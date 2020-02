O české ojetiny je zájem na západě. Start-up je bude nabízet zahraničním bazarům

Český internetový velkoobchod s ojetými vozy Carvago začne po úspěšném pilotním provozu na tuzemském trhu nabízet své služby v Německu, Francii a Dánsku. Na západě je totiž zájem o zánovní české ojetiny velký zájem a postupně budou přibývat další země. V průběhu první poloviny roku by se mělo Carvago vedle obchodníků s ojetinami otevřít také koncovým zákazníkům.

Strategickým partnerem expanze v oblasti logistiky je společnost Gefco, se kterou Carvago koncem minulého roku představilo testovací centrum TechYard. Do zahraniční expanze v rámci prodejů ojetých automobilů je aktuálně zapojeno zhruba 50 partnerů, především významných dealerů z České republiky, a více než 400 prodejců z regionů, do kterých Carvago nově vstupuje.

V prvotní fázi se Carvago soustředí na export tuzemských aut do jednoho až tří let stáří se zárukou a minimálním nájezdem, která z důvodu vyšší ceny nejsou pro české zákazníky příliš atraktivní, a exportuje je na zahraniční trhy, kde jsou naopak vysoce nedostatkovým zbožím. Už nyní Carvago disponuje nabídkou přes 700 vozů právě od českých partnerů. Toto číslo by mělo v následujících měsících růst až k 5000 vozům.

"Aktuálně evidujeme zájem zejména ze strany německých dealerů o kvalitní a prověřené vozy z České republiky. Jedná se především o mladá auta, například předváděcí vozy s ověřeným původem nebo ukončené roční leasingy. O tyto automobily, patřící do kategorie malých vozů nebo vozů nižší střední třídy, kterých je u nás přebytek, je velký zájem i díky tomu, že jsou levnější než totožné vozy na německém trhu," uvedl provozní ředitel Carvago Jan Kranát.

Carvago se na evropském trhu chce letos otevřít i koncovým zákazníkům. Stane se první evropskou platformou umožňující on-line prodej vozů mezi jednotlivými zeměmi.

Hlavní přidanou hodnotou je kromě odbourání jazykové bariéry, zajištění legislativních povinností nebo krytí zodpovědnosti například i rozšíření nabídky vozidel v dané zemi o atraktivní modelové řady. Carvago očekává, že největší poptávka ze strany koncových zákazníků po ověřených vozech z České republiky, Slovenska či Maďarska bude v Německu, Francii či Švédsku.