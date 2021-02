Pod maskováním, ale do detailu. Do největší Fabie v historii se vrátí čtyřválec

Pokud to covid dovolí, má se nová Fabia ukázat v celé své kráse 5. května a na českých silnicích se pak objeví někdy v průběhu září. My ale již teď máme všechny důležité informace o dlouhodobě druhém nejprodávanějším škodováckém modelu.

"Postavili jsme auto, které je opět na pomezí třídy malých a kompaktních aut. Cílem bylo dosáhnout vozu s dynamickými liniemi při zachování velmi prostorného interiéru," představuje Fabii ve dvou větách Jiří Dytrych, vedoucí produktové řady Small ve Škodě.

Dopředu rozhodně nebylo žádným tajemstvím to, že nová Fabia je založena na platformě MQB A0, kterou již pár let využívají sesterské modely Volkswagen Polo, Seat Ibiza, ale také Škoda Scala a Kamiq. Auto se na ní mezigeneračně natáhlo o pořádných 11 centimetrů, jeho délka tak nejenže poprvé v historii překonala čtyřmetrovou hranici, přesáhla dokonce 4,1 metru, přičemž naprostá většina délkového přírůstku připadá na rozvor. O pět centimetrů se zvětšila také šířka.

Těžit by z toho měl vnitřní prostor. "Podélný prostor, ale i šířka interiéru se výrazně zvětšily," říká Jiří Dytrych. Číselné změny - prostor pro kolena vzadu se natáhl o čtyři milimetry - nemusí působit nikterak závratně, ale pocitově je rozdíl údajně větší. Tomu má pomoci také nižší pozice za volantem, díky níž nabídne auto o poznání více místa pro hlavu než jeho předchůdce.

Prostor provzdušní i příplatková panoramatická střecha s o 15 procent větší plochou než v končící třetí generaci Fabie. Zvětšit ji bylo možné i díky tomu, že Škoda použila speciální sklo, jež by mělo zabránit prohřívání interiéru bez klasické stahovací roletky. Podobný kryt však zcela nezmizí, v rámci příslušenství bude k dispozici odnímatelný, jejž bude možné složit a schovat do kapsy pod krytem zavazadlového prostoru.

Jeho objem se zvedl o padesát litrů na celkových 380. To je číslo, za něž by se nemuselo stydět leckteré auto nižší střední, tedy kompaktní třídy. Ostatně nový Golf pojme jen o pouhý litřík více.

Rozměry Škoda Fabia I Škoda Fabia II Škoda Fabia III Škoda Fabia IV Délka [mm] 3960 3992 3997 4107 Šířka [mm] 1646 1642 1732 1780 Výška [mm] 1451 1498 1452 1460 Rozvor [mm] 2462 2462 2455 2564 Rozchod kol vpředu [mm] 1419 1436 1463 1525 Rozchod kol vzadu [mm] 1408 1426 1457 1509 Objem zavazadlového prostoru [l] 260-1016 300-1163 330-1150 380-1190

Fabia má být typická Škoda, vývojáři se nehoní za co nejnižší cenou, ale jde jim o prvotřídní poměr ceny a protihodnoty, kterou za vynaložené peníze vůz nabízí. "Auto bude mít charakteristický design, přitom jsme se ale soustředili na to, co nejlépe obestavět vnitřní prostor," říká Dytrych.

Typickým zákazníkem tak mohou být i mladé rodiny, které právě dynamický a svěží design ocení, k dispozici navíc budou mít Isofix a Top Tether kotvy pro upevnění dětské autosedačky i na sedadle spolujezdce.

Interiér se u Fabie ponese v duchu větší Octavie nebo elektrického Enyaqu. Jednoduché horizontální linie budou opticky ještě o něco zvětšovat jeho šířku, nebudou chybět textilní dekory právě jako z Octavie. V jakémsi středovém vybrání, které kopíruje stejný tvar z kapoty, bude až 10,2" dotykový displej. "V interiéru se snažíme soustředit na univerzální, demokratické orientování ovladačů, displej proto neotáčíme směrem k řidiči, aby ho stejně dobře mohl ovládat i spolujezdec," popisuje zamaskovanou palubní desku Dytrych.

Technicky na výši a Simply Clever

Komfort na palubě auta mají navíc zvyšovat prvky jako vyhřívaný volant, vyhřívané čelní sklo, bezdrátové dobíjení mobilního telefonu, řidič si může užít příplatkové digitální budíky a využít rovněž zrcadlení displeje chytrého mobilu bez kabelu.

Již v základní verzi navíc bude mít Fabia full LED světlomety, dioda tedy bude svítit jak jako potkávací, tak i dálkové světlo. Na přání budou k dostání ledky "s rozšířenými funkcemi", což však neznamená, že by mělo jít o maticová světla se stálými dálkami, změní se však grafika a místo umístění v parabolách budou diody za čočkami.

V pořadí již čtvrtá generace Fabie slibuje i pokrok v oblasti asistenčních systémů. Nabídne adaptivní tempomat s držením v jízdním pruhu, poprvé i čtení dopravních značek. Fabia bude také umět takřka sama parkovat a díky systému Manoeuvre Assist v takovém případě i sama zastaví před překážkou.

Ve Škodovce nesmí chybět ani praktické Simply Clever detaily. "Je to věc, na níž si zakládáme, a neustále se snažíme vymýšlet nové a nové drobnosti, které lidem zlepší, a hlavně usnadní používání vozu každý den," říká Dytrych s tím, že s nápady přicházejí sami škodováci. Ve Fabii tak je 43 Simply Clever prvků, z toho 13 jich v ní dosud nebylo.

