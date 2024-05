Víte, kolik berou vaši kolegové? Nová evropská směrnice si klade za cíl vyrovnat rozdíly v odměňování. Firmy s více než sto zaměstnanci by v Česku měly mít od roku 2026 povinnost sdělit svým lidem rozmezí, v jakém se pohybuje odměna za danou práci. To by mělo lidem ulehčit vyjednávání o zvýšení mzdy a zabránit tomu, aby ženy braly méně než muži.