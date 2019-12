První jízdy s Volkswagenem Golf. Musí být tak dobrý, aby vydělal na elektromobily

Přes 35 milionů prodaných kusů a historie sahající do roku 1974. Není divu, že Volkswagen si na každé nové generaci Golfu dá záležet, aby neudělal krok vedle. Ostatně, je to dlouhodobě nejprodávanější auto v Evropě. Těsně před koncem letošního roku uvádí na trh v pořadí osmou generaci. Přinášíme první jízdní dojmy.

Porodní bolesti byly trochu silnější, než se očekávalo. Nová, v pořadí osmá generace VW Golf se původně měla představit na letošním březnovém ženevském autosalonu, samozřejmě předtím, než Škoda uvede na trh novou sesterskou Octavii.

Vývoj ale trval déle a komplikoval se, a tak český bestseller nakonec Golf předběhl. S produkčními verzemi Octavie sice novináři zatím nejezdili (pouze předsériovými modely, jízdní dojmy čtěte zde), alespoň už se zveřejnil její ceník.

Za volant konkurenčního Volkswagenu tedy usedáme dřív, kolik bude stát, ale VW ještě neví, pouze uvedl, že v Německu by měl začínat pod hranicí 20 tisíc eur, tedy v přepočtu pod 510 tisíc korun. České ceny se mají známit během prosince.

Aby si auta vzájemně konkurovala méně, Octavia se v prvních měsících bude prodávat pouze ve verzi kombi, zatímco Golf prvního půl roku pořídíte jen jako hatchback. I proto, že Golf Variant není zdaleka tak úspěšný. "Jen každý pátý Golf se v Evropě prodává jako kombík," říká Christian Buhlmann, produktový manažer ve VW.

Facelift, nebo nová generace?

Zvenku by si nejeden mohl myslet, že designéři si ušetřili práci. Jenže proč měnit něco, co mělo u zákazníků úspěch. A i když se to nezdá, při když auta stojí vedle sebe, poznáte, že nový Golf je ve srovnání s tím předchozím přece jiný, má nižší příď, ostřeji tvarovanou záď a samozřejmě nově pojatá výrazná světla protažená až hluboko do boků.

Nápis Golf je nyní uprostřed na zádi, stejně jako název značky u nových škodovek, nad ním je nové logo, jednodušší než bývalo. Rozměrově zůstal wolfsburský bestseller téměř stejný, rozvor se zvětšil jen o 10 mm, celkově se vůz natáhl jen o 29 mm a rozšířil o 10 mm. Vyšší je jen o pouhé 4 mm.

"Není to vidět, ale pod povrchem jsme změnili skoro všechno," říká technický inženýr Jürgen Pützschler. "Základní konstrukce platformy MQB sice zůstala stejná, ale na spoustě místech se měnily díly za lehčí, které také lépe fungují, dodávají autu větší stabilitu a izolují hluk pronikající do interiéru. Hodně jsme upravovali přední nápravu, a to nelze udělat bez toho, aniž byste zasáhli i do té zadní."

Golf skutečně jezdí lépe, a to přestože o jízdních vlastnostech se ani u předchozí generace nedaly vznést výtky. Golf byl i je velmi dobře fungující univerzální auto. V zatáčkách stabilní, uspokojivě komfortní a zkrátka dobře postavený. Ten nový je dokonce ještě lépe odhlučněný.

Subjektivní pocity vycházejí z reálné zkušenosti, Volkswagen totiž na novinářskou prezentaci přivezl dokonce všechny předchozí generace Golfu, aby si je mohli redaktoři projet. Největší rvačka byla o první generaci(vyráběla se v letech 1974 až 1983, konkrétní auto je z roku 1980), ale není lepší příležitost, jak vyhodnotit mezigenerační vylepšení, než vyzkoušet tu předposlední a čerstvou novinku.

Dokonce i jízdy s jedničkovým Golfem ukázaly, jak VW přes 40 let jen vylepšuje původní úspěšný recept. Golf je univerzál, který velmi dobře jezdí, je přiměřeně prostorný a uvnitř navržený tak, aby si na něj řidič okamžitě zvykl.

Ale abychom odpověděli na otázku, jestli se zaslouží považovat nový Golf navzdory vnějším drobným vylepšením za novou generaci. Ano, při pohledu do kabiny. Německý bestseller udělal obrovský posun v digitalizaci a právě na této modernizaci si zakládá. Nastal čas tabletů. Digitální kokpit má 10,25 palce a zobrazují se na něm všechny informace o voze, jízdních datech i navigaci.

Přitom další pokyny můžete číst z head-up displeje a pak také z centrální tabletové obrazovky, která má za příplatek rovněž 10,25 palce (a základní o zhruba dva palce menší, tu jsme ale naživo neviděli). Až to působí, že těch obrazovek, které můžete sledovat, je tu skoro nadbytek.

Volant, tradičně většího rozměru, má stále klasická tlačítka, ta však postupně z interiéru mizí. I světla včetně mlhovek se ovládají prostřednictvím dotykového panelu vlevo pod volantem. A stropní lampičky rovněž ovládáte dotykem.

