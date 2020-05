Plán na záchranu automobilového gigantu. Renault a Nissan budou sdílet celá auta

Poslední měsíce jsou pro automobilky složité. Řada z nich se potýká s propadem prodejů, vyššími investicemi, přísnějšími emisními limity v Evropě a také dopady pandemie onemocnění covid-19. Mnozí výrobci tak museli přistoupit k úsporným opatřením. Mezi nimi je i jedna z největších automobilek světa, aliance Renaultu, Nissanu a Mitsubishi. Ta ve středu představila nový plán na vlastní záchranu.

Alianci ovlivnila především výkonnost jednotlivých členů. Renault na začátku roku oznámil první ztrátu za posledních deset let a plán, podle kterého chce do roku 2022 ušetřit dvě miliardy eur. To povede k ukončení produkce některých méně úspěšných modelů a pravděpodobně i zavírání továren. Jak přesně budou úspory vypadat, mají Francouzi nastínit v pátek.

Nissan má problémy již delší dobu. Plány někdejšího šéfa Carlose Ghosna, který byl v roce 2018 v Japonsku zatčen například kvůli zneužití firemních peněz, na expanzi totiž japonské automobilce nevyšly. Řada modelů se potýká s nedostatečnými prodeji, návrat značky Datsun jako levného výrobce pro asijské trhy nebo Rusko také ztroskotal a je pravděpodobné, že v tichosti brzy skončí. Zároveň je očekáváno, že Nissan ve čtvrtek oznámí zakončení fiskálního roku ve ztrátě. Stejně již učinilo Mitsubishi.

Problémové byly v poslední době i vztahy mezi Renaultem a Nissanem, které poškodilo nejen Ghosnovo zatčení, ale i vlastnické propojení. Zatímco Renault je největším akcionářem Nissanu, Nissan vlastní jen menší podíl Renaultu bez hlasovacích práv. 15procentní podíl v Renaultu navíc drží také francouzský stát a to se dlouhodobě vedení japonské automobilky příliš nelíbí. Zahraniční média také spekulovala o možném sloučení Renaultu a Nissanu. Jenomže současná krize, ještě prohloubená pandemií, zřejmě částečně obrousila hrany.

Předseda správní rady aliance Jean-Dominique Senard totiž oznámil prohloubení spolupráce mezi automobilkami a vyloučil jakékoliv snahy o sloučení. Důležitým prvkem tak v následujících letech bude podle Senarda standardizace či jinými slovy přechod od sdílení platforem a technologií ke sdílení také vyšších částí konstrukce karoserie. Aliance už se nemá honit jen za objemem produkce, ale především za konkurenceschopností a výnosností nabídky.

Nový obchodní model označují představitelné aliance Renault Nissan Mitsubishi spojením lídr a následovník. Něco podobného dnes automobilka využívá už v segmentu lehkých užitkových vozidel. V praxi to znamená, že si tři hlavní značky mezi sebe rozdělily hlavní automobilové segmenty.

V nich bude vždy jedno mateřské vozidlo, za jehož vývoj bude zodpovědná daná automobilka a z něj potom budou vycházet vozidla ostatních výrobců, tedy následovníků. Ti se budou na vývoji částečně spolupodílet, hlavní slovo ale bude mít mateřská značka.

Cílem je u aut, kterých se to bude týkat, snížit modelové investice až o 40 procent. V roce 2025 by aliance podle Senarda chtěla dosáhnout podobného pokrytí trhů jako dnes, ale s počtem modelů menším o 20 procent. Zároveň má být do roku 2025 až téměř polovina automobilů aliance vyvíjena a vyráběna podle schématu lídr a následovník.

Rozdělení segmentů v Evropě odpovídá tomu, kde jsou dnes jednotlivé automobilky nejsilnější. Renault tak bude mít nadále na starosti vývoj lehkých užitkových vozidel a dále také malých aut a malých SUV typu Renault Captur nebo Nissan Juke. Nissan bude pro změnu po roce 2025 zodpovědný za klíčová kompaktní SUV, kam dnes spadají třeba Nissan Qashqai nebo Renault Kadjar.

Pozice Mitsubishi v Evropě je naopak nejistá. Vedení automobilky na společné tiskové konferenci přiznalo, že svou pozici na starém kontinentu vyhodnocuje a následně se rozhodne, jakým směrem se bude ubírat. Faktem zůstává, že podle nového plánu povede značka se třemi diamanty alianci v regionu ASEAN, to znamená jihovýchodní Asii, a Oceánii.

Renault se zaměří na Evropu, Rusko, Jižní Ameriku a sever Afriky a Nissan na Japonsko, Čínu a Severní Ameriku. Opět to odpovídá částem světa, v nichž jsou jednotlivé automobilky nejúspěšnější.

I nadále ale bude v rámci aliance pokračovat sdílení technologií a platforem. V budoucnu by tak naprostá většina modelů měla vyjíždět na pěti platformách, přičemž jedna z nich je určená jen pro miniauta třídy kei. Ta se pod značkami Nissan a Mitsubishi prodávají výhradně v Japonsku. Zbytek modelů se tak má podělit o čtyři modulární platformy CMF, pro menší auta vyvíjené pod vedením Renaultu, pro větší modely a elektromobily pod vedením Nissanu.

Jako jeden z příkladů celé racionalizace uvedl Jean-Dominique Senard brazilský trh, kde dnes Renault s Nissanem nabízí šest malých automobilů na čtyřech různých platformách. V budoucnu to má být sedm modelů na jediné platformě pro běžná osobní auta i SUV. Produkce má být zároveň rozdělena do dvou továren.

Podobné je to i se společným vývojem pohonných jednotek. Renault si tak ponechá pozici lídra aliance mezi malými benzinovými motory a naftovými agregáty, Nissan mezi velkými benzinovými motory a Mitsubishi mezi plug-in hybridy pro větší vozidla. Renault zároveň převezme hlavní pozici při vývoji elektrifikovaných pohonných jednotek pro menší modely a také základních systémů elektrické architektury.

Nissan bude nově zodpovědný za vývoj elektrifikovaných jednotek pro větší modely, autonomního řízení a spolu s Renaultem si také rozdělí technologie multimediálních systémů. Renault tak bude vyvíjet infotainment na základě operačního systému Android, Nissan bude mít na starosti specifický systém pro čínský trh.