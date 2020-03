Epidemie koronaviru? Dobrá příležitost ke koupi ojetiny. Má to však svá ale

Uzavřené provozovny autobazarů ochromily nákup ojetých aut. Citelně se to dotklo prodejů ojetin. Zatímco vloni se podle dat společnosti Carvago v dvanáctém týdnu roku prodalo takřka 10 000 aut, letos to bylo 86. Výsledkem je situace, kdy se nákup ojetiny, odhlédneme-li od ekonomické nejistoty, překvapivě finančně vyplatí.

Omezená poptávka táhne dolů ceny. Ty se počátkem roku držely poměrně vysoko, průměrně se auta v Česku inzerovala za 265 000 korun, což je o více než 10 000 korun výše než před rokem. Pak ale zájem v Česku rapidně poklesl a spadla rovněž hodnota koruny. Zánovní ojetiny tak začaly mizet z Česka ještě intenzivněji než dosud, jejich cena v eurech totiž výrazně padla pod úroveň roku 2019. O tom jsme ostatně již psali zde.

Podobný vývoz se ale pravděpodobně v nejbližších dnech omezí, protože autobazary musely zavřít i v sousedním Německu. Situaci tam rovněž komplikuje to, že auta se smí v registru přihlašovat jen v odůvodněných případech. V Česku v tomto ohledu v současné době platí jen omezení úředních hodin a celou záležitost je vhodné dopředu na dálku probrat s úředníky. Některé magistráty podle našich informací berou jen první čekající klienty a po vyčerpání omezené kapacity zavřou.

Současně s klesající poptávkou a kurzem domácí měny ale padá i korunová cena nabízených ojetin, které mají prodejci problém vůbec udat. Mezi jedenáctým a dvanáctým týdnem spadla průměrná požadovaná suma z 262 000 asi o osm tisíc korun na 254 000. To znamená, že po zdražení aut na začátku roku se i pro české zákazníky ojetiny cenovkou vrátily, byť jen lehce (o několik stovek), pod loňskou úroveň.

Dá se očekávat, že ceny ještě klesnou? "Trend zlevňování v inzerci podle mého pokračovat nebude. Prodejci především dostali čas na to, aby svoje vozy přecenili a cenu ležáků srovnali s reálnou situací na trhu," myslí si Jakub Šulta ze společnosti Carvago. Je podle něj je také možné, že se dražší ojetiny ještě stihly vyvézt za hranice a i to snížilo průměrnou cenu. Přesto se ale dá ušetřit, protože prodejci začnou nabízet větší slevy.

"Největší smysl mi dává počkat za současné situace ještě dva až tři týdny, pak se dá čekat, že průměrné slevy z běžných několika tisíc vzrostou na patnáct, dvacet, možná dokonce třicet tisíc korun," předpokládá Šulta, který je zakladatelem e-shopu s potravinami Košík.cz a jeho start-up Carvago se zabývá on-line prodejem aut velkoodběratelům.

Tím, co ale může slevu efektivně snížit, je cena výkupu staršího auta. Podle Šulty se jen těžko predikuje situace na trhu, autobazary budou chtít při výkupu ušetřit, a tak budou starší vozy brát dost možná i za polovinu obvyklé částky. Koupit si auto tedy má smysl především ve chvíli, kdy si starší vůz chcete nechat, případně žádný "na protiúčet" nemáte.

O těžké predikci cenového vývoje v horizontu letošního roku mluví i společnost Cebia. "Na vývoj cen bude mít vliv nejen nižší počet dovezených vozidel ze zahraničí, ale také míra (ne)zaměstnanosti, která může mít zásadní vliv na poptávku po ojetých vozech," říká její mluvčí Barbora Minksová.

Krize může nepoctivé bazarníky donutit zvolit ještě jinou taktiku. Podle takřka neověřitelných informací totiž sahají k tomu, že místo snížení ceny sníží uměle počet najetých kilometrů. Pochopitelně u vozů, u nichž to jde, tedy typicky těch z dovozu. Proto doporučujeme jednoznačně vybírat jen vozy s prokazatelně českým původem, u nichž je riziko stočeného tachometru výrazně nižší.

Jak auto během epidemie koupit?

Z čistě finančního hlediska se tedy nákup ojetiny v době epidemie nevyplatí odkládat. Jenže jak to provést? Autobazary se velice rychle pokusily přijít s něčím, čemu oficiálně říkají on-line prodej.

Třeba v případě AAA Auto funguje tak, že si zákazník vybere auto z nabídky na internetu a zarezervuje si ho, následně se s ním spojí zástupci zákaznické linky, domluví případné pojištění vozu a jeho financování. Jakmile je vše hotové, prodejce přiveze novopečenému majiteli auto před dům, kde se podepíše smlouva. Ještě předtím je možné absolvovat zkušební jízdu.

Firma dbá i na hygienu s ohledem na koronavirus. "Vozy jsou dezinfikované, prodejci mají respirátory a nově i jednorázové rukavice," říká Martin Houška z AAA Auto.

Koupit ojetinu podobným způsobem na dálku se může zdát jako hazard. Pokud však prodejce dodrží všechna pravidla týkající se spotřebitelských smluv dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, není to tak rizikové, jak se na první pohled zdá. Prodej totiž probíhá mimo provozovnu autobazaru a to znamená, že se na něj pro soukromé osoby (spotřebitele) vztahují stejná pravidla jako pro nákup elektroniky na internetu. Zákazník má právo do 14 dní zboží, tedy auto, vrátit.

