Zapomeňte na check-in. Letecký turismus čekají největší změny za 50 let

Cestování letadlem by v příštích dvou až třech letech mohlo projít největšími změnami za posledních 50 let. V praxi to bude znamenat, že cestující nebudou před letem muset provádět klasické odbavení, neboli check-in, a že se přestanou vydávat palubní lístky.

Cestující si budou moci nahrát svůj cestovní pas do mobilu a procházet přes pasovou kontrolu jen za pomoci chytrého telefonu a technologií na rozpoznávání obličejů. Napsal to britský zpravodajský server The Times

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), která je odbornou organizací OSN, podle The Times změní stávající pravidla pro letiště a letecké společnosti zavedením nového "digitálního cestovního průkazu", který umožní během cesty využívat údaje z pasu uložené v mobilech.

Cestující díky změně, která by mohla přijít za dva až tři roky, nebudou před odletem muset provádět on-line check-in. Místo toho si budou při zakoupení letenky moci stáhnout do mobilu "cestovní průkaz", který se bude automaticky aktualizovat, pokud dojde ke změně rezervace.

Bez check-inu budou letecké společnosti upozorněny na úmysl cestujícího letět, když pasažér dorazí na letiště a jeho obličej bude naskenován. V případě cestujících se zavazadly to nastane při samoobslužném odbavení zavazadel. Osoby cestující pouze s příručními zavazadly budou digitálně zkontrolovány u bran před bezpečnostní kontrolou.

V současné době cestující musejí provést check-in on-line nebo na letišti, kde je jim vydána palubní vstupenka s kódem, který následně přikládají k validátorům, mimo jiné u brány před odletem.

"Tyto změny jsou největší za posledních 50 let," uvedla Valérie Vialeová, ředitelka produktového managementu společnosti Amadeus, největší světové společnosti v oblasti cestovních technologií. "Mnoho systémů leteckých společností se nezměnilo více než 50 let, protože vše musí být sladěné v celém odvětví a interoperabilní," dodala.

Nový způsob řešení zpoždění

Realizace plánu bude vyžadovat modernizaci infrastruktury na letištích, která bude vybavena technologií pro rozpoznávání obličejů a schopností přečíst pasové údaje z mobilu. Validátory údajů na letištích budou pouze ověřovat informace - porovnávat obličej se snímkem v pasu, ale nebudou jej uchovávat, aby se zajistila ochrana soukromí.

Změnit by se mohl i způsob řešení zpoždění a přestupů. V rámci vyvíjené technologie by cestující, kteří nestihnou navazující let kvůli zpoždění, které nemohou ovlivnit, mohli automaticky obdržet oznámení s podrobnostmi o novém letu. Jejich cestovní průkaz by se automaticky aktualizoval a mohli by nastoupit na nový let.