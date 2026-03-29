Ruce pryč od Palestiny! Propalestinský pochod Prahou přilákal jen pár desítek lidí

Centrem Prahy prošel v neděli průvod na podporu Palestiny. Zapojilo se do něho několik desítek lidí. Cestou z náměstí Republiky na Kampu mávali palestinskými vlajkami a vykřikovali hesla jako Svobodná Palestina! či Ruce pryč od Palestiny! Doprovázel je antikonfliktní tým, pěší policisté i policejní auta. Průvod krátce zastavil automobilovou i tramvajovou dopravu před Karlovým mostem.
Akci pořádalo sdružení Přátelé Palestiny s hnutími z iniciativy Ne naším jménem u příležitosti palestinského Dne půdy. Cílem bylo vyjádřit podporu Palestině, Libanonu a Íránu. Účastníci akce se sešli před 14:00 na náměstí Republiky. Po projevech a společném provolávání propalestinských hesel se zhruba ve 14:30 vydali na pochod. Prošli ulicí Na Příkopě, přes Můstek, Národní ulicí na Smetanovo nábřeží.
Na Křižovnickém náměstí demonstranti krátce narušili projevy na akci Vajíčkobraní, kterou pořádalo Muzeum Karlova mostu. To si účastníci Vajíčkobraní nenechali líbit a začali do mikrofonu provolávat slávu Izraeli. Lidé v propalestinském průvodu to ignorovali a pokračovali přes Karlův most na Kampu.
V parku na Kampě vyzvali pořadatelé účastníky průvodu, aby se přidali k jejich organizacím. Podle jejich vyjádření tak budou moci lépe komunikovat s veřejností i politiky. Účastníkům rozdali letáky a kontakty na představitele jednotlivých organizací. Po 16:30 se většina účastníků pochodu rozešla.
