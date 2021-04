Tradiční auta podraží, myslí si Martin Jahn ze Škody. Příčinou je i tlak na emise

Martin Jahn se do nejužšího vedení Škody Auto vrátil po třinácti letech. V tomto mezidobí zastával různé funkce v top managementu koncernu VW v Rusku, Německu i Číně. Od března letošního roku je ve Škodě zodpovědný za prodej a marketing a má se podílet na přípravě automobilky na éru elektromobility a digitalizace.

Martin Jahn vstoupil do představenstva Škody poprvé v roce 2006, letos se do něj opět vrátil | Foto: Škoda Auto

Prakticky každá automobilka provozující byznys v Evropě se nyní nachází na jistém bodu zlomu. Bez elektromobilů nesplní zpřísňující se emisní limity, musí ale současně investovat nemalé finance do digitalizace a přehodnocení obchodních modelů. Zároveň se potýká s nedostatkem čipů při výrobě a také nedostatkem baterií pro elektrická auta a v neposlední řadě poklesem prodejů, který částečně zapříčinila pandemie koronaviru.

Mnoha těchto témat se dotkl Martin Jahn, staronový člen představenstva automobilky Škoda v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, co v něm zaznělo.

1. Ceny konvenčních aut půjdou nahoru. Škoda už ostatně letos zdražila

"Auta se spalovacími motory budou postupně zdražovat, zejména proto, že se zvyšují nároky na bezpečnost chodců i pasažérů a vývoj a implementaci bezpečnostních systémů. Snažíme se, aby ceny nestoupaly příliš. U elektrických aut naopak do budoucna očekáváme, že by cena mohla mírně klesat, protože baterie by mohly při vyšším celosvětovém objemu prodejů lehce zlevnit," říká Martin Jahn.

Škoda Auto už letos jednou zdražila (více čtěte tady), podle Martina Jahna by do konce roku k druhé vlně navýšení cen dojít nemělo. "Budeme se snažit navyšování kompenzovat, ale pokud se bavíme například o přísnější emisní normě Euro7, jen technologie, která umožní normu splnit, zvýší náklady na auto asi o 1000 eur, tedy téměř 30 tisíc korun. Uvidíme, jak to kompenzovat, ale navýšení nákladů přísnější norma zřejmě přinese," vysvětluje.

2. Letos bude nová Fabia, nic menšího ale nyní nepředstavíme

Automobilka letos představí novou generaci populárního hatchbacku Fabia, inovuje také Kodiaq, v květnu se oficiálně dostává do prodeje elektromobil Enyaq.

"Žádný model v blízké době by z naší nabídky vypadnout neměl, ale v současné dekádě se náklady v oblasti malých aut výrazně zvednou a ceny bude těžké udržet na přijatelné úrovni. Malé modely budou trpět nejvíce. Takže nic menšího než Fabii zatím nepředstavíme," vysvětluje Martin Jahn.

3. Plány Škody Auto v Číně

Škodovka v posledních letech na čínském trhu oslabuje, prodeje výrazně klesly i vloni, a to dokonce meziročně téměř o 40 procent. V německých médiích, konkrétně v Businessinsider.de, se objevily spekulace, že ve Volkswagenu se diskutuje i o možnosti, že by se Škoda z Číny zcela stáhla.

"Při stanovování dlouhodobé strategie jsou na stole vždy všechny možnosti. Musíme se teď zamyslet nad tím, kde se nám vyplatí investovat a růst, dnešní doba nás kvůli elektrifikaci a digitalizaci nutí do ohromných investic a je těžké to zvládat v celosvětovém rozsahu, je tedy potřeba vážit, kam investice půjdou.

Je všeobecně známé, že naše prodejní výsledky v Číně nebyly v posledních letech příliš dobré, a tak se teď věnujeme přehodnocování strategie pro čínský trh. V krizi silné značky posilují a slabší ztrácejí a Škodovka nebyla v Číně tak dlouho, aby si vybudovala silnou pozici a mohla patřit k vítězům v krizi. Naproti tomu v Evropě v roce covidu posílila a navýšila tržní podíl," dodává ke spekulacím Martin Jahn.

4. Expanze na nové trhy

Škoda převzala za celý koncern VW zodpovědnost na ruském trhu, severoafrickém trhu a také v Indii. Letos tam představila SUV Kushaq, které se vyrábí v továrně v Púně, se kterým chce rozjet expanzi na indickém trhu a pravděpodobně i v okolních státech, kde dosud není ani Volkswagen.

"Jihovýchodní Asie je koncernem neobsazená a doufáme, že v zemích, jako je Vietnam, najdeme příležitost růst. V rámci koncernu VW je Škodovka značkou, která by si měla klasické platformy a technologie pro výrobu konvenčních spalovacích motorů ponechat nejdéle ze všech, protože má v úmyslu zaměřit se i na tyto rozvojovější trhy," dodává v rozhovoru Martin Jahn.

5. Škoda Auto bude vyrábět konvenční auta déle než VW

Automobilka přehodnocuje strategii a s tím tedy souvisí to, co zaznělo výše. V době, kdy Volkswagen bude v Evropě prodávat pravděpodobně už jen elektromobily, Škoda se bude pořád snažit uspokojit poptávku na tradiční vozy.

"Pořád budeme mít v nabídce dost klasických aut, Víte, z pohledu zákazníka minimálně dalších deset let k žádné výrazné revoluci nedojde. Ale pro výrobce je nová strategie zcela zásadní, dnes plánujeme změny, které se projeví třeba právě až za deset let. A jsou to změny opravdu zásadní," popisuje Jahn.

6. Jediný Čech v představenstvu a jeho role

Martin Jahn nastoupil do Škody den poté, co z představenstva odešel v té době jediný Čech Bohdan Wojnar zodpovědný za personalistiku. Na otázku, zda platí nepsané pravidlo, že v představenstvu Škody musí být alespoň jeden Čech, Martin Jahn odpovídá: "Můžeme tomu tak říkat, i když to není nařízení. Ale myslím, že to má to spoustu výhod. Je dobře, že minimálně jeden Čech v nejužším vedení je a jsem rád, že tu roli mohu zastávat já."

Podle svých slov může představenstvu lépe přiblížit, co se děje v české společnosti, co si zaměstnanci myslí, mohu se bavit s předsedou odborů KOVO panem Jaroslavem Povšíkem v mateřském jazyce a také jednat s vládou.