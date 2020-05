Trh s ojetinami hlásí v dubnu 86% propad. Přehled modelů, které se takřka neprodají

Podle údajů společnosti Carvago zasáhl prodej ojetin v dubnu ještě větší pokles než v případě nových aut. Zatímco Svaz dovozců automobilů v Česku v dubnu 2020 zaznamenal 53procentní pád trhu s novými vozidly, ojetin se meziročně prodalo o více než 86 procent méně. Vyplývá to ze vzorku zhruba 67 tisíc prodaných ojetin.

"Na základě našich dat vidíme fatální propad prodejů ojetých automobilů na českém trhu způsobený opatřeními souvisejícími s covid-19," říká Jan Kranát, spoluzakladatel společnosti Carvago, která se zabývá mimo jiné on-line velkoobchodem s ojetinami.

Koronavirová krize podle něj změnila chování zákazníků a s tím se bude muset proměnit i přístup prodejců ojetin. Pokud by již před příchodem pandemie byly zavedené principy prodeje po internetu, nemusel být propad tak výrazný.

S ohledem na pokles prodejů musí bazary situaci řešit: v první řadě se snaží zákazníky nalákat na vyšší slevy. Prodejní cena ojetin, která jinak dlouhodobě roste, v nedávné době poklesla o šest až deset procent a vrátila se na úroveň loňského roku. Běžná ojetina se dnes prodá za 255 tisíc.

"Podle prvních dat se prodávají především zlevněné vozy, k dalšímu propadu cen ale již nedochází," vysvětluje Kranát. V dalších třech až čtyřech měsících bude prodej levnějších ojetin podle něj pokračovat i nadále. Průměrná prodejní cena se tedy bude držet na nižší úrovni než v únoru a trh by se měl pohybovat na 70 až 80 procentech loňských čísel.

Jinak se na cenu dívá největší autobazar v Česku AAA Auto: průměrně podle něj u nabízených ojetin vzrostla z březnových 153 tisíc na dubnových 156. "Zdá se, že cenového dna ojetin bylo dosaženo a ani epidemie koronaviru hodnotu aut nesnížila, naopak jejich ceny stoupají. Vzhledem k nedostatku ojetin na trhu a k výpadkům ve výrobě nových aut lze čekat postupné další zdražování," uvedla nedávno generální ředitelka AAA Auto Karolína Topolová.

Jedná se však o dvě různá a ne zcela srovnatelná čísla. Data AAA Auto vycházejí z průměru inzerce, na níž se podepisuje úbytek nabízených vozů, oproti březnu jich je v bazarech o pětinu méně. Důvod? Například dovoz ojetin ze zahraničí byl dle údajů SDA v dubnu na polovině loňských čísel. Dovezená auta bývají většinou starší a levnější, české ojetiny novější a dražší.

Carvago však sleduje skutečné prodejní ceny a ty podle něj poslední dobou spíše stagnují. Prodejci ke zdražení nemají důvod: na skladech jim leží neprodané vozy, které je samy o sobě stojí peníze. Řada bazarů také vyčkává, co bude dál. K reálnému zdražení by mohlo dojít až v souvislosti se slabou korunou. Dá se však předpokládat, že se to stane až za několik měsíců.

Ne všechny modely postihl prodejní koronavirový propadák stejně. Při srovnání prodejů za únor, kdy byl trh s ojetinami ještě "v pořádku", a vykazoval dokonce růst necelá dvě procenta, s březnovými a dubnovými čísly se dají objevit modely, které padly výrazněji než trh. Ten si v porovnání února 2020 a dubna připsal pokles 83 procent.

O něco méně jsou postižené žádané vozy Škoda, Octavia klesla jen o 74 procent, Fabia o 71. Takové ojetiny mají obecně velice dobrou obrátkovost a rychle se prodají. Autobazary jich tedy mívají dost k dispozici a zákazníci mají z čeho vybírat.

Výraznější pokles naopak zaznamenaly vozy s horší obrátkovostí, tedy likviditou. V bazarech jich je obecně méně. Například ojetý Peugeot 3008 zaznamenal mezi únorem a dubnem pokles 94 procent. Dalo by se na takovém autě ušetřit, protože bude prodejce ochoten u ležáku nabídnout větší slevu?

Podle Jakuba Šulty z Carvaga prodejci v případě Peugeotu a dalších propadáků, které můžete najít v galerii, již počítají s tím, že je budou prodávat déle, a mají na ně adekvátně nastavenu marži a výkupní cenu. Nedá se tedy spoléhat na to, že by podobné vozy dále zlevňovaly. V dlouhodobém horizontu se pak nízká likvidita takových typů často podepíše na nižší výkupní ceně při opětovném prodeji.