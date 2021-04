Místo Seatů měl oblékat Dacie a Lady. Mesonero-Romanos ale po šesti měsících odchází

Současný šéf skupiny Renault Luca de Meo ho s sebou na podzim loňského roku přivedl ze španělského Seatu, Alejandro Mesonero-Romanos měl udávat designový trend veleúspěšné Dacie a ruské Lady. Po pouhých šesti měsících ale na vlastní žádost končí.

Německý oborový magazín Automobilwoche se informaci dozvěděl z designérských kruhů. Následně mu ji ale potvrdila i mluvčí rumunské automobilky. "V následujících dnech naši firmu na vlastní přání opustí a bude se dále věnovat jiným projektům," cituje ji Automobilwoche.

Dokud nebude vybrán definitivní nástupce, má mít oddělení v Dacii na starosti současný šéf exteriérového designu David Durand.

Změna přichází evidentně velice nečekaně. Ještě v sobotu informoval Renault o novém vedení skupiny svých "východoevropských" značek Lada a Dacia. Jejím šéfem je Denis Le Vot a Mesonero-Romanos byl uváděn jako šéf designu.

Třiapadesátiletý Španěl začínal v roce 1995 u Seatu, ve skupině Renault ale působil již od roku 2001, vedl pokročilý design, následně šéfoval týmu návrhářů u korejské odnože Renault Samsung.

V roce 2011 se vrátil zpět do Seatu, kde nahradil Luca Donckerwolkeho. Pod jeho vedením tak vzniklo třeba SUV Ateca vyráběné v českých Kvasinách nebo nejnovější generace modelů Leon a Ibiza.

Kam Mesonero-Romanos zamíří, je nejisté. Spekulovat by se dalo o tom, že se podobně jako Jozef Kabaň z BMW vrátí do koncernu VW. Tam je ale v současné době plno. Design Seatu od prvního prosince loňského roku vede Jorge Díez. Během uplynulých měsíců došlo také ke změně na pozici šéfdesignéra luxusní značky Bentley. Stefan Sielaff odešel do čínského Geely a na jeho pozici ho nahradil Andreas Mindt.

Španěla mohla tedy také nalákat některá z čínských nebo korejských firem, které s oblibou loví mezi úspěšnými evropskými návrháři.