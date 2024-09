Inspirace samuraji jako cesta zpátky. Restart Nissanu v Česku táhne nový Qashqai

Ještě před několika lety patřil Nissan v Česku k nejpopulárnějším japonským značkám. Bodovaly Juke i Qashqai, pak ale přišly problémy a kdysi oblíbená auta byla najednou v poli poražených. Teď se dovozce pokouší o restart a jeho vlajkovou lodí je omlazený Qashqai.

Country director dovozce Nissanu do Česka Antoine Corre několikrát zmínil, že jeho úkolem je vrátit značku do povědomí českých zákazníků. Soudě dle meziročního 78procentního nárůstu prodejů, se mu to zatím relativně daří, jakkoliv 797 prodaných aut a celkové 25. místo je pořád výrazně za tím, kde byl Nissan v minulosti.

Qashqai je se 453 kusy nejprodávanějším modelem značky na českém trhu, a tak důležitost, kterou mu zástupci značky přisuzují, není úplně nelogická. Facelift by navíc mohl zájem ještě nastartovat. Technicky zůstalo prakticky vše při starém, upravený byl ale vnější i vnitřní vzhled.

Zvnějšku nejvíce upoutají nová diodová světla, diody pro denní svícení nově přímo zasahují do čelní masky. Nové provedení by podle zástupců značky mělo evokovat zbraně samurajů. Především ale díky tomu působí 4,4 metru dlouhé SUV výrazněji než doposud. Upravená byla i zadní světla nově s čirou optikou, atraktivitu dále zvyšuje mimo jiné příplatková červená metalíza s kontrastní černou střechou.

Uvnitř automobilka zmiňuje především tlustší skla a celkově lepší odhlučnění než doposud. S novinkou jsme se krátce svezli ve verzi e-Power a je potřeba potvrdit, že do kabiny skutečně nepronikají prakticky žádné zvuky jak od motoru, tak od podvozku a kol.

Po vzoru Renaultů dostal omlazený Qashqai multimediální systém s integrovanými službami od Googlu. To znamená nejen mapy, ale také třeba obchod s aplikacemi, je tak možné si do auta stáhnout například Waze nebo další aplikace. Co po modernizaci naštěstí zůstalo, to jsou fyzické ovladače klimatizace. Nissan ještě nepropadl módě dotykových plošek.

Pod kapotou zůstává vše při starém, základem je zážehová přeplňovaná třináctistovka o výkonu 103 kW v kombinaci se šestistupňovou manuální převodovkou. Nabízí se i silnější verze téže motorizace se 116 kW, kterou je ale možné spojit volitelně i s automatem CVT. Tento motor s automatem také jako jediný nabízí možnost pohonu všech kol. Třináctistovce také vždy pomáhá mildhybridní technologie.

Naftové motory jsou již pro Qashqai delší dobu tabu, v úspornosti se je snaží nahradit sériový hybrid e-Power, jehož kola pohání vždy elektromotor, jemuž dodává energii generátor v podobě tříválcové patnáctistovky. Spalovací motor o výkonu 116 kW ale není propojen s koly. Elektromotor má výkon 140 kW, papírově pak auto spotřebuje mezi 5,1 až 5,3 l/100 km. O jeho fungování v praxi jsme se více rozepsali v únorové testu Qashqaie před modernizací.

I po ní motor působí stále stejně dynamicky a na rozdíl od některých jiných hybridů není jednotka hlasitá. Prodejně má podíl asi 30 až 40 procent, šéf českého zastoupení Antoine Corre jako největší překážku zmiňuje vyšší základní cenu.

Omlazený Qashqai e-Power přijde v základní výbavě Acenta v akci na 769 990 korun. Benzinový motor s manuálem přitom stojí 599 990 korun, silnější verze s automatem pak startuje na 659 990 korunách. Dohromady nabízí Nissan omlazený Qashqai v pěti výbavách včetně nové sportovněji laděné verze N-Design. Zatímco základní výbava nezdražila, další verze mají cenu vyšší o 15 až 50 tisíc korun, mají ovšem větší množství výbavových prvků.

Qashqai je sice nejdůležitějším, ale ne jediným pilířem renesance Nissanu. Před koncem roku se ukáže nový Interstar, to je velká dodávka, dvojče Renaultu Master. Užitkové vozy obecně jsou podle Correho pro automobilku velmi důležité. Na konci příštího roku bude mít premiéru nová generace elektromobilu Leaf, který by se měl proměnit v SUV, rok 2026 přinese novou Micru, elektrický Juke a modernizaci velkého SUV X-Trail.

