Počet nabízených ojetin v dubnu klesl o pětinu a ceny se začaly mírně zvyšovat

Nabízených ojetin bylo v dubnu méně než vloni ve stejném měsíci. Ceny se také začaly mírně zvyšovat. Vyplývá to ze statistik AAA Auto.

Počet ojetých aut nabízených na českém trhu se v dubnu proti předchozímu měsíci kvůli opatřením proti koronaviru snížil o pětinu na 78 612 vozů. Proti lednu byl nižší o 27 procent. Vyplývá to ze statistiky skupiny AAA Auto. Zatímco v březnu cena byla nejčastěji 153.000 korun, v dubnu to bylo 156 000 Kč. Proti lednu je to zvýšení o 20 000 korun. Průměrný věk ojetin nabízených v inzerátech a autobazarech byl 9,3 roku.

"Zdá se, že cenového dna ojetin bylo dosaženo a ani epidemie koronaviru hodnotu aut nesnížila, naopak jejich ceny stoupají. Vzhledem k nedostatku ojetin na trhu a k výpadkům ve výrobě nových aut lze čekat postupné další zdražování," uvedla generální ředitelka AAA Auto Karolína Topolová.

První týdny po otevření autobazarů podle předsedy asociace autobazarů APPAA Petra Přikryla potvrzují, že auto je předmětem zbytné potřeby. "Před vypuknutím pandemie byla česká ekonomika velice silná, nezaměstnanost na minimech. Nyní se situace mění a lidé i firmy nákupy aut odkládají na později. Výrazně se to projevuje na prodejích nových vozidel, ale ani ojetiny nezůstávají značného ochlazení poptávky ušetřeny," uvedl.

Podle něj jsou současná prodejní čísla autobazarů přibližně na 60 procentech výkonu před uzavřením prodejen.

Autobazary se snaží rozhýbat obchod výprodejovými cenami a speciálními úvěrovými pobídkami. Například AAA Auto nyní prodává na úvěr zhruba 40 až 50 vozů denně, tedy asi 40 procent z celkového objemu.

Nabídka modelů se v dubnu nezměnila. Stále se dalo koupit nejvíce škodovek, hlavně modely Octavia a Fabia. Na třetí a čtvrté příčce se nadále drží Volkswagen s modely Passat a Golf, následují Škoda Superb, BMW řady 3, Ford Focus, Škoda Rapid, VW Touran a Ford Mondeo.

Zatímco nabídka benzinových i dieselových aut klesá souměrně, v případě alternativních paliv byl úbytek minimální. Okolo 48 procent inzerovaných vozů mělo dieselový motor.