„Nikoho jsme nevyhodili, nechte těch spekulací.“ Kontroverzního designéra prý nevyvedli

Vyhazov hlavního designéra Jaguaru, který přišel s kontroverzní kampaní a zcela novým vzhledem tradičních britských aut, začátkem prosince obletěl nejen automobilový svět. Tím spíš, že Gerry McGovern musel být údajně eskortován ze své kanceláře. Možná je ale všechno trochu jinak, protože Jaguar konečně prolomil mlčení.
„Není pravda, že jsme ukončili pracovní poměr s Gerrym McGovernem a nechceme dále komentovat spekulativní příběhy,“ napsal mluvčí Jaguaru oborovému magazínu Automotive News Europe. Ukončil tak dvoutýdenní mlčení, které následovalo po zprávě o vyhazovu slavného designéra z Jaguar Land Roveru. Jestli však pro značku pracuje, mluvčí nepotvrdil.
Se zprávou o vyhazovu přišla indická mutace britského magazínu Autocar začátkem prosince. S odkazem na zdroje uvnitř indickou Tatou vlastněného Jaguar Land Roveru napsala, že Gerry McGovern byl vyhozen z křesla šéfdesignéra automobilky. Strávil v ní přitom 21 let a navrhl nejen špatně přijatou kontroverzní kampaň rebrandingu Jaguaru, často označovanou jako moc „woke“, ale i naopak mimořádně úspěšná auta Land Roveru.
Tím spíše všechny překvapilo, že Autocar s odkazem na své zdroje v automobilce dodal, že McGovern musel být dokonce eskortován ze své kanceláře. Brzy se tak začaly šířit spekulace, že jde o mocenský boj uvnitř indické značky Tata Motors, majitele Jaguar Land Roveru.
Pár dnů před vyhazovem McGoverna, jinak velmi vlivného v nejvyšších strukturách značky, totiž odešel do důchodu i dlouholetý šéf Jaguaru Adrian Mardell. Nahradil ho Ind PB Balaji, bývalý finanční ředitel Tata Motors.
Vyhazov McGoverna měl v automobilovém světě silnou odezvu a moment překvapení, mimo jiné i proto, že Jaguar by měl v příštím roce odhalit první nový model po řadě let. Designově bude vycházet z kontroverzního konceptu Type 00, půjde o elektromobil a cenově by měl být výše než někdejší modely značky. Jaguar se chce soustředit na movitější klientelu.
Kariéra Gerryho McGoverna, který se narodil v roce 1956, je velmi pestrá. První práci získal v roce 1978 u Chrysleru, jehož britská odnož sponzorovala McGovernova studia. V roce 1982 přišel do skupiny Austin Rover, následně poprvé pracoval na modelu značky Land Rover, konkrétně Freelanderu.
Na konci 90. let se přesunul k Fordu, konkrétně luxusní odnoži Mercury-Lincoln, v dubnu 2004 začal pracovat pro Land Rover. Ten tehdy vlastnil spolu s Jaguarem právě Ford. Za svou kariéru u britské automobilky navrhl mimo jiné třeba Range Rover Evoque, dvě poslední generace Range Roveru, Range Rover Sport, Land Rover Discovery Sport nebo moderní verzi Defenderu. Pro Jaguar vytvořil už zmíněný koncept Type 00 a měl značku převést do plně elektrické éry.
ŽIVĚBabišův kabinet dorazil do Strakovky autobusem. "Nepotřebujeme 100 dní hájení"
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.
Klempíř chce v kultuře předvídatelné financování a vyšší platy
Nový ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce stabilní prostředí pro kulturní organizace, dlouhodobé a předvídatelné financování a dostupnost kultury napříč regiony. Mezi jeho priority má patřit také zlepšení platových a pracovních podmínek pracovníků v kultuře.