Propadu trhu s ojetinami navzdory: autobazary lákají na vysoké výkupní ceny

Podle zástupců autobazarů sdružených do Asociace prodejců použitých automobilů – autobazarů (APPAA) je v důsledku pandemie koronaviru právě teď ideální doba k prodeji staršího auta. Lákají na výkupní ceny i o čtvrtinu vyšší, než byly před krizí. Ne všichni s tím ale souhlasí.

Podle Petra Přikryla, předsedy APPAA, je důvodem poptávka zákazníků, kteří nechtějí za auto utrácet, po vozech do 150 tisíc korun. Těchto aut je ale na trhu z důvodu omezených dovozů ojetin ze zahraničí málo, i s otevřenými hranicemi se navíc dovozy nevyplácí finančně, může za to slabý kurz koruny. "Zpomalil se přísun obchodovatelných ojetin, a v současné době jsme proto ochotni za ně platit víc," říká Filip Kučera z Auto ESA, což je největší člen APPAA.

Jeho firma tak prý při výkupu zaplatí i o 25 procent více. Největší nárůst výkupní ceny zaznamenává u druhé generace Škody Octavia s motorem 1.9 TDI a také první a druhé Fabie.

Přikryl také dodává, že velké firmy odkládají nákupy nových aut a budou si svoje služební vozy držet o něco déle, což dále zpomalí přísun ojetin na český trh. "Rozdíly mezi výkupní a prodejní cenou se však budou nadále snižovat, z čehož bude pochopitelně těžit především zákazník," uzavírá Petr Přikryl. Takový stav by podle něj měl trvat do konce letošního roku.

Vývoj do určité míry potvrzuje i vyjádření největšího českého autobazaru AAA Auto, jenž není členem APPAA. Jeho šéfka Karolína Topolová ještě na začátku dubna tvrdila: "Z důvodu poklesu prodejních cen ojetých automobilů na celém trhu se tento pokles nyní promítá i do cen výkupu. Auta už prostě nemají stejnou hodnotu jako před vypuknutím pandemie."

V současné době je ale podle ní již situace opačná. "Na trhu je nyní minimálně o čtvrtinu vozů méně než v lednu, který bývá z hlediska nabídky obecně nejslabší," uvedla na dotaz Aktuálně.cz. I ona mluví o nárůstu výkupních cen, a to zejména u vozů do 150 tisíc korun, zájem se ale zvyšuje i u ojetin do 400 tisíc korun. "Ve srovnání s obdobím před koronavirem jsou výkupní ceny lehce vyšší. Liší se to ale model od modelu," říká.

V době, kdy se za duben podle údajů on-line tržiště s ojetinami Carvago trh s použitými vozy propadl o více než 80 procent, však podobná tvrzení zavdávají důvod k pochybám a při prodeji auta do bazaru by měl být jeho majitel obezřetný.

Právě šéf Carvaga Jakub Šulta s tvrzením prodejců nesouhlasí. Češi jsou podle něj ochotni v současné době utratit o pět procent méně než před krizí a prodejci na to musí reagovat, jak v případě prodejních cen (kde dávají i větší slevy), tak cen výkupních.

Přímo na sklad se podle Šulty auta v současné době příliš nevykupují, spíše je preferován model výměny, tedy staré za nové. Takové auto se ale musí opětovně snadno prodat, aby nezůstalo stát v bazaru, musí mít proto zajímavé parametry i výbavu.

"Naše interní informace z trhu ukazují, že se auta mají naopak vykupovat za co nejnižší možnou cenu - cena tedy musí tvořit 50 % z finální prodejní hodnoty. Obchodníci mají snahu tlačit na co nejnižší výkupní cenu, aby mohli mít maximální marži při prodeji koncovému zákazníkovi a tím dohnat aktuální výpadek v podobě ztráty zakázek," uvedl pro Aktuálně.cz.

Zvýšení výkupní ceny by se při zachování té prodejní projevilo na nižší marži prodejce. V případě, že by zároveň zvedl prodejní cenu, přišel by o konkurenční výhodu, protože právě cena vozu je při rozhodování o jeho koupi hlavním kritériem.

Autobazary přitom v minulosti samy mluvily o nárůstu prodejních cen, který odůvodňovaly kromě krize i zvyšováním cen nových aut. "Vzhledem k nedostatku ojetin na trhu a k výpadkům ve výrobě nových aut lze čekat další postupné zdražování. O tom se ostatně mluví i u nových vozů, jelikož vlády zatím nechtějí ustoupit od přechodu na elektromobilitu, který mají zaplatit vyšší ceny klasických vozů. Trendy na trhu nových aut se vždy během několika měsíců promítnou i na trhu sekundárním," uvedla v tiskové zprávě ze 4. května šéfka AAA Auto Karolína Topolová.

Podle zástupců Carvaga budou ale i během příštích několika měsíců ceny ojetin nižší, než byly v únoru. "Prodejci mají totiž potřebu a obrovský apetit prodávat a zákazníkům vyjdou výrazně více vstříc než v minulosti, kdy měli na prodeji naopak přetlak," říká Šulta. Ceny se podle něj pohybují o pět procent níže než před krizí, během ní spadly na úroveň loňského roku. Její zvýšení by čekal v delším horizontu jen v souvislosti s přetrvávajícím slabým kurzem koruny.