Foto: Roztomilá japonská autíčka stvořila vlastní mikrosvět. Podívejte se na nejzajímavější kei cars

Co se automobilů týče, mají některé země zajímavá specifika. V USA jsou například extrémně populární velké pickupy, v Japonsku naopak prodejním žebříčkům vévodí téměř kapesní autíčka. Ta si říkají kei cars, což se dá přeložit jako lehká auta. Tato třída má řadu specifik, například objem motoru omezený na 0.66 litru, výkon nejvýše 47 kW a délku maximálně 3,4 m. Do roku 1976 byla délka dokonce omezena na 3 m a objem motoru na 0.36 litru, následně byla do roku 1990 povolena délka 3,2 m a obsah 0.55 litru pod kapotou. Výměnou za to japonské úřady nabízejí daňové úlevy, nižší poplatky za pojištění nebo možnost parkovat prakticky všude. Nejzajímavější kei cars si prohlédněte v následující galerii.

autor: Jan Matoušek | před 3 hodinami

