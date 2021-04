Bělorusko zakázalo dovoz Škodovek i výrobků Nivea

Ondřej Perušič a David Schweiner vstoupili do dalšího turnaje Světového okruhu v plážovém volejbalu v Cancúnu výhrou. Čeští reprezentanti, kteří se v úterý radovali v mexickém městě z bronzu, si zajistili postup do play off vítězstvím 21:19, 17:21 a 15:9 nad rakouskou dvojicí Robin Seidl, Philipp Waller. Ve třech setech uspěly rovněž Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou.

Perušič se Schweinerem jsou na čtyřhvězdičkovém turnaji v Cancúnu nasazení jako šestí. O přímý postup do druhého kola play off si zahrají s Američany Nicholasem Lucenou a olympijským vítězem z roku 2008 Philipem Dalhausserem, které v březnu v Dauhá na cestě za prvním titulem porazili v semifinále.

Slukové a Hermannové předchozí mexický turnaj nevyšel, ve skupině prohrály oba zápasy. Tentokrát už mají jisté play off hned po prvním utkání, v němž porazily německé soupeřky Karlu Borgerovou a Julii Sudeovou 21:10, 17:21, 15:7. O prvenství ve skupině budou hrát s nejvýše nasazenými Brazilkami Agathou a Dudou.