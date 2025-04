Černý scénář pro Babiše. Nemusí mu stačit jeden spojenec, věští průzkum průzkumů

Žádná jistota netrvá věčně a v politice to platí dvojnásob. Dlouhé měsíce se zdálo, že hnutí ANO bude moci po letošních sněmovních volbách pohodlně sestavit dvoubarevnou vládu s SPD. To už neplatí. Průzkum průzkumů sestavovaný redakcí Aktuálně.cz nyní oběma subjektům dohromady přisuzuje rovných sto poslaneckých mandátů. Podzimní klání tak může skončit povolebním patem.

Na první pohled je to paradoxní. Strana Tomia Okamury, která pod svá křídla na konci března schovala další tři menší strany z okraje politické scény, totiž v posledních týdnech posiluje. Podle průzkumu průzkumů Aktuálně.cz by nyní dalo SPD hlas 8,2 procenta voličů, poslední volební modely agentur STEM a IPSOS jí dokonce předvídají výsledek okolo deseti procent. Jenže to k budoucímu vládnímu angažmá nestačí.

Proti tomu, aby se SPD stala pro Andreje Babiše první volbou při hledání povolebního partnera, totiž působí dva trendy. Prvním je oslabování samotného hnutí ANO, které za poslední měsíc v průzkumu průzkumů Aktuálně.cz ztratilo jeden procentní bod a spolu s ním i dvě poslanecká křesla. Momentálně by současná dominantní opoziční strana získala 33,7 procenta hlasů. "Od začátku roku se ANO pohybovalo mezi 33 a 36 procenty, kdežto nyní by získalo 'pouze' necelých 32 procent," okomentovali svá nejnovější zjištění výzkumníci STEM.

Příliš malý bonus pro vítěze

Proti případnému budoucímu spojenectví Babiše a Okamury hraje i to, že vedle SPD posilují i její konkurenti. Nebo přinejmenším zásadně neoslabují. Do sněmovny se tak může dostat hned sedm subjektů, se započítáním stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL sdruženým v koalici Spolu dokonce devět.

Prostor pod pětiprocentní hranicí, jejíž překonání je nutné pro vstup do dolní parlamentní komory, se vyprázdnil; zůstávají v něm prakticky jen sociální demokraté (2,6 procenta hlasů), Zelení (1,6 procenta) a hnutí Přísaha (2,2 procenta). Více stran ve sněmovně pak znamená více dělení poslaneckých mandátů a menší bonus pro vítěze.

Riziková stojednička

Stabilní kabinet by Babišovi nemusela přinést ani trojkoalice s Motoristy sobě (5,8 procenta hlasů a deset poslanců) a komunisty vedenou koalicí Stačilo! (5,4 procenta hlasů a devět poslanců). Ta by totiž znamenala nejtěsnější většinu 101 hlasů. "Stojedničkovou" koalici už Česko zažilo několikrát, žádná z těchto vlád však nevydržela celé volební období.

Pokud odhlédneme od málo pravděpodobné velké koalice ANO a Spolu, přineslo by Andreji Babišovi bezpečnou vládní většinu pouze spojení s SPD a alespoň jedním menším subjektem. Na druhou stranu současná vládní koalice má k sestavení budoucího kabinetu ještě dál, bez účasti ANO s 82 poslanci je vznik nové vlády možný jen matematicky.

Jak model počítá

Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar. Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů - čím novější je daný průzkum a čím má větší počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2021.

Do průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur: