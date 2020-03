Tonoucí se záruky chytá. Nissan nabízí ke svým SUV desetiletou jistotu

Nissanu se v Česku poslední dobou příliš nedaří. Vloni mu meziročně prodeje propadly téměř o 70 procent na pouhých 1724 aut. To je méně, než kolik prodá luxusní Volvo. Zastarávající nabídku aut točící se hlavně kolem SUV oživil zatím jen příchod nového městského crossoveru Juke. Automobilka tak sahá k akcím, které mají přilákat zákazníky jinak. Nově sází na desetiletou záruku.

Podmínky záruky, která se vztahuje jen na modely Juke, Qashqai a X-Trail, jsou ve své podstatě jednoduché. Ke standardní garanci na tři roky nebo 100 tisíc kilometrů importér přidá prodlouženou záruku na sedm let a 50 tisíc kilometrů. Výsledkem je tak desetiletá záruka s limitem 150 tisíc kilometrů.

Na deset let by tak záruka měla stačit všem zájemcům, pokud jejich průměrný roční nájezd nepřekročí 15 tisíc kilometrů. Nabídka platí také pro podnikatele a podobně jako u konkurence se přenáší i na dalšího majitele, což může znamenat navýšení zůstatkové hodnoty vozu.

K veledlouhé záruce, která překonává i garanci sedm let nebo na 150 000 kilometrů od korejské Kie, prodejce přihodí i tři roky servisních prohlídek zdarma. Právě dodržením předepsaných servisních intervalů, postupů a dílů je záruka podmíněna. "Není tedy vysloveně nutné jezdit do autorizovaného servisu, ale důrazně do doporučujeme," tvrdí Adam Hoffman z českého zastoupení Nissanu.

Podmínky prodloužení záruky Nissanu jsou v tomto případě podobné jako u dalších značek. V případě, že bude majitel jezdit s vozem do neautorizovaného servisu, bude při reklamaci vždy posouzeno, jestli byly dodrženy servisní předpisy značky. A na základě toho se rozhodne o oprávněnosti jeho požadavku. V autorizované dílně tato starost odpadá.

Na kolik vyjdou běžné servisní prohlídky pod dobu deseti let v autorizovaném servisu, nám bohužel zástupci Nissanu odmítli sdělit. U konkurenčních automobilek přitom tyto podklady tiskové oddělení na vyžádání většinou poskytne. Například u Kie Sportage 1.6 T-GDI je nutné kvůli bezproblémovému dodržení podmínek sedmileté záruky zaplatit podle oficiálního vyjádření značky za sedm let prohlídek v autorizovaném servisu 43 560 korun. Ročně tedy autorizovaný servis požadovaný pro dodržení záruky vyjde v průměru na 6223 korun.

Nissan není jedinou automobilkou, která se v poslední době snaží posílit zájem o výběhový model prodloužením záruky. Volkswagen nedávno začal nabízet u užitkového modelu Caddy garanci na čtyři roky nebo jeden milion kilometrů.