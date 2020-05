Tesla je nejprodávanější auto v Británii, roste i jinde. Trhy jsou ale skoro na nule

Prodej nových aut se na největších evropských trzích v dubnu prakticky zastavil. Propady blížící se téměř stu procent zaznamenali v Itálii, Španělsku nebo Spojeném království. Dochází kvůli tomu i k zajímavým výsledkům mezi nejprodávanějšími auty. Na britských ostrovech tak vede Tesla Model 3, v Německu je potom americká značka jediná, která si meziročně dokázala polepšit.

Již březnové výsledky z některých trhů naznačily, že šíření onemocnění covid-19, se kterým je spojeno také dočasné zavírání autosalonů či továren, bude mít na prodeje nových aut významný dopad. Například v Česku se jen v dubnu prodeje meziročně propadly o historicky nejvyšších 53,41 procenta, když se prodalo 10 679 automobilů. Ale některé standardně největší evropské trhy jsou na tom ještě hůře.

Ve Spojeném království byl duben letošního roku dokonce prodejně nejhorším měsícem od února 1946. Tehdy se prodalo 4044 nových automobilů, letos Svaz výrobců a prodejců automobilů (SMMT) uvádí 4321 nově prodaných osobních aut. V porovnání s dubnem loňského roku, kdy našlo majitele přes 161 tisíc osobních aut, to znamená meziroční propad o 97,3 procenta. "S tím, že autosalony byly zavřené po celý duben, je nejhorší prodejní výsledek za dlouhou dobu jen těžko překvapující," okomentoval situaci generální ředitel SMMT Mike Hawes.

Ten zároveň podotkl, že právě restart automobilového sektoru, tedy nejen prodeje, ale i výroby, bude jedním z nejdůležitějších prvků při obnově celé britské ekonomiky. Právě automobilový průmysl je totiž největším britským exportérem. Sílí rovněž požadavky na to, aby automobilová dealerství byla mezi prvními podniky, které britská vláda otevře.

Propad britského trhu ale zároveň přinesl i několik zajímavostí. Například elektromobily (1374 kusů) v dubnových prodejích předstihly naftová auta (1079 kusů). Lépe se prodávaly jen benzinové vozy s 1553 kusy. Stejné je to i se statistikou nejprodávanějších osobních aut. Tu totiž za duben ovládla se 658 kusy Tesla Model 3 (Tesla je rovněž nejprodávanější automobilkou). I druhé místo mezi modely obsadil elektromobil, Jaguar I-Pace s 367 kusy. Třetí je Vauxhall (Opel) Corsa s 264 kusy.

Za první čtyři měsíce roku 2020 se ve Spojeném království prodalo zatím 487 878 nových aut, o 43,4 procenta méně než za stejné období loni. A tato čísla ovlivňují i výhled SMMT pro celý letošní rok. Dle aktuálních předpokladů by se mělo za rok 2020 prodat 1,68 milionu automobilů, což by představovalo nejhorší výsledek od roku 1992. Loni se prodalo 2,31 milionu aut. Přesto existuje část trhu, která i letos poroste. Prodeje elektromobilů by se totiž letos měly na ostrovech zdvojnásobit na 77 300 kusů.

Tesle se vedle Velké Británie relativně dařilo v dubnu také v Německu. Ze všech značek je totiž podle tamního spolkového úřadu pro motorová vozidla jediná, která meziročně rostla. A to dokonce o 10,4 procenta. Vysvětlení, stejně jako v případě britského úspěchu Modelu 3, lze částečně hledat v tom, že Tesla svá auta prodává on-line dlouhodobě, klasická dealerství nemá. Zavření autosalonů se jí tak relativně nedotklo, zatímco řada jiných výrobců musela své prodejní kanály upravit.

Německá vláda dealerům umožnila začít otevírat po 20. dubnu, přesto to podle prezidenta Asociace mezinárodních výrobců motorových vozidel Reinharda Zirpela mělo na prodeje zanedbatelný vliv. Podle něj bude z krátkodobého hlediska pro trh s novými auty nevyhnutelný balíček podpůrných opatření. Hovoří se především o znovuzavedení šrotovného.

Prodeje na největším evropském trhu klesly v dubnu meziročně o 61,1 procenta na 120 840 kusů. Německé automobilky svorně zaznamenaly dvouciferný pokles registrací, nejvíce v případě Smartu o 94,1 procenta. Volkswagen si v dubnu pohoršil skoro o 64 procent, přesto s 20 741 vede statistiku nejprodávanějších výrobců. Zmiňovaná Tesla i přes desetiprocentní růst zaznamenala 635 prodaných aut. Škoda se navzdory 57procentnímu propadu stala v dubnu se 7227 automobily nejoblíbenější dováženou značkou.

Celkem se za první čtyři měsíce v Německu prodalo letos 822 202 nových automobilů, to je o 31 procent méně než v roce 2019.