Tlačítka, která se dříve nacházela okolo voliče převodovky, se přemístila výš - dotykem se nastavují adaptivní tlumiče nebo různé asistenční prvky. Alespoň výstražná světla mají staré dobré tradiční mačkací tlačítko.

Povely lze nově v Golfu dávat také virtuální asistentce Alexe. Jak na to? Zaklínací formulí je "Hello Volkswagen…", Alexa se ozve připravená plnit přání, která už můžete diktovat v češtině. Jenže zdaleka ne vždy rozumí, co po ní chcete, a když už, ne vždy je poslušně vyplní. Volkswagen se například chlubí, že stačí říct, že je vám zima na ruce a auto samo pustí teplejší vzduch příslušným směrem.

Nám se však stalo, že Alexa v takové situaci doporučila přenastavit si klimatizaci. Také streamování hudby nebylo tak snadné, alespoň že párování telefonu promptně vyřešila. Vývoj ale rozhodně není u konce a dá se očekávat, že proměna aut v chytřejší stroje bude pokračovat.

Hlasová asistentka například zatím nepotěší trudomyslného řidiče a nezná žádný vtip, české zastoupení Volkswagenu však bylo před nedávnem německou centrálou požádáno, aby sepsalo alespoň deset anekdot, takže čekáme, že brzy vám Alexa zvedne náladu českým vtipem, nebo se o to aspoň pokusí.

Samotná multimédia se ovládají poměrně snadno, na displeji je možné měnit styly zobrazení, ikony vypadají jako aplikace v mobilu a centrálním tlačítkem, ne nepodobným těm v mobilů, se lze zase snadno dostat do hlavního menu. Bude to chtít si chvíli zvyknout, ale vše je tu docela přehledné, podobně jako chytré telefony.

Nový Golf je také vždy online a k dispozici je i rozšířené datové připojení s možností zřízení Wi-Fi hot-spotu, příjmu dopravních informací v reálném čase nebo nabídkou dodávání balíčků do kufru auta. Kolik ale bude po uplynutí prvního roku zdarma stát, VW neuvádí. Ve standardu má služby volání do servisu nebo propojení s telefonem a využívání funkce mobilního klíče.

Motory ve Volkswagenu Golf 8. generace při uvedení na trh 1.5 TSI 96 kW / 130 k, 200 Nm

1.5 TSI 110 kW / 150 k, 250 Nm

1.5 eTSI 110 kW / 150 k, 250 Nm

2.0 TDI 85 / 115 kW, 300 Nm

2.0 TDI 110 kW / 150 k / 360 Nm

Golf až s pěti hybridy, diesel, benzin i CNG zůstává

Nabídka motorů je široká. Je to vůbec první Volkswagen s tak rozmanitou nabídkou hybridních verzí. Zdaleka ne všechny verze se začnou prodávat už hned s uvedením auta na trh. Aby to bylo přehlednější, motory i s výkony při uvedení popisujeme v tabulce po straně textu.

První jízdy jsme absolvovali s dvoulitrovým dieselem a pak 1.5 eTSI o výkonu 110 kW. Oba výhradně s automatickou převodovkou, nově s miniaturním voličem. Není to nic objevného - s dieselem je auto pocitově těžkopádnější, protože s ohledem na tlak na úsporu paliva je v nízkých otáčkách trochu líný.

Odvděčí se ale předpisově nízkou spotřebou. Ačkoli VW nezveřejnil přesná data, palubní počítač nám po testu ukázal hodnotu 5,2 l/100 km, a to jsme mohli jet daleko klidněji. Kdo potřebuje auto, se kterým ročně najezdí velkou porci kilometrů, v dieselovém Golfu najde skvělého společníka.

Silnější mild-hybridní patnáctistovka s přidaným 48voltovoým generátorem je ale subjektivně lepší. Je tišší, skvěle akceleruje zejména ve městě a ani spotřeba nebude špatná, i když u ní bude záviset na jízdním stylu řidiče - s těžkou nohou strmě roste.

Mildhybridní systém skutečně funguje, je to znát, když řidič sundá z kopce nohu z plynu. Auto si záhy uvědomí, že nastal skvělý čas na šetření paliva a rekuperuje o sto šest, a proto auto zpomaluje víc, než je člověk běžně zvyklý.

Verdikt

Je těžké hodnotit auto bez zveřejněného ceníku. Celkově je ale Golf zase o kus lepší ve všech důležitých disciplínách. Výborně se v něm sedí, je dostatečně prostorný, má bohatou nabídku motorů, ze kterých si každý vybere, skvěle jezdí, je pečlivě postavený a má bohatou výbavu i pro náročnější zákazníky. Nejvýraznější změnou ale zůstává především interiér s moderními funkcemi a úrovní konektivity.

A abychom vysvětlili informaci z titulku - produktový manažer Christian Buhlmann k tomu říká: "Golf je nadále pro nás naprosto zásadní model, i když se někomu může zdát, že nyní se mediálně dává víc prostoru ID.3 a dalším plánovaným elektromobilům. Má i důležitý úkol. Musí být tak dobrý, aby svými prodejními čísly dokázal vydělat na elektromobilitu, do které VW nyní investuje. Než ID.3 začne také generovat zisky, bude to dlouho trvat. A proto mu musí Golf pomoci."