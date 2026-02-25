Další veteránská bitva se blíží. Nevídanou sérii motorek ČZ doplňuje pionýr zadarmo

Výsledky podzimní Retro Garáže ještě nestačily pořádně doznít a na dveře už v Lysé nad Labem pomalu klepe jarní aukce. A zase půjde o miliony. Zájemci budou moci vybírat z desítek motorek a aut, někdo navíc opět odjede na historické Jawě, aniž by musel přihodit jedinou korunu. Jaká vozidla budou měnit majitele tentokrát?
Podzimní Retro Garáž byla v mnoha ohledech rekordní. Přilákala totiž nejvíce návštěvníků i nejvíce dražených položek. Těch bylo dohromady 46 a souhrnně (nakonec se neprodala pouze jediná Jawa) změnily majitele za více než 17 milionů korun. A na rekordní částku by chtěli organizátoři už za měsíc určitě navázat.
Tím spíše, že na jarní Retro Garáži v Lysé nad Labem se bude opět vybírat z celkem 46 položek: tentokrát to je 31 motorek a 15 automobilů.
Jak bývá na aukci, jejichž ústřední tváří je hlavní licitátor Pavel Kočí, zvykem, na své si přijdou prakticky všichni. Nechybí totiž stroje „od koruny“, což jsou československé malorážky a mopedy. Na jaře mezi nimi bude třeba Stadion S11 z roku 1958 ve vzácném provedení, kterému se podle přední kloubové vidlice přezdívá „smrťák“, oblíbená Jawa Pařez nebo ČZ 175/487 z konce 80. let. Ač od jedné koruny, vždy se stroje nakonec prodají za několik desítek tisíc.
Mezi malé motorky se pak řadí i „tombolovka“. Za jedinou vstupenku, která je slosovatelná, totiž některý z návštěvníků vyhraje tentokrát pionýra; Jawu 50/555. Tombola je tradicí, které se Retro Garáže drží od prvního ročníku.
Jarní aukce se v Lysé nad Labem uskuteční v sobotu 28. března a rozhodně se v ní neobjeví jen mopedy a malorážky. Pořadatelé už dopředu lákají i na další jednostopá vozidla nejen českých, ale i zahraničních výrobců.
Výjimečná je třeba ČZ 180/487.6 OHC z roku 1994, což je v tomto konkrétním provedení jediný vyrobený prototyp se čtyřtaktním motorem. V omezeném množství vznikla v roce 1968 i Jawa 250/623 z unifikované řady, která má vyvolávací cenu 265 tisíc korun.
Nevídaná je kolekce šesti vlastně úplně nových motorek ČZ z 90. let, tedy z doby pomalu se blížícího konce slavného strakonického výrobce. Všechny mají původní lak, dokonce nechybí ani původní pneumatiky a další prvky. Pět ze šesti motorek koupil současný majitel v „devadesátkách“ od tehdejšího italského ředitele společnosti ČZ-Cagiva v jednom balíčku. Šestá motorka s označením Roland byla původně vyvezena do USA a následně se vrátila zpět do Česka.
Dražit se budou i klasiky, třeba Pérák ve více verzích, ikonický půllitr Jawa 500 OHC 15/01 či předválečná Jawa Robot. Třešničkou na dortu je pak také předválečná Praga 500 BD se sajdkárem ze čtvrté série, která prošla před šestnácti lety renovací. Vyvolávací cena je 720 tisíc korun, vzhledem ke vzácnosti motorek Praga 500 BD obecně se jí není moc co divit.
Ze zahraničních značek nechybí stoje Harley-Davidson a Zündapp.
Nabídka aut je klasickým mixem mezi českými modely, především škodovkami, a zahraničními do značné míry unikátními vozy. Jeden příklad za všechny? Předválečný britský roadster Triumph Dolomite s dvoulitrovým šestiválcem. Za svůj bohatý život auto doputovalo až do olomoucké Veteran Areny, která ho v aukci také nabízí. Je už tradicí, že právě odsud se na každé Retro Garáží několik aut objeví.
Na jaře to kromě Triumphu bude i Wikov 35 Labuť z roku 1931. Jméno Labuť přitom vychází z prohnuté linie dveří a dodnes se v tomto provedení údajně dochoval jediný. Luxusních Wikovů 35 s různými karoseriemi pak údajně jen dvanáct, včetně Labutě.
Mezi nabízenými škodovkami vyčnívá pro fanoušky značky především závodní 130 RS s vyvolávací cenou téměř 1,5 milionu korun v tovární rallyové specifikaci z roku 1978, která byla o dvacet let později přestavěná na vrchařský speciál.
Kromě legendárního závodního speciálu nechybí také „embéčko“, z něj odvozené kupé MBX se stahovacím střešním sloupkem, kabriolet Škoda 450 nebo Škoda 120 v luxusní specifikaci GLS.
A když už je řeč o socialistických autech, nechybí Tatra 603, Trabant 601 Universal, nádherná zelená Škoda Garde a dokonale zrenovovaná Volha 24 v typickém černém laku.
Jak už jsme zmínili, aukce začíná v Lysé nad Labem v sobotu 28. března ve 12:30 jako součást burzy Retro Garáž. Kromě příhozů přímo na místě bude možné dražit jednotlivá vozidla opět i online na Aukru. Dodejme, že od loňského roku musí všechny položky k výsledné "kladívkové" ceně připočítat ještě desetiprocentní aukční přirážku.
