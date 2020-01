Podle bývalého šéfa Nissan za dva roky zbankrotuje. Automobilka má dále propouštět

Ještě před svým útěkem z Japonska do libanonského exilu řekl dle serveru Automotive News Europe bývalý šéf Nissanu Carlos Ghosn právníkovi Nobuovi Goharovi, že japonská automobilka vyhlásí okolo roku 2022 bankrot. Problémy firmy se dále prohlubují, podle neoficiálních zpráv plánuje další propouštění a škrty.

Japonská automobilka Nissan Motor plánuje zrušit dalších nejméně 4300 z celkového počtu zhruba 139 000 pracovních míst, převážně se bude jednat o kancelářské pozice. Natrvalo se chystá rovněž zavřít dvě, zatím blíže neurčené, továrny (v Evropě Nissan vyrábí v britském Sunderlandu). Tvrdí to čtyři zdroje, na které se odvolává agentura Reuters.

Firma potřebuje do roku 2023 ušetřit 4,4 miliardy dolarů (480 miliard jenů, přibližně 100 miliard korun). Škrty se dotknou i reklamních a marketingových rozpočtů. Podle informací Reuters se propouštět bude v americké centrále v Tennessee a v té evropské v Ženevě. Obě mají zaměstnávat přílišný počet pracovníků v marketingu a oddělení prodejů.

Podle informací Reuters mají právě náklady na marketing a reklamní kampaně tvořit 45 procent fixních nákladů firmy, v přepočtu asi 210 miliard korun ročně.

Škrty by se měly rovněž dotknout počtu nabízených modelů a výbav. Mají skončit nevýdělečné typy, snížit se má také průměrné stáří modelů, z pěti let na dva a půl roku. "Situace je skutečně těžká. Buď to uděláme, nebo skončíme," cituje svůj zdroj blízký vyššímu managementu Reuters.

Jedná se o další rozšíření restrukturalizačního plánu, který Nissan oficiálně představil loni v červenci. Tehdy uvedl, že do roku 2023 propustí téměř desetinu pracovní síly (12 500 lidí) a sníží celosvětovou výrobu svých aut o deset procent. Tehdy firma sdělila, že ve 14 továrnách zruší po jedné výrobní lince.

Druhý největší výrobce aut v Japonsku bojuje poslední dobou s nečekaným poklesem prodeje a čelí dopadům kauzy kolem svého bývalého šéfa Carlose Ghosna.

Část vedení se obává, že Nissan, který tvoří alianci s francouzským Renaultem a japonskou automobilkou Mitsubishi, v posledním čtvrtletí roku 2019 zaznamená další ztrátu. A že by ve ztrátě mohlo podnikání automobilky skončit i za celý finanční rok, který se uzavře na konci března.

Za Ghosna se Nissan pustil do celosvětové expanze, přidal nové modely, masivně vstupoval na trhy v Indii, Rusku, Jihoafrické republice a v jihovýchodní Asii. Výrazně také investoval do propagace a marketingu. V současné době ale mnohé nové modely nedosahují prodejních cílů, například v Česku zaznamenala firma mezi lety 2018 a 2019 téměř 70% pokles prodejů. Jokohamské vedení společnosti odhaduje, že až 40 procent její globální výrobní kapacity se nevyužívá vůbec anebo nedostatečně.

Ghosn byl v listopadu 2018 v Japonsku zadržen a postupně obviněn z několika trestných činů, mimo jiné z toho, že nepřiznal všechny příjmy a že zneužil firemní peníze. Později byl propuštěn na kauci s tím, že nesmí opustit Japonsko. Před koncem loňského roku ale uprchl do Libanonu, kde je doteď. Obvinění vznesená proti své osobě odmítá a tvrdí, že jeho zatčení je výsledkem komplotu některých jeho bývalých kolegů.

Vinu za propad prodejů Ghosn svádí na svého nástupce Hirota Saikawu, který ho ve funkci šéfa Nissanu vystřídal v dubnu 2017 (tedy ještě před celou Ghosnovou kauzou). "Byl šéfem a byl za to zodpovědný," řekl Ghosn na tiskové konferenci v Bejrútu, kterou uspořádal po svém útěku z Japonska 8. ledna.

Saikawa již Nissanu také nevelí, byl odvolán vloni v září. Automobilku v současné době vede Makoto Učida.