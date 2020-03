Do Lidlu nebo Kauflandu pro luxusní ojetinu: Řetězce mají v Německu vlastní bazar

Německá skupina Schwarz, do níž patří i řetězce Kaufland a Lidl, začala v březnu sama prodávat koncovým zákazníkům vozy, které vyřadí z flotily. O prodej se stará další z koncernových firem Schwarz Mobility Solutions, která jinak provozuje automobilovou flotilu skupiny. Do Česka se zatím podobný model ale nechystá.

V německém Ellhofenu poblíž sídla celé skupiny v Neckarsulmu vyrostl speciální bazar. Budova Schwarz Mobility Services podle oborového webu kfz-betrieb.de vypadá jako kříženec mezi autobazarem a filiálkou supermarketu. Na ploše okolo 30 000 metrů čtverečních je zde parkoviště pro 5500 aut a zájemci o koupi ojetiny si zde nabízená auta mohou prohlédnout a koupit.

Aktuálně je v nabídce ale podstatně méně vozů, než by kapacitně Ellhofen zvládl. Vybírat lze z necelé stovky vyřazených služebních aut značek Audi, Volkswagen a BMW. Nejlevnějším vozem v nabídce je Audi A3 sedan 1.6 TDI za 16 380 eur, tedy asi 450 000 korun, nejdražším BMW X5 xDrive 30d v přepočtu za 1,5 milionu. Roky výroby se pohybují od 2016 až po 2018, najeté kilometry jen málokdy přesáhnou sto tisíc.

Jedná se o výhodné koupě? Například malé Audi A3 sedan se v Neckarsulmu dá pořídit i se současným vysokým kurzem eura levněji než v Česku, populárnější kombi A4 Avant už ale výrazně výhodněji pořídíte u českých prodejců, a to i ve značkovém programu dovozce Das Welt Auto.

Nabídka autobazaru má potenciál se ze současné stovky rozšiřovat. Jen v okolí ústředí v Neckarsulmu jezdí podle kfz-betrieb.de na 3000 služebních vozů skupiny Schwarz, po osmnácti měsících se vyřazují. Podle německých zdrojů by tak speciální autobazar mohl prodávat na 80 aut týdně. Stejně jako jeho konkurence je ale v současné koronavirové epidemii zavřený.

Skupina Schwarz dosud své vozy koncovým zákazníkům neprodávala, odebírali je od ní velkoobchodníci (tedy další bazary) v rámci speciálních aukcí. Podle šéfa Schwarz Mobility Services Christiana Pingitore ale byl o odkup vozu zájem i mezi samotnými zaměstnanci, což je jeden z důvodů přechodu na nový model.

Fungování Schwarz Mobility Services je podle kfz-betrieb.de zajímavé i v tom, že si firma auta nepronajímá v rámci operativního leasingu, jak je dnes trendy, ale vozy sama kupuje.

A co v Česku? "V současné době zatím neplánujeme na území ČR otevírat vlastní showroom s prodejem konečným spotřebitelům," odpověděla na dotaz Aktuálně.cz mluvčí Kauflandu Renata Maierl. Její slova potvrzuje i mluvčí Lidlu Zuzana Holá: "Automobily prodáváme prostřednictvím elektronických aukcí přes zprostředkovatelské společnosti. Naše společnost však žádné vozy napřímo neprodává, a to ani svým zaměstnancům." Kaufland však do budoucna odprodej vozů přes speciální showroom Schwarz Mobility Services nevylučuje.

Bylo by na českém trhu pro podobné ojetiny prémiových značek místo? "V Česku je zajímavá taková ojetina, která má dobrou cenu a má relativně dobrý technický stav," myslí si Barbora Minksová ze společnosti Cebia. O stavu ojetin z flotil Kauflandu a Lidlu nepochybuje, cena ale je (zejména u žádaných modelů) vyšší.

Podle Jakuba Šulty z on-line autotržiště Carvago podobné zánovní ojetiny nejsou na našem trhu příliš vyhledávané. "Mladé ojetiny generované z nových vozů, typicky ukončené operativní leasingy, nejčastěji do 2-3 let stáří, jsou pro českého zákazníka stále příliš drahé. Proto se jich část vyváží naopak za hranice a zbylá část na českém trhu trpí horší likviditou. Prodávají se tedy zhruba 2× až 3× pomaleji než průměrná ojetina ve stáří 5-6 let," vysvětluje. Pěti- až šestiletých vozů je naopak v Česku nedostatek, a tak se k nám běžně dováží ze zahraničí.