělo v případě sedaček montovaných proti směru jízdy postrčit i to, že se více rozšíří, trh s nimi je relativně malý.

Něco podobného by snad mohlo pomoci i ceně, protože zmíněná autosedačka značky Joie vyjde v Česku na nemalých 9500 korun, a to patří například v porovnání s BeSafe k těm levnějším.

Podsedák nebo velká autosedačka

Pokud se odborníci na něčem ne zcela shodnou, je to poslední fáze dětské autosedačky. Autokluby a s nimi i Karel Mulač ze Škody zastávají stanovisko, že dítě by co nejdéle mělo cestovat ve velké autosedačce se zádovou opěrkou. Ta sice již využívá pásy auta, ale vede je tak, aby dítěti správně vyhovovaly, a navíc díky výrazným bočnicím lépe chrání při bočním nárazu. Právě taková autosedačka by měla dítěti vydržet až do deseti let věku (150 cm výšky, 36 kg váhy), pak může podle českého zákona přesednout na normální sedačku v autě.

"Velká autosedačka poskytuje oproti podsedáku výrazně vyšší ochranu při všech typech nárazu. Podsedák neposkytuje ochranu krku ani hlavy a nezajistí optimální pozici pásu na dětském těle. Nechrání ani trup dítěte," vysvětluje Mulač. Dítěti podle něj nepomohou ani boční airbagy, protože hlava dítěte je příliš nízko.

Pokud se za velkou sedačku dítě stydí - a na prvním stupni už má svoji hlavu -, doporučuje Mulač vysvětlit mu, že v podobných autosedačkách jezdí přece i automobiloví závodníci.

Lotta Jakobssonová z Volva je však jiného názoru. "Pokud dítě bez problémů vzpřímeně sedí s pásem přes rameno, nepotřebuje opěrku zad a boční opěry - alespoň z bezpečnostního hlediska," říká. Vedení pásu obstará podsedák a o dodatečnou ochranu se podle ní postarají pásy i boční airbagy.

Výrobci autosedaček podle Jakobssonové vzali celou odpovědnost na sebe. Odolnost autosedaček při nárazu se běžně netestuje v autě, ale na jakýchsi saních, kde se bezpečnostní systémy auta neprojeví.

Jakobssonová také kritizuje, že podsedáky nemohou od roku 2017 dostat schválení pro děti do 125 cm výšky a 22 kg váhy. "Máme sice důkazy, že je to krok špatným směrem, ale nepovedlo se nám to prosadit," popisuje probíhající debatu. Menší a lehčí podsedáky jsou podle ní důležité s ohledem na sdílenou mobilitu nebo jízdu v taxíku. Ne každý s sebou logicky chce tahat velkou autosedačku.

Volvo patří dokonce k průkopníkům vestavěných autosedaček. První uvedlo již před třiceti lety, dnes se za podobný integrovaný podsedák takového Volva XC90 připlácí pět tisíc korun. Podobnou věc nabízí i Seat u Alhambry a VW u Sharanu.

"Postavit dětský zádržný systém jako součást vozidla je vždy lepší než externí věc," říká Jakobssonová. Jakýkoli další prvek vložený do bezpečnostního systému totiž může přinést při havárii jistý skluz a s ním i komplikace. Volvo podle ní navíc auta vyvíjí tak, aby s těmito vestavěnými autosedačkami fungovaly jejich pásy a airbagy.

Pokud ale jde o maximální zjednodušení situace a nahrazení podsedáku například bezpečnostním pásem pro děti Smart Kid Belt (již jsme o něm psali zde), na to se Jakobssonová dívá skepticky. "Taková zařízení nenabídnou dostatečnou ochranu a nejedná se o dětský zádržný systém," říká. Podle ní dojde přesně k tomu, co ukázal již test autoklubu ADAC, břišní část pásu se posune vzhůru po břichu dítěte a to si dost možná přivodí těžká zranění břicha.