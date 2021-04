Párky, med, jachty i domy. Automobilky nedělají jen auta, znáte jejich „bokovky“?

Automobilové značky dosti často začínaly svou existenci výrobou něčeho úplně jiného a mnohé si během své existence odskočily od aut k celé řadě jiných produktů. A leckteré v tom pokračují i dnes a jejich divize vyrábějí třeba lodě, letadla, motocykly, podílejí se na navrhování nábytku a obytných domů. Nebo se třeba také věnují konstruování robotů či výrobě párků.

Dnešní automobilky většinou začínaly něčím úplně jiným. Předchůdce značky Škoda, firma Laurin&Klement, byla původně továrnou na jízdní kola a motocykly. První krůčky Peugeotu souvisí s výrobou korzetů, tesařského nářadí, mlýnků či bicyklů. A ta jízdní kola a mlýnky na sůl a pepř mu zůstaly dodneška.

Opel zase začínal podnikání s výrobou šicích strojů a později je doplnil o bicykly. Ve 40. a 50. letech měl navíc v repertoáru rovněž ledničky. Ostatně stejně jako jeho domovský koncern GM, který navíc produkoval mj. i myčky nádobí či klimatizace. Do této branže se v roce 1961 dostal i Ford převzetím firmy Philco.

Počátek Suzuki a Toyoty je pro změnu spojen s tkalcovskými stavy, BMW startovalo s leteckými motory a později přešlo na motocykly, na jejichž základech vznikla i Honda.

Honda jde na přistání

Právě Honda je dnes jednou z nejmultifunkčnějších značek. Největší světový výrobce spalovacích motorů má v repertoáru mj. i zahradní techniku a jeho dceřiná společnost Honda Aircraft Company se sídlem v americkém Greensboro vyrábí i proudový business jet HA-420 HondaJet.

V leteckém průmyslu se hodně angažuje i japonské Mitsubishi, respektive jeho mateřský strojírenský koncern Mitsubishi Heavy Industries, který se zapojil i do japonského kosmického programu. Vyvíjí regionální letoun SpaceJet pro domácí trh a v jeho provozech vznikaly stíhačky Mitsubishi F-2 A, vycházející z amerických F-16, i licenční vrtulníky Sikorsky (Mitsubishi H-60).

Není náhodou, že automobilový a letecký průmysl mají mnoho společného. Po druhé světové válce některé letecké továrny při hledání náhradního výrobního programu začaly vyrábět automobily. Nejznámější asi je případ švédského Saabu, ale i českého Aera, Walteru, britského Bristolu či německých značek BMW, Heinkel a Messerschmitt.

Dnes z nich existuje již jen Aero a Saab (Svenska Aeroplan AB). V současnosti stroje Saab JAS-39 Gripen švédsko-britského konsorcia Saab/BAE Systems využívá i Česká republika. A není bez zajímavosti, že je pohánějí motory Volvo RM12 společnosti Volvo Aero, aeronautické filiálky švédské skupiny Volvo, s níž ale již nemá výrobce stejnojmenných automobilů po řadu let nic společného.

Tak je tomu i v případě firmy Rolls-Royce, která původně začala výrobou vozidel a během první světové války se vrhla i na letecké motory. Ty pohánějí většinu současných dopravních letadel. Rolls-Royce dodává motory i pro armádní účely, pohání např. bitevní vrtulník Apache.

Výrobou leteckých motorů se na počátku 80. let času zabývalo i Porsche. Jednalo se o vzduchem chlazený šestiválec PFM 3200 původem z Porsche 911. V minulosti stavěl letadla i Ford, v letech 1925 až 1933 to bylo transportní letadlo Tri-Motor, které si zahrálo i ve filmu o Indiana Jonesovi.

Jachta od Lexusu v přístavu

Lodní motory vyráběl a vyrábí prostřednictvím svébytných divizí kdekdo, včetně Volva, Maserati, Opelu, Suzuki, VW, a Maserati dříve stavělo závodní čluny. Toyota Marine staví lodě pro sportovní rybáře a její luxusní odnož Lexus má v nabídce honosnou dvacetimetrovou jachtu LY 650.

