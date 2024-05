Situace je napjatá, zní z TOP 09. Pozice Pekarové slábne nejen kvůli výměně ministrů

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová čelí kritice spolustraníků. I když napětí uvnitř strany výrazně prosakuje až nyní po nezdařilé výměně ministryně pro vědu Heleny Langšádlové, nespokojenost s šéfkou TOP 09 se hromadí už od vyjednávání o vládě. Zdroje z TOP 09 říkají, že být stranické volby dnes, nemusela by svou pozici obhájit. Předčasný sjezd ale v tuto chvíli nikdo nechce.

Když Markéta Pekarová Adamová loni v listopadu obhájila svůj post v čele strany, varovala spolustraníky, že TOP 09 nesmí propadnout sebeklamu o své neomylnosti. Jenže právě spolustraníci, s nimiž mluvilo Aktuálně.cz pod podmínkou anonymity, namítají, že tomuto sebeklamu propadá jejich předsedkyně. Poslední průzkumy ukazují, že pokud by strana kandidovala samostatně, měla by problém se dostat do sněmovny. A někteří to dávají za vinu právě Pekarové Adamové.

"Ona je hlavním viníkem toho, kde jsme se nyní ocitli. Začalo to už špatným vyjednáváním o vládě a končí to zatím blamáží s hledáním ministra pro vědu," říká jeden z poslanců TOP 09, který si nepřál být jmenovaný.

Ve straně se objevují názory, že Pekarová Adamová udělala už při vyjednávání o vládě dvě zásadní chyby, na které nyní TOP 09 doplácí. Ve vládě má jen dva členy, ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a končící Langšádlovou, která ani vlastní ministerstvo jako takové neměla a její resort spadá pod Úřad vlády.

Pekarová Adamová navíc jako jediná z šéfů pěti koaličních stran sama ve vládě nezasedla. Místo toho se stala předsedkyní sněmovny. Tehdy to vysvětlovala tím, že chce mít více času na rodinu. Její rozhodnutí jí ale někteří straníci vyčítají. "Jako ministryně by to měla mnohem těžší, ale byli bychom mnohem viditelnější a měli bychom také daleko větší vliv. Navíc působí zvláštně, když čtyři předsedové dalších vládních stran ve vládě sedí," říká další z poslanců, ani on si však nepřeje uvést své jméno.

Jisté je, že do evropských voleb, které se konají v červnu, se nic významného okolo předsedkyně dít nebude. Roli bude hrát i to, jak se TOP 09 v koalici Spolu povede a kolik získá mandátů. Předseda strany v Karlovarském kraji Lukáš Otys nicméně přiznává, že atmosféra není dobrá. Za nepovedenou považuje zejména výměnu ministryně Langšádlové. "Za to je odpovědné celé vedení strany. Po volbách se vrátíme k tomu, zda jednalo správně," říká Otys.

Za napjatou označuje situaci i europoslanec a bývalý předseda strany Jiří Pospíšil. "Napjaté je to u nás od podzimního sněmu a trošku to gradovalo kolem evropské kandidátky," říká. Tehdy Pospíšil kritizoval Pekarovou Adamovou za to, že v evropských volbách neumožnila kandidovat dalšímu bývalému šéfovi strany Miroslavu Kalouskovi.

O pozici Pekarové ale mluvit nechce. "Lidé o padající podpoře možná debatují, ale nebudu spekulovat. Nechci jí ubližovat tím, že bych odhadoval, zda jí klesá podpora. Jsem kritikem vedení, ale nechci jím být za každou cenu, aby to stranu nepoškozovalo," říká. Na místě podle něj není ani uspořádání mimořádného sjezdu.

O rozhodnutí neumožnit Kalouskovi kandidovat hovoří negativně i další členové TOP 09. Někteří dokonce tvrdí, že s tímhle názorem jich je ve straně většina.

Největší problém, kterému ale Pekarová Adamová čelí, se týká dalšího směřování strany a možnosti, že strana fakticky zanikne splynutím s ODS. Někteří členové se obávají, že kvůli koalici Spolu voliči už nevědí, v čem je jejich strana ojedinělá a proč by měli volit ji.

Dříve se TOP 09 profilovala jako nejvíce proevropská strana, jenže v koalici s ODS už to není tolik patrné. Strana se dřív také snažila přilákat mladé lidi, což se mohlo odsouzením Dominika Feriho, který byl hlavním "magnetem" pro mladší generaci, vytratit.

Proti společné kandidátce do evropských voleb v minulosti vystupoval například poslanec TOP 09 Ondřej Kolář, který tvrdil, že tím zanikne výrazně proevropská politika jejich lídra Luďka Niedermayera. "Eurovolby jsou výborná příležitost, abychom se ukázali jako strana, která má ještě svou vlastní autenticitu. V těchto volbách jsme to mohli ukázat výrazně víc než v jiných," prohlásil loni v říjnu Kolář.

Pekarová Adamová vážnější problémy ve straně nepřipouští. "Za nejdůležitější považuji soustředit se na nadcházející volby," prohlašuje. Podle ní je jedinou nespokojenou krajskou organizací ta středočeská, odkud pochází Langšádlová.

Video: Babiš šíří obavy. Ať je rád, že to někdo spolkne za něj, říká o důchodech novinářka (7. 5. 2024)