Mezi novinky patří například sklopené sedadlo spolujezdce, USB-C konektor u zpětného zrcátka pro připojení kamery nebo menší kapsičky na mobil na zadní straně opěradel předních sedadel. Pod krytem kufru je nově také kapsa třeba pro bundu nebo kabát a pro drobné předměty bude v zavazadelníku k dispozici pružná přihrádka.

Do Fabie se vrací čtyřválec

Na výběr bude rovnou z pěti motorů. Základem by jako dříve měly být atmosférické litrové tříválce. Nově však se bude jednat o modernější verze EVO, to znamená, že oproti jejich předchůdcům se jejich výkon zvýšil o čtyři kilowatty na 48, resp. 59 kW. Točivý moment je shodně 95 newtonmetrů.

Změny u motorů zahrnují vyšší kompresní poměr (zvedl se z 10,5 : 1 na 12 : 1) nebo proměnné časování ventilů, takže mohou pracovat v úspornějším Atkinsonově cyklu. "Je tu také elektrické vodní čerpadlo a přepracovali jsme systém řízení teploty," vysvětluje Michal Krůta z technického vývoje.

Relativně jednoduchá technika těchto motorů, které postrádají turbo i přímý vstřik, si nachází majitele. Podle Dytrycha se pro ně stále rozhodne okolo třetiny zákazníků.

Nad litrovými MPI budou postaveny dvě verze přeplňovaného 1.0 TSI o výkonu 70 a 81 kW. Ty mají na vnitřním povrchu válců speciální vrstvu nanášenou pomocí plazmatu. Tlustá je asi 0,15 milimetru a snižuje tření v motoru a s tím také spotřebu paliva.

Silnější 81kW verze pak má, podobně jako v Octavii, turbodmychadlo s proměnnou geometrií lopatek, což je technika, která byla donedávna vyhrazena jen nafťákům. Litrové TSI navíc pracuje v úspornějším Millerově cyklu. Všechny tříválce se vyrábějí přímo v mladoboleslavské motorárně.

Vrcholem nabídky bude 1,5l čtyřválec o výkonu 110kW s vypínám válců, který má podle představitelů Škodovky dostát dynamickému příslibu sportovněji laděné verze Monte Carlo. Vrcholná verze bude dostupná jen se sedmistupňovým DSG a jedná se o motor, který již důvěrně známe třeba z Octavie, Superbu nebo Karoqu.

Motor Počet válců Max. výkon [kW] Max. točivý moment [Nm] Převodovka 1.0 MPI EVO 3 48 95 5-M 1.0 MPI EVO 3 59 95 5-M 1.0 TSI EVO 3 70 175 5-M 1.0 TSI EVO 3 81 200 6-M 7-DSG 1.5 TSI EVO 4 110 250 7-DSG

Ke změnám došlo i v oblasti převodovek, atmosférické tříválce daly vale odlehčené pětistupňové skříni MQB 100 z modelu Citigo a nově budou používat robustnější MQB 200. To by mělo znamenat pocitově stejné řazení jako u silnějších turbomotorů.

Diesel ve Fabii již nebude, možná překvapivě Škoda ale zatím nechystá ani mildhybridy jako konkurence a ani verzi na stlačený zemní plyn CNG, kterou nabízí třeba sesterský Seat Ibiza. "U CNG nevidíme v tomto segmentu zájem zákazníků a v současné době s ním tak nepočítáme. Pro ty se zájmem o varianty G-TEC jsou zde Scala, Kamiq nebo Octavia," vysvětluje Dytrych.

Stejně tak není důvod zavádět mildhybridy. "Při vývoji je pro nás rozhodující poměr výkon a cena. Pokud jsme schopni dosáhnout skvělé spotřeby bez mildhybridů, budeme se věnovat cenově optimálním standardním technologiím MPI a TSI EVO," říká.

Vývojářům Škody se podařilo dosáhnout výrazného zlepšení aerodynamiky, i díky uzavíratelným žaluziím nebo velkému zadnímu střešnímu spojleru klesl součinitel odporu vzduchu z 0,32 na podle Škody v třídě rekordních 0,28.

Automobilka tvrdí, že motory by měly i díky vylepšené aerodynamice nabízet spotřebu okolo pěti litrů na sto kilometrů a ve spojení s příplatkovou 50l nádrží (standardem bude 40l) dosahovat dojezdu i 1000 km na jedno natankování.

Jestli to bude platit i ve skutečnosti, budeme moci ověřit někdy v srpnu, kdy budou první Fabie dostupné k novinářskému testování. Jak ale bude auto vypadat, budeme vědět dříve. Oficiální premiéra má proběhnout v květnu, výroba se spustí v červnu, předobjednávky v červenci. To by měl být k dispozici již i ceník.

V srpnu pak v Mladé Boleslavi začnou vyrábět i sportovně laděné Monte Carlo a v září přijde na řadu klasické uvedení na trh, kdy se auta dostanou i k prodejcům. Již od uvedení na trh by měly být k dispozici všechny varianty Fabie včetně zmíněného Monte Carla, protože terénní zvýšenou Scoutline Škoda v tuto chvíli nechce nabízet. Platí také to, že nové Combi dorazí na trh se zpožděním, stávající "dlouhá" Fabia se bude jako Tour nabízet ještě do konce roku 2022.