"Pokud bude smlouva uzavřena on-line, po telefonu nebo při převzetí vozu u spotřebitele doma apod., tj. mimo prostory obvyklé k podnikání, má zákazník dle našeho názoru právo na odstoupení ve 14 dnech," potvrzuje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich. Jiná situace by podle něj nastala ve chvíli, kdy by prodejce kvůli uzavření smlouvy krátkodobě svoji provozovnu otevřel. To ale dle současných nařízení vlády nesmí.

Během oněch 14 dní by měl soukromý zákazník dostat čas na to, vůz vyzkoušet a nechat ho prověřit v servisu. Tam je jen nutné smířit se s určitými omezeními. Některé mají například zkrácenou otevírací dobu nebo sníženou kapacitu.

A podobný přístup volí při tomto způsobu prodeje i AAA Auto. "V případě prodeje mimo obvyklou provozovnu nebo s využitím prostředků komunikace na dálku má samozřejmě spotřebitel právo od smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. Současně s tím se zruší i případná smlouva o financování vozu," říká Martin Houška.

Konkurenční autobazar AutoESA rovněž spustil podobný prodej aut na dálku, u aut nabízí svůj standardní benefit, možnost vyměnit vůz za jiný do deseti dnů od koupě. Na otázku Aktuálně.cz, jestli v takovém případě nabídnou i možnost do 14 dní od smlouvy odstoupit, tedy zákazníkovi vrátit peníze, zástupci bazaru nereagovali.

Je nutné však dát pozor na to, že prodejce nemusí za všech okolností vrátit kupujícímu plnou cenu auta. Podle stanoviska České obchodní inspekce slouží lhůta pro odstoupení pouze na vyzkoušení zboží, v tomto případě auta. "Toto zkoušení by však mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si zboží zkoušíte při koupi v kamenném obchodě," píše inspekce na internetu.

Pokud by zákazník zkoušel nadměrně (u auta se může jednat o dovolenkovou cestu do Chorvatska, až se tedy otevřou hranice), nemusí dostat zpět všechny své peníze. To samé platí i v případě, že během 14denní lhůty auto poškodí, nabourá. Tato poměrná částka má odpovídat snížení hodnoty vozu, prodejce ale nesmí již ve svých obchodních podmínkách požadovat jakoukoli paušální částku za uvedení auta do původního stavu nebo jeho vyčištění.

V případě prodeje aut má 14denní lhůta ještě jeden zádrhel - přepis auta na nového majitele. U AAA Auto dostane zákazník při převzetí vozu veškeré dokumenty, které jsou k registraci nutné, a auto na sebe musí do deseti dnů přihlásit. Procesně jednodušší je auto vrátit do oněch deseti dnů, ale i v případě, že by to zákazník nestihl, bazar se tomu nebrání. "Pokud by došlo k vrácení vozu po přeregistraci, pak bychom ho opět přihlašovali na sebe," říká Houška.

O skutečný on-line prodej nejde

O tolik proklamovaný on-line prodej se ale v případě popsaného způsobu nákupu v autobazarech často nejedná, když se obchodníci snaží postup uzavření kupní smlouvy upravit takovým způsobem, že se na něj pravidla o spotřebitelských smlouvách uzavíraných on-line nakonec vztahovat nebudou. "Podle mého je to pouze on-line rezervace auta," tvrdí Jakub Šulta, jehož Carvago chystá spuštění elektronického obchodu s ojetými auty i pro soukromé zákazníky.

On-line prodej by podle něj měl znamenat i speciální obchodní podmínky s úpravou pro e-shop, přes internet by měl proběhnout i podpis a odsouhlasení kupní smlouvy, vyřízení financování a pojištění. Důležitá je rovněž možnost zajištění doručení vozu a platby bez kontaktu s prodejcem. Šulta tvrdí, že v jejich případě půjde vůz doručit až k dveřím zákazníka, přehlášený, se 14denní lhůtou na vrácení a zárukou minimálně na šest měsíců. Řidič si tak jen vezme klíče a může začít jezdit.

Jak on-line prodej auta funguje v praxi?

Podle našich zkušeností se také podoba on-line prodeje, kterou dnes bazary nabízejí, může rychle vymknout inzerovaným postupům. Na infolince jednoho nejmenovaného autobazaru nám prodejce slíbil zákonnou lhůtu na odstoupení od smlouvy, ale zároveň také nabídl, že manažer může rozhodnout o tom, že by se smlouva podepsala na pobočce.

Na to ale pozor, v takovém případě nedochází pravděpodobně jen k porušení vládního nařízení o uzavření maloobchodních prodejen (mimo stanovených výjimek), zákazník pak nebude mít právo na odstoupení od smlouvy.

Dostali jsme zároveň nabídku, že nám prodejce auto přiveze, dá nám smlouvu, kterou si budeme moci prostudovat a podepsat ji třeba druhý den. Důsledně bychom v takovém případě ve smlouvě zkontrolovali možnost odstoupení a její podmínky. Trvali bychom také na podpisu smlouvy mimo provozovnu, abychom mohli vůz do 14 dnů vrátit. Je to totiž výhoda, kterou běžně v autobazaru nedostanete.