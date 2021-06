Jednodušší, robustnější, zelenější. Dacia mění svou identitu, představila nové logo

Dacia podruhé od roku 2004 výrazně změní své logo. A spolu s ním i celou vizuální identitu. Úspěšný rumunský výrobce začne už v červnu používat nejen nový znak, ale také nové barevné schéma. Zatímco doposud byla Dacia laděná spíš do modré barvy, teď se zahalila do více přírodních odstínů.

Na začátku letošního roku oznámila Dacia smělé plány do budoucna, včetně zaměření se na větší modely v podobě kompaktního SUV a snahy nabídnout sice v jádru dostupná, ale atraktivní auta. Mezitím sice přišla o šéfdesignéra Alejandra Mesonera-Romanose, který míří k Alfě Romeo, na nastolené cestě jí to však nijak nepřibrzdilo.

A zatímco představení nového modelu, jehož předobrazem je koncepční SUV Bigster, je ještě relativně daleko, uvedení nového loga a barevného schématu značky nikoliv. Ostatně nový znak rumunského výrobce předvedl poprvé také Bigster.

Zatímco od roku 2008 až doposud sázela automobilka na kapotách svých vozů na stříbrný emblém s celým jménem "Dacia", v blízké budoucnosti přejde na výrazně jednodušší a minimalistické "DC". Důležité je, že písmena jsou svým zrcadlovým obrazem, celý emblém je tak osově souměrný. Stejné ztvárnění písmen D a C bude značka používat i ve vizuální podobě jména "Dacia".

Podle automobilky má nové logo vyvolávat na první pohled dojem síly a stability. Záměrem byla i vizuální jednoduchost, odrážející jednu ze základních hodnot výrobce, již zmíněné zaměření se především na dostupnost. Zároveň by nové logo mělo být už zdálky rozpoznatelné a identifikovatelné s modely Dacia.

Vedle toho se mění i barevná identita značky. Dacia se tak nově převlékne do zelené, lépe řečeno zelného odstínu khaki, který má evokovat blízkost s přírodou. Důvod? Mimo jiné úspěch terénního modelu Duster i chystaný větší model stejné kategorie. Právě v přírodě se totiž Dacie cítí "jako doma".

Mimo khaki zelené by se další základní barvou měla stát písková a také odstín terakota, odpovídající hnědé u pálené hlíny. Všechny tři odstíny mají symbolizovat právě ono větší spojení s přírodou. Sekundárními barvami jsou jasná oranžová a zelená, dodávající podle automobilky více technologický nádech.

Od června letošního roku se nový vizuál Dacie začne objevovat na komunikačních kanálech - webu, brožurách či reklamách. Změní se i vzhled showroomů, kde se nové logo a barevné schéma začne používat postupně od začátku roku 2022. Na automobilech se logo objeví ve druhém pololetí příštího roku.

Samotné SUV segmentu C, jehož předobrazem je koncept Bigster, se má objevit v roce 2024. Takové auto by mělo mít na délku 4,6 metru, stát bude na modulární platformě CMF-B a konkurovat by teoreticky mohlo i Škodě Kodiaq. Letos uvedou Rumuni facelift Dusteru s upraveným designem a technikou, podle některých spekulací bychom se pak možná ještě na konci letošního roku mohli dočkat také duchovního nástupce Loganu MCV.