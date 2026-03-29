29. 3. Taťána
Ruce pryč od Palestiny! Propalestinský pochod Prahou přilákal jen pár desítek lidí

Centrem Prahy prošel v neděli průvod na podporu Palestiny. Zapojilo se do něho několik desítek lidí. Cestou z náměstí Republiky na Kampu mávali palestinskými vlajkami a vykřikovali hesla jako Svobodná Palestina! či Ruce pryč od Palestiny! Doprovázel je antikonfliktní tým, pěší policisté i policejní auta. Průvod krátce zastavil automobilovou i tramvajovou dopravu před Karlovým mostem.

Nedělní pochod Prahou pořádalo sdružení Přátelé Palestiny s hnutími z iniciativy Ne naším jménem u příležitosti palestinského Dne půdy. Cílem bylo vyjádřit podporu Palestině, Libanonu a Íránu; 29. března 2026.Foto: CTK
Akci pořádalo sdružení Přátelé Palestiny s hnutími z iniciativy Ne naším jménem u příležitosti palestinského Dne půdy. Cílem bylo vyjádřit podporu Palestině, Libanonu a Íránu. Účastníci akce se sešli před 14:00 na náměstí Republiky. Po projevech a společném provolávání propalestinských hesel se zhruba ve 14:30 vydali na pochod. Prošli ulicí Na Příkopě, přes Můstek, Národní ulicí na Smetanovo nábřeží.

Související

Na Křižovnickém náměstí demonstranti krátce narušili projevy na akci Vajíčkobraní, kterou pořádalo Muzeum Karlova mostu. To si účastníci Vajíčkobraní nenechali líbit a začali do mikrofonu provolávat slávu Izraeli. Lidé v propalestinském průvodu to ignorovali a pokračovali přes Karlův most na Kampu.

V parku na Kampě vyzvali pořadatelé účastníky průvodu, aby se přidali k jejich organizacím. Podle jejich vyjádření tak budou moci lépe komunikovat s veřejností i politiky. Účastníkům rozdali letáky a kontakty na představitele jednotlivých organizací. Po 16:30 se většina účastníků pochodu rozešla.

Mohlo by vás zajímat
"Jediné, co my můžeme teď efektivně udělat je zastropování jejich marže a já myslím, že deset korun je strašně moc," řekl v nedělním videu Babiš. Podotkl také, že funguje jeho čtvrteční výzva hlavním distributorům, aby snížili ceny a nezneužívali konflikt. Na dálnicích už naftu zlevnili, uvedl. Snimek je ilustrační.

ŽIVĚ Babišův lék na ropnou krizi: chce se omezit zisky obchodníků s palivy, projedná to s nimi v pondělí

Premiér Andrej Babiš (ANO) v nedělním videu na síti X řekl, že jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je zastropování marže obchodníků. O krocích vedoucích ke snížení cen paliv, jež zdražila válka proti Íránu, má v pondělí jednat vláda. Dorazí i zástupci pěti hlavních společností na trhu s palivy. Podle europoslance Luďka Niedermayera (TOP 09) je však taková schůzka nebezpečná.

"Nepřítel (USA) veřejně mluví o mírových jednáních, přitom tajně plánuje pozemní útoky," prohlásil v neděli předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Snímek je z ze středeční demonstrace proti Izraeli a Spojeným státům v Teheránu.

ŽIVĚ "Odplata vás nemine." Írán se chystá na americkou invazi, hrozí odvetnými útoky na univerzity

Íránské ozbrojené síly jsou připraveny na pozemní operaci USA a jejich spojence v regionu potrestají, prohlásil v neděli předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Íránské revoluční gardy navíc pohrozily, že své útoky zaměří na americké univerzity na Blízkém východě, pokud USA do pondělního poledne neodsoudí bombardování univerzit v Íránu.

Rudolf Vrba získal po osvobození za svou aktivní odbojovou činnost několik vyznamenání.

Schindlerův seznam je kýč! Hrdina z Osvětimi si nebral servítky

Je to jeden z nejúžasnějších příběhů druhé světové války. Rudolf Vrba uprchl z Osvětimi, sepsal detailní zprávu o plynových komorách, pomohl zachránit 200 tisíc maďarských Židů, bojoval jako partyzán ve Slovenském národním povstání, aby nakonec emigroval na Západ. Právě před 20 lety zemřel v kanadském Vancouveru.