V posledních letech se s loděmi od automobilových značek doslova roztrhl pytel. V roce 2016 Aston Martin představil 37 stop dlouhý motorový člun AM37 a o rok později oznámil, že se společností Triton Submarines plánuje stavět malé soukromé ponorky pro boháče. Mercedes spolupracuje se společností Silver Arrows Marine na navrhování designových jachet a jeho sportovní divize AMG dlouhodobě participuje na stavbě rychlých člunů s americkou firmou Cigarette Racing.

Navrhneme, co si řeknete…

Mnohé značky mají své designové divize pro mimooborové klienty. Po vzoru Porsche Design je to případ BMW, Mercedesu a Peugeotu. U BMW Designworks USA navrhli kromě jachet třeba vagony metra, interiéry letadel či kapsle Hyperloopu, ale třeba také stojany sítě ultrarychlých nabíječek Ionity. Dílem společnosti sídlící v Kalifornii jsou i návrhy kabin business jetů Dassault.

Podobnou cestou se nově vydal i Mercedes-Benz. Také on se vrhl na importování svého stylu i do jiných oblastí, než jsou automobily. Prvním počinem v oblasti letectví je úprava interiéru vrtulníku Eurocopter EC145 "Mercedes-Benz Style" do stylu a luxusu vozů stuttgartské značky. Také u Peugeot Design Labu již mají na kontě také nějakou tu jachtu a "nakreslili" mj. vrtulník H160 pro Airbus, ale rovněž třeba stylové piáno pro firmu Pleyel.

Bydlení od Aston Martinu či Porsche

Automobilové značky mají i své butiky či restaurace. A některé nabízejí ve spolupráci se specializovanými firmami i kolekce nábytku. Kupříkladu Bentley Home nabízí luxusní křesla, sedací soupravy, ale i kuchyňské linky. Před časem šlo dokonce pořídit kuchyni i od Porsche Design.

V posledních letech jsou velmi populární i designové pokoje v luxusních hotelech v řadě koutů světa navržené designéry Jaguaru a Bentley. Použité materiály přitom odpovídají tomu, co naleznete v autech těchto značek, tedy kvalitní kůži a exotické dřevo. Nechybějí ani četné dekorace.

Vše odstartoval Jaguar Suite v londýnském hotelu Taj, který je součástí řetězce luxusních hotelů, které stejně jako Jaguar patří do impéria indického miliardáře Ratana Taty. A později se tímto nápadem inspirovali u Bentley, když navázali partnerství s řetězcem hotelů Starwood. První Bentley Suite vznikl v newyorském hotelu St. Regis. A následovaly další hotely.

Ale specializované divize luxusních automobilek začaly být aktivní i na realitním trhu. Porsche Design i Aston Martin začaly rovnou navrhovat obytné domy. Ale ne lecjaké. Luxusní věžáky stojí na prestižních adresách v Miami na Floridě. Zvláštností Porsche Design Tower je možnost parkování aut, která přímo do jednotlivých apartmá vyváží tři speciální výtahy.

Párky od Volkswagenu, med od Rollsu

Součástí nabídky automobilek jsou stále častěji jízdní kola a elektrokola. Sami si je sice nevyrábějí, ale dosti často je navrhují, a mnohdy se jedná o speciální limitované série. Seat přišel nově i s elektrickým skútrem E-Scooter a Aston Martin společně s firmou Brough Superior nabízejí exkluzivní sportovní motocykl AMB 001.

Honda a Toyota se dlouhodobě věnují vývoji autonomních a asistenčních robotů. A když jsme v automobilové branži, tak si zmínku zaslouží i výrobce pneumatik Michelin, jehož "vedlejšákem" je věhlasný michelinský průvodce restauracemi.

Nesmíme samozřejmě zapomenout ani na slavné párky od Volkswagenu, kterých ve Wolfsburgu vyrábí dokonce více než aut. Milují je nejen zaměstnanci VW, pro které byly od roku 1973 donedávna výhradně určeny. V poslední době je tento "artikl" dostupný jako "náhradní díl". Má vlastní číslo 199 398 500 A, párky tak lze objednat společně s plechy, matkami a šrouby. A zapomenout nesmíme ani na med, který získává Bentley, Porsche a Rolls-Royce ze svých "značkových" úlů.

Různých aktivit tedy automobilové značky měly a mají opravdu hodně, a pokud bychom je měli zmapovat podrobněji, bylo by to zcela jistě na několik pokračování.