Ve Francii spadly dubnové prodeje osobních aut o 88,8 procenta. Celkem si nového majitele našlo 20 997 vozidel, dealerství přitom byla v zemi v dubnu zavřená a jejich znovuotevírání je naplánováno od dnešního dne, tedy 11. května. Přes osmdesát procent všech prodaných aut vyrobily francouzské skupiny PSA (Peugeot, Citroën, DS a Opel) a Renault (Renault, Dacia a Alpine). Lídrem trhu byl v dubnu s 5910 kusy Renault.

Za první čtyři měsíce roku 2020 se ve Francii prodalo 385 676 aut, o 48 procent méně než v roce 2019. Nejprodávanějším modelem je Peugeot 208 následovaný Renaultem Clio a Citroënem C3. Zajímavostí je šesté místo elektrického Renaultu Zoe.

Zatímco Německo a Francie vykazují alespoň desítky tisíc prodaných aut, Itálie a Španělsko jsou na tom podobně jako Velká Británie. V Itálii se v dubnu prodalo 4279 osobních aut, což znamená propad meziročně o 97,5 procenta. Také na Apeninském poloostrově byla v dubnu zavřená kvůli pandemii koronaviru dealerství jednotlivých výrobců. Jejich otevření je umožněno od minulého pondělí 4. května.

Prezident italského sdružení dovozců automobilů Michele Crisci se přesto obává, že řada prodejců i přes uvolňování opatření nemusí krizi přežít. Bez příjmů totiž byli zhruba dva měsíce. Crisci zároveň vyzval italskou vládu k tomu, aby přijala pro automobilový sektor podpůrná opatření. A to také pro vozy s méně než 95 g CO2 na kilometr. Zatím mají podporu jen auta s méně než 60 gramy.

Naprostá většina automobilek v Itálii spadla o více než 90 procent, vedoucí Fiat s 969 prodanými auty si pohoršil meziročně o 96,73 procenta. Jednou z mála výjimek je Tesla, ta se se 104 kusy propadla jen zhruba na polovinu svých loňských dubnových prodejů. V meziroční statistice si americký producent elektromobilů dokonce, jako jeden ze dvou výrobců, zhruba o polovinu polepšil, když zaznamenal prodej 884 automobilů.

Právě elektromobily v Itálii zaznamenaly v dubnu za 500 prodaných kusů tržní podíl 11,6 procenta. Zapříčinil to především Renault, který koncem dubna zaregistroval 317 kusů modelu Zoe pro vlastní půjčovnu ES Mobility. Právě Zoe se v dubnu stalo druhým nejprodávanějším autem v Itálii hned za Fiatem Panda. Za první čtyři měsíce roku potom italský trh spadl o více než padesát procent na 351 611 prodaných aut.

O 96,5 procenta na 4163 automobilů se propadl trh s osobními vozy ve Španělsku. Jde o nejhorší výsledek za posledních 20 let, na čemž se opět podepsala především zavřená dealerství. Ke znovuotevření by mělo dojít dnes, tedy 11. května. Například ředitelka komunikace Asociace výrobců automobilů a nákladních vozů ve Španělsku Noemi Navasová volá po tom, aby se přistoupilo k razantnější podpoře nákupu nového, a tím pádem bezpečnějšího a hlavně ekologičtějšího vozu na úkor starších modelů.

Zdůvodňuje to i tím, že v současné době používají lidé k cestování spíše osobní auta, proto je důležité zajistit, aby cestování bylo co možná nejbezpečnější a nejčistší. Nejprodávanější značkou se v dubnu stal Opel s 1052 prodanými vozy, jeho malé SUV Crossland X potom se 430 kusy vévodí nejprodávanějším modelům. Z celkového pohledu za první čtyři měsíce zaznamenal španělský trh 222 866 prodaných aut, o 48,9 procenta méně než loni.

Existují však trhy, kde jsou prodeje ještě horší než u pěti největších evropských. Například v Indii se minulý měsíc neprodalo jediné osobní auto. Loni v dubnu přitom jen lídr trhu Maruti Suzuki prodal 131 385 automobilů. Vše je opět dílem především uzavřených dealerství.

Naproti tomu v Číně to vypadá, že se trh s automobily z koronavirové pandemie pomalu oklepal. V dubnu se k dealerům se podle Automotive News Europe dostaly dva miliony automobilů, což je o 0,9 procenta více než v roce 2019. To také mimo jiné znamená, že čínský trh s auty meziročně rostl poprvé za téměř dva roky.

V Americe pak vůbec poprvé pick-upy prodejně předběhly klasická osobní auta. Vyplývá to alespoň z dat společnosti Autodata Corp., která se zabývá průzkumem trhu. Podle ní se mělo v dubnu prodat asi o 17 tisíc pick-upů více než osobních aut. Přesná čísla za americký trh zatím nejsou, data jednotlivých automobilek přesto napovídají, že i tam se prodeje v dubnu výrazně propadly, u některých výrobců i o více než polovinu.

V galerii si prohlédněte vždy pět nejprodávanějších značek (či v případě Velké Británie modelů) na pěti největších trzích v Evropě.