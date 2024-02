Elektromobil, který tankuje benzin. Test Nissanu Qashqai s netradičním pohonem

Elektromobil na benzin. Že to zní jako protimluv? Určitě ne pro Nissan, který už od konce roku 2016 nabízí pohonné ústrojí e-Power. Původně v Japonsku, s třetí generací Qashqaie se ale dostalo i do Evropy. Nissan u něj slibuje nižší spotřebu oproti konvenčním spalovacím motorům, papírově má ústrojí i některé další výhody dříve spojené jen s elektromobily.

Ve stručnosti řečeno, auto s pohonem e-Power má ve svých útrobách jak spalovací, tak i elektrický motor. S koly je ale spojený jen druhý jmenovaný, benzinový tříválec - v případě Qashqaie se jedná o patnáctistovku s výkonem 116 kW - funguje pouze jako generátor elektrické energie. Ta se ukládá do malé baterky pod předními sedadly s kapacitou necelé dvě kWh. Za jakýchkoliv podmínek tak přední kola pohání elektrický motor s výkonem 140 kW.

Nissan se tím snaží eliminovat strach z nedostatečného dojezdu a dlouhého nabíjení. S Qashqaiem e-Power prostě přijede k benzinové pumpě, natankujete Natural 95 a za pár minut máte k dispozici několik stovek kilometrů dojezdu. Není potřeba hledat dobíjecí stanice, pořád ale využíváte některých výhod elektroaut. Správně se takovému typu pohonu říká sériový hybrid.

Kdy se zapne spalovací motor jako generátor energie, si určuje auto samo, řidič do toho zasahovat nemůže. Tok energie je možné sledovat na displeji před volantem, že je spalovací motor v permanenci doprovází také typický zvuk tříválce (ten má mimochodem netradiční proměnný kompresní poměr), který je výrazný ještě také při zrychlování třeba na dálnicích.

Nissan uvádí, že ve městě by mělo SUV jezdit za 5,3 l/100 km. Během testu se auto této hodnotě přiblížilo, především pak při kombinování města a okresek. Naopak dálnice žene spotřebu nahoru, pohybovala se tam i přes sedm litrů. Průměr v týdenním testu a po více než 920 ujetých kilometrech - většina z nich byla právě po dálnici - se ustálil na 7,1 l / 100 km.

Je to pohon spíše do města a blízkého okolí, kde se také hodí ePedal. To je funkce známá právě z elektroaut Nissanu, po jejímž aktivování je možné brzdu i plyn ovládat jen akcelerátorem. Úplně zastavit sice pomocí jednoho pedálu auto nedokáže, zpomaluje ale velmi efektivně a zároveň přitom také rekuperuje. S rekuperací souvisí i fakt, že právě ve městě jezdí auto hodně času jen na elektřinu bez nutnosti zapínat spalovací generátor.

V městském provozu lze také nejlépe využít svižné akcelerace, která je elektromobilům vlastní. Pružné zrychlení na dálnici z 90 třeba na 120 až 130 km/h je pak jako u spousty dalších hybridů trochu vlažnější, následně ale drží Qashqai bez problémů tempo, a pokud by to pravidla umožňovala, má tendence i dále zrychlovat. Maximální rychlost je 170 km/h.

Oproti čtyřkolce nebo verzích s dvacetipalcovými koly měl testovaný vůz jednodušší zadní nápravu ve formě torzní příčky, jmenované vozy mají víceprvek. Ten by možná trochu pomohl komfortu na hodně rozbitých cestách. Standardní nerovnosti ale dokáže auto pohodlně vyžehlit a jízdně je celkově také velice jisté.

Na trhu se aktuální generace Qashqaie pohybuje od roku 2021, vnější design ale pořád působí svěžím dojmem a i díky tvaru předních světel si japonské SUV s jiným nejspíše nespletete. Vypíchnout jeden detail asi nelze, ale celkově je kompaktní Nissan nenuceně moderní, ani po několika letech zkrátka nezestárl. Oproti druhé generaci jde o velký posun.

Stejně tak se mílovými kroky posunul interiér, kde jsou na jednu stranu digitální budíky a navigace, oboje s 12,3palcovou obrazovkou, a na stranu druhou i fyzická tlačítka pro ovládání klimatizace nebo hlasitosti rádia. Japonci našli ten správný mix mezi oběma světy. Tlačítka jsou navíc velká, není jich moc, takže orientace v nich zabere chvíli, a jsou tak nějak tam, kde je jako řidič podvědomě očekáváte.

Oba displeje mají povedenou grafiku, multimediální systém také svižně reaguje na pokyny, navíc zjednodušené povely vestavěné navigace promítá do zorného pole řidiče průhledový displej. Jen škoda, že Android Auto je potřeba připojovat kabelem, Apple CarPlay totiž umí japonské SUV bezdrátově.

Kvalitní je zpracování interiéru, i tady udělal Qashqai mezigenerační skok. Kam sáhne ruka cestujících, tam jsou materiály většinou měkčené. Ať už jde o plasty nebo potah palubní desky, u něhož nám vadila vlastně jen modrá barva, která působí trochu lacině a neladí se zbytkem tmavých plastů. Jde ale výhradně o estetický a nadto individuální problém.

Prostoru vzadu je "tak akorát". Zhruba 180 centimetrů vysoký jedinec si "za sebe" sedne i s místem před koleny, chodidla je navíc možné zasunout pod přední sedačku. Jen prostor nad hlavou trochu omezuje volitelná panoramatická střecha. Jednoznačným plusem je úhel otevírání zadních dveří, který je skoro 90 stupňů a třeba dětská sedačka se tak dozadu bude dávat o to pohodlněji.

Kufr má v testované výbavě N-Connecta objem 479 litrů, někteří konkurenti nabízejí i více. Qashqai ale přidává dvojité dno a praktické krycí desky, kterými lze prostor rozdělit, aby v něm necestovaly různé předměty. Po sklopení sedadel pak vznikne rovná ložná plocha.

Zbývá tak už jen odpovědět poslední otázku. Základní Nissan Qashqai e-Power stojí 1 009 990 korun, přičemž jde o auto v testované výbavě N-Connecta. Té prakticky nic nechybí, má dvouzónovou automatickou klimatizaci, vestavěnou navigaci, sadu bezpečnostních asistentů včetně sledování mrtvých úhlů, 360stupňovou kameru, parkovací senzory vpředu i vzadu, vyhřívaná čelní sedadla, volant a sklo nebo bezdrátové nabíjení chytrých telefonů.

Nissan Qashqai e-Power N-Connecta Motor: Synchronní elektromotor s permanentním magnetem, pohon předních kol

Výkon: 140 kW / 190 k

Točivý moment: 330 Nm

Baterie: 1,97 kWh

Generátor energie: Benzinový řadový tříválec, 1497 cm3

Výkon: 116 kW / 158 k

Nejvyšší rychlost: 170 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,9 s

Kombinovaná spotřeba: 5,3 - 5,4 l/100 km

Emise CO2: 120 - 123 g/km

Rozměry (d / š / v): 4425 / 1835 / 1625 mm

Rozvor náprav: 2665 mm

Objem zavazadlového prostoru: 479 l

Cena: od 1 009 990 Kč

Cena testovaného vozu: 1 062 290 Kč

Auto na fotkách je pak ještě vyšperkované dvoubarevným lakováním za 11 900 korun (mimochodem ta modrá barva vychází na 22 900 korun) nebo prosklenou střechou za 20 500 korun, i chválený průhledový displej je součástí příplatkového paketu. Celkově pak auto na fotkách vychází na 1 062 290 korun.