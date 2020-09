Žena se připoutala až po pokutě, o hodinu později jí pás zachránil život

Policisté v pátek na Českolipsku zastavili červený citroen, protože spolujezdkyně na předním sedadle nebyla připoutaná bezpečnostním pásem. Za to ženě dali pokutu 200 korun a upozornili ji, že pás jí při nehodě může zachránit život. Zhruba o hodinu později vůz skutečně havaroval a ženě pomohl.

"Dopravní policisté zastavili vozidlo tovární značky Citroen C3 v obci Stružnice proto, že spolujezdkyně na předním sedadle nebyla připoutaná bezpečnostním pásem. Ženě za to uložili pokutu ve výši 200 korun a současně jí domluvili, aby bezpečnostní pás používala, protože jí může při nehodě zachránit život," popisuje mluvčí liberecké krajské policie Ivana Baláková.

V tu chvíli ještě netušili, jak brzy se o tom sama přesvědčí. "Zhruba o hodinu později je operační důstojník vyslal k dopravní nehodě, a když dorazili na místo, nevěřili svým očím. V obci Jezvé se střetla tři vozidla a nejvíc poškozené auto byl právě citroen, který ten den kvůli nepřipoutané pasažérce zastavili," uvádí Baláková.

K nehodě došlo podle policie tak, že jiný citroen jedoucí v koloně zastavil, aby odbočil na pozemek u silnice. Za ním jedoucí řidič Citroenu C3 na něj včas zaraegoval, ale zezadu do něj nabourala Škoda Roomster, jejíž řidič vůz nedobrzdil a narazil citroen na odbočující auto.

"V té době byla spolujezdkyně na předním sedadle Citroenu C3 naštěstí už připoutaná. Kdyby jí dopravní hlídka ve Stružnici nedomluvila, zřejmě by tuto nehodu bez zapnutého bezpečnostního pásu nepřežila. Utrpěla jen méně vážná zranění, se kterými je hospitalizovaná v českolipské nemocnici. Ona sama to vnímá jako velký zázrak," dodává policejní mluvčí. V péči lékařů skončil i řidič Škody Roomster, jeho do nemocnice převezla záchranná služba vrtulníkem.

Policejní akce na Českolipsku byla součástí rozsáhlé dopravně-bezpečnostní akce v celé republice, která trvala od čtvrtka do neděle. Cílem bylo podle policie podpořit bezpečnost všech účastníků silničního provozu o posledním prázdninovém víkendu.

V Česku v loňském roce zemřelo při dopravních nehodách 90 lidí, kteří během jízdy nepoužili bezpečnostní pás, dalších 184 nepřipoutaných lidí se zranilo těžce.