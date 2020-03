Dovážené motocykly kdysi dominovaly Česku. První se objevil už v roce 1895

Zatímco dovoz automobilů do Česka je i z dob komunismu či první republiky poměrně dobře zdokumentovaný, motocykly stále patří v tomto ohledu mezi oblast poměrně neprobádanou. Právě o dovozu jednostopých vozidel do Česka vychází kniha, kterou napsal Milan Veselý. A vedle ní vyjde také publikace, která mapuje 120 let českého motocyklového trhu.

