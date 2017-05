Mercedesy půjde startovat hlasem. Jak bude zabráněno zneužití, ale zatím není úplně jasné

před 1 hodinou

V Americe je možné nastartovat modely Mercedes-Benz vyrobené v letošním nebo loňském roce hlasem. Tuto funkci chce značka zavést v Evropě už na konci tohoto roku.

Modely značky Mercedes-Benz, které vyjely z továrny v letošním nebo loňském roce a majitel využívá placené aplikace Google Home a Amazon Echo (ta stojí v USA 180 dolarů), lze nyní startovat hlasem. Systém funguje zatím jen na americkém trhu, ale automobilka má v plánu funkci zavést také v Evropě, a to už na konci tohoto roku.

Pomocí aplikace lze zajistit i další funkce, nejen startování. Můžete například auto zamknout. Nebo také zadat cílové místo do navigace prostřednictvím mobilu ještě předtím, než do auta vůbec nasednete. Stačí cíl nadiktovat do aplikace, která si ho pak zadá do navigace v autě.

"Naším cílem je využít nejmodernější technologie tak, aby našim zákazníkům usnadňovaly každodenní život," říká Nils Schanz, šéf výzkumu a vývoje v severoamerickém oddělení internetu věcí automobilky Mercedes-Benz.

Jak bude aplikace chráněna předtím, aby ji někdo zneužil, ale nebylo veřejně popsáno. Také by asi nebylo vhodné, aby funkce vozidla byly závislé pouze na mobilních aplikacích, protože se může také snadno stát, že se mobilní zařízení vybije, ztratí signál, internetové pokrytí nebude nejsilnější nebo se mobil třeba rozbije. Fyzický klíč je jistota, která má pořád něco do sebe.