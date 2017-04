Nové hybridy od BMW půjde dobíjet bezdrátově jako chytré telefony. Vyzkoušeli jsme, jak to funguje

před 1 hodinou

Chytré mobilní telefony už indukční nabíjení využívají. Stačí je položit na speciální destičku s cívkou a spustí se dobíjení. Na stejném principu teď funguje i nová dobíjecí plocha pro ekologické vozy s bateriemi od BMW. Jen je větší. Do prodeje půjde zřejmě už příští rok. Vyzkoušeli jsme ji s novým hybridem BMW 530e iPerformance.

Jak se dobíjí některé chytré mobilní telefony, tak se v budoucnosti budou dobíjet i plug-in hybridní automobily, tedy bezdrátově pomocí indukce. BMW už pro to má i své zařízení. "A nebudeme jediná automobilka. Na vývoji tohoto dobíjení spolupracujeme s Mercedesem, aby se co nejlépe rozšířilo," řekl nám jeden z techniků, kteří bezdrátovou nabíječku nedaleko Mnichova předváděli.



Systém je jednoduchý. Do garáže, nebo dokonce ven na parkovací místo stačí umístit černou desku, kterou je možné připojit do běžné zásuvky. Pak nad ní zaparkovat auto a dobíjení může začít. Aby byl přenos elektrické energie zahájen, je ale potřeba zaparkovat poměrně přesně. K tomu slouží speciální parkovací režim, který řidiče navede přímo nad desku tak, aby nad ní zaparkoval zhruba v místě přední nápravy.

Takto dobíjet zatím půjde nejnovější hybridní model BMW 530e iPerformance, který samozřejmě nabízí i možnost dobíjení pomocí tradičního kabelu. Postupně se ale rozšíří do dalších modelů. BMW má v nabídce aktuálně šest plug-in hybridů, což je největší nabídka na trhu.



Kolik bude bezdrátové dobíjení stát? "Cenu už máme spočítanou, ale zatím vám ji říci nemohu, protože zařízení ještě nejde do prodeje. Ale když to řeknu jednoduše, tak wallbox (domácí nabíječka pro BMW) vyjde na zhruba 1000 eur, bezdrátový systém bude stát víc, ale zase chceme, aby se rozšířil, takže ne o moc," vysvětlil technik. Indukční nabíjení by mělo BMW začít prodávat příští rok.

Po dobíjení jsme otestovali i vůz, který je už tímto systémem vybavený. Pohon BMW 530e iPerformance kombinuje přeplňovaný benzinový čtyřválec se dvěma litry objemu s elektromotorem. Celkový výkon systému je 185 kW a maximální točivý moment 420 Nm, přičemž pokud jede auto v čistě elektrickém režimu, tak má k dispozici 83 kW a 250 Nm. Síla se posílá čistě na zadní kola přes automatickou osmistupňovou převodovku, to je dobrá zpráva. Některé hybridy totiž využívají variátor, což není často dobré pro dynamiku, ani pro zvuk. Tady je ale vše v pořádku.



BMW 530e iPerformance vlastně funguje jako každý plug-in hybrid, ale auto nabízí dva balíčky jízdních režimů. Sport, Comfort a Eco Pro nastavují stejně jako u běžného BMW reakce na plyn, řízení nebo podvozek, ale přibyly ještě volby jen pro hybrid. Jde o Auto eDrive, kdy systém sám podle tlaku na plynový pedál a situace určí, jestli auto pojede na spalovací motor nebo čistě elektricky a pak Max eDrive, který je rezervovaný jen pro elektrickou jízdu. Tou lze v případě dostatečné kapacity baterií jet až do rychlosti 140 km/h. Režim Battery Control pak spustí spalovací motor, který za jízdy články dobíjí. Řidič si může zvolit i cílovou hodnotu dobití, podle toho, jak se mu bude později hodit.

BMW 530e iPerformance slibuje dojezd, který patří mezi plug-in hybridy k nejlepším. Díky kapacitě lithium-iontových článků 9,2 kWh by mělo zvládnout dojet na jedno nabití až 50 kilometrů. To by podle BMW mělo stačit, protože průměrný člověk do práce dojíždí přibližně 30 kilometrů. Pokud má tedy nabíječku doma i v práci, může celý týden jezdit jen na elektřinu.



Krátké svezení v okolí Mnichova ukázalo, že jako u jiných plug-in hybridů silně záleží na tom, kde je provozujete. Jízda po dálnici baterie vyčerpala poměrně rychle, naopak šetrné popojíždění po vesničkách a pomalých okreskách dokázalo dojezd prodloužit. Nakonec jsme auto vraceli se spotřebou 4,7 litru benzinu na 100 km. Tabulky uvádějí 1,9 litru. Kompletní test tohoto modelu i dalších verzí nového BMW řady 5 najdete zde.



Hybridní systém je velmi příjemný na používání. Přechod mezi jízdou na elektřinu a běžným spalovacím motorem je neznatelný. Auto necukne, snad se jen mírně změní zvuk, ale to při vysoké úrovni odhlučnění auta je také těžko postřehnutelné. Pod plným plynem má čtyřválec také docela příjemný projev. Z hlediska dynamiky pak jde o poměrně rychlý ekologický vůz. Stovka za 6,2 sekundy bohatě stačí k předjíždění i spěchu po dálnici. Stejnou hodnotu má i konkurenční hybrid od Mercedesu. Porovnání obou vozů najdete zde.

