Elektrická Dacia v prvním testu. Francouzští redaktoři naměřili o 50 km kratší dojezd

Navzdory skromné ceně je Dacia Spring jednou z nejžhavěji očekávaných novinek letošního roku. Po drahých Teslách a jen o něco levnějších Volkswagenech by měla ukázat lidovou podobu bateriového pohonu. Prodávat se začne na podzim, francouzský magazín L ´Argus už vyzkoušel dojezd předsériového vozu. Ukazuje se, že přístupná cena znamená také nižší účinnost a kratší reálný dojezd.

Dacia Spring je minicrossover s délkou 3,7 metru, rozměry a proporcemi se shoduje například se Suzuki Ignis. Spring původně mířil na rozvojové trhy. V Indii a Brazílii se vyrábí s benzinovým pohonem pod názvem Renault Kwid, v Číně se prodává výhradně na elektřinu jako Renault K-ZE.

Z Číny se vůz bude dovážet i do Evropy. Specifikace pro starý kontinent by nicméně měla projít úpravami pro pohodlí a bezpečnost. Francouzští novináři testovali čínský originál, který zaujal nápadně úspornou hlukovou izolací a kluzkými pneumatikami.

Smyslem jejich počínání nicméně bylo prověřit chování elektrického pohonu, který se lišit nebude. Půjde o kombinaci baterie s využitelnou kapacitou 27 kWh a elektromotoru o výkonu 33 kW. Jediný rozdíl je, že čínská verze při zpomalení rekuperuje pouze do 80 km/h, evropská by to měla zvládnout až do maximálních 125 km/h.

V evropském smíšeném cyklu WLTP by měl Spring ujet na jedno nabití 230 km, což předpokládá nápadně nízkou spotřebu 11,7 kWh/100 km. Proto se francouzští novináři vydali z východního okraje Paříže směrem k Remeši, aby prověřili reálné schopnosti vozu tam, kde by mělo jeho pořízení dávat největší smysl: na venkově a předměstí.

První jízdu absolvovali po dálnici, vzhledem ke schopnostem auta ovšem cestovní rychlost snížili z obvyklých 130 na 110 km/h. Rychleji to s ohledem na výkon motoru nemělo smysl, jistotu nedodávala ani citlivost na boční vítr. Tlakové vlny od předjíždějících dodávek dokázaly malého snaživce vychýlit ze směru.

Z odběru energie při opětovném nabití se redaktoři dopočítali spotřeby 18,4 kWh, což znamená dojezd 149 kW. Nic slavného, ale také nic neobvyklého. Dálniční provoz menším elektromobilům obecně nesvědčí, protože motor si neuleví řazením dalších převodových stupňů a ve vysokých otáčkách jeho účinnost klesá.

Druhá cesta vedla po okresních silnicích. Převažovala rychlost 80 km/h, v obcích se zpomalovalo na padesátku. Teprve na poslední odbočku se posádka vrátila na dálnici. Výsledkem byla spotřeba 15,1 kWh/100 km a dojezd 182 km.

Spotřeba tedy paradoxně vychází o fous výš než s větším a daleko dražším Volkswagenem ID.3. Taková je ovšem logika věci, i levné benzinové auto žere víc než drahý diesel. Tady rozdíly plynou z počtu a uspořádání magnetů v motoru, účinnosti baterie, výkonné elektroniky i topení, které při teplotách kolem 10 °C hraje roli. Tepelné čerpadlo v konfigurátoru Dacie nenajdeme.

Přesto je výsledek zkoušky v zásadě povzbudivý. Naznačuje totiž, co můžeme očekávat od levných elektromobilů příštích let. Naměřených 180 km je přesně dolní hranice akceptovatelného dojezdu, aby vás auto nestresovalo hladovým okem každý den.

Ceny malých elektromobilů v ČR Aixam e-City Pack 14 kWh/130 km 435 000 Kč

Fiat 500e 24 kWh/180 km 629 900 Kč

Renault Zoe 52 kWh/395 km 745 000 Kč

Opel Corsa-e 50 kW/337 km 759 990 Kč

Peugeot e-208 50 kWh/300 km 810 000 Kč

Cena v přepočtu 445 000 Kč je daleko nižší než u všech malých čtyř- nebo pětimístných elektromobilů, i dvoumístný městský Aixam vyjde skoro na stejno. I tak je ovšem obhajitelná jen s masivní podporou, jakou dnes mobilitě dopřávají západní země. Ve Francii nyní příspěvek dosahuje 160 000 Kč, příští rok klesne na 130 000 Kč.

Z konfigurátoru je také vidět, že ve standardu Dacie Spring je pouze střídavá nabíječka na 6,6 kW. Baterii nakrmí za šest hodin, což má smysl jen v soukromé garáži. K rychlejšímu 30kW nabíjení ze stejnosměrných stojanů je potřeba připlatit 15 000 Kč.