Rumunský zázrak: Pětiletá Dacia stojí stejně jako nová. Vyplatí se starší?

Jaké auto ztrácí hodnotu nejpomaleji? Ferrari? Nebo Golf TDI? Omyl, králem držáků je Dacia Duster. Zájemců o ojetinu je víc než nabízených vozů. Když k tomu přičteme inflaci a zdražení všech aut, dostáváme se po pěti letech na stejná čísla. Příznivěji vycházejí starší ročníky. Vydrží ale spolehlivě sloužit? Zjišťujeme na voze starém jedenáct let.

Málokteré auto vyvolalo při příchodu na český trh takovou senzaci jako Dacia Duster. Lidé nás zastavovali na ulici, prohlíželi, vyptávali se. Bylo jasné, že Duster přesně trefil vkus a potřeby českého venkovana či chalupáře a ještě k nim přidal trochu sebevědomí.

Karoserie SUV projela bez nesnází polní cestu a zajistila řidiči skvělý výhled a vzpřímená pozice sedadel dodávala cestujícím víc místa než v Renaultu Clio, z jehož prazákladů Duster vycházel. Nad standardní cenou od 249 900 Kč pak uživatel rád přehlédl laciné plasty v kabině, plochá sedadla nebo hrubozrnné pérování.

O koně pod kapotou nešlo, typického uživatele daleko víc potěšilo, že si mohl připlatit za pohon všech kol už u nejzákladnějšího benzinového motoru 1.6 16V. Jen místo redukční převodovky musela stačit krátká jednička, což stejně tak platilo u čtyřkolky na naftu.

Z dílů běžných silničních aut aliance Nissan-Renault si šikovnější skládačku nelze ani představit. Varianty s předním pohonem dokonce dostaly skladnější zadní nápravu a hlubší kufr. Kompletnější výbavy s klimatizací a dalšími doplňky byly samozřejmě dražší, dieselová čtyřkolka atakovala hranici čtyř set tisíc korun. Jenže i tak vyšla o 150 000 Kč levněji než Škoda Yeti.

Češi ovšem nejčastěji kupují auta v rozmezí od 150 000 do 200 000 korun, takže Duster vyhlíželi hlavně v bazaru. A dlouho, předlouho vyhlíželi marně, až nakonec převis poptávky vytlačil ceny na holý nesmysl. Tříletá auta se prodávala třeba jen o 30 000 Kč levněji než nová. Po zemětřesení posledního roku vidíme takhle směšný rozdíl už i u pětiletých kusů s nízkým nájezdem. Prodávají se za 300 000 Kč, zatímco nejlevnější nový vůz stojí 279 900 Kč.

Proto jsme se zájmem využili nabídky autocentra AAA Auto otestovat naopak jeden z nejstarších exemplářů. Hned první ročník 2010 s najetými 100 000 km. To by byl třeba u Octavie nájezd až podezřele nízký, ale u Dusteru jakožto sluhy pro vesnici a předměstí to není nic neobvyklého. Příběh navíc potvrzují původní, jedenáct let staré pneumatiky.

Další pátrání v útrobách potvrzuje známou pravdu, že Dacia je ošizená na komfortu, ale ne na kvalitě. Jedenáct let staré datum jsme totiž našli také na akumulátoru. To nás naprosto dostalo, takovou životnost baterie jsme třeba u Škodovky viděli naposledy za časů Felicie.

Také slabší diesel 63 kW s předním pohonem po letech potvrdil dobrou kondici i šestilitrovou spotřebu. Spíše ze servisní praxe upozorňujeme na slabé místo v podobě pětistupňové převodovky. Stejně jako v Renaultech se jí někdy začnou melodickým zpěvem ozývat ložiska, což je oprava minimálně za deset tisíc. Novější šestistupňová skříň u výkonnějších dieselů a čtyřkolek je jistější volba.

K tomu ovšem patří upozornění na druhou zradu. Tam, kde má diesel s pohonem 4×2 filtr pevných částic, má čtyřkolka odbočku převodovky ke kardanu. Filtr je tedy vystrčený až pod podlahu kabiny, kde je jednak - v rozporu s posláním pohonu všech kol - zranitelný v terénu, ale hlavně spaliny cestou k němu chladnou, což komplikuje vypalování. Žádný diesel s filtrem nemá rád krátké tratě, ale u Dusteru je na tom čtyřkolka hůř a v týdenních intervalech vyžaduje venčení alespoň 20 kilometry souvislé jízdy ustálenou rychlostí.

U benzinu platí, že v jednoduchosti je síla. Litinovou šestnáctistovku se 77 kW v roce 2015 vystřídala hliníková od Nissanu s 84 kW. Spolehlivé jsou obě stejně, novější je živější a tišší. Originální přestavby na LPG fungují většinou dobře, ale záruku mají nejdéle na pět let. Jejich další životnost je otevřená a vnitřní díly jako hlavy motoru nebo katalyzátory zdaleka nejsou tak levné, jako jsou uživatelé Dacií zvyklí u spotřebních věcí. Pozor také na to, že ne každá přestavba na LPG je originální.

Jediný nápadně levný Duster, který v bazaru najdete, má modernější přeplňovaný motor 1.2 TCe. A jako vždy platí, že nejste tak bohatí, abyste si takové věci kupovali. Nepovedený stroj často trpí na vydření válců a ztrátu komprese, což je závada neopravitelná a motor na vyhození.

V diskusích o Daciích často zaznívají obavy z koroze. Proto jsme s jedenáctiletým kusem zamířili do klempířské dílny. A znovu se potvrdilo, že strach není na místě. Podlaha vozu, přední rám i zadní náprava jsou důkladně ošetřené vrstvou odolného plastizolu. Rez nenacházíme ani na kritických místech, jako jsou "kapsy" uložení zadních ramen, podlaha pod kufrem nebo spodky dveří.

Ojetá Dacia Duster 1. generace Na trhu: 2010 až 2017

Ceny ojetin: 120 000 až 330 000 Kč

Vnější rozměry: 4315 x 1821 x 1695 mm

Rozvor: 2674 mm

Kufr: 475 l (4×2), 408 l (4×4)

Motory benzin: 1.6 16V (77, později 84 kW), 1.2 TCe (92 kW)

Motory diesel: 1.5 dCi (63 až 80 kW)

Po 100 000 km jistě nepůjde o vůz bez investic. Jako u každého dieselu bude nějakou péči žádat vstřikování projevující se slyšitelně hrubším chodem, leccos naznačuje jedovatě ostrý záběr spojky. Přesto auto s rozumnou péčí najede ještě jednou tolik kilometrů. Za 170 000 Kč to je v dnešní bídě s ojetinami velmi zajímavá koupě.