Elektrický Kodiaq, Škoda Enyaq iV, přijede na podzim. Bude mít i rychlou verzi RS

Co v Boleslavi míní, koronavirus mění. První elektrická Škoda postavená na speciální platformě MEB se měla veřejnosti představit již za necelý týden, 12. května. Pak byl v plánu 18. červen, nakonec ji v celé parádě uvidíme až na podzim. První informace a fotky zamaskovaného prototypu máme k dispozici už nyní.

O Enyaqu se již nějakou dobu ví to základní, tedy že bude připomínat koncept Vision iV a že bude postaven na koncernové platformě MEB, která je určena pro čistě elektrické vozy. Má jakousi skateboardovou architekturu s bateriemi umístěnými v podlaze, takové řešení snižuje těžiště a neomezuje vnitřní prostor, a v základu má jeden elektromotor vzadu. Vyšší verze pak přidávají ještě jeden přední elektromotor a ze zadokolek se stávají čtyřkolkami.

Jako první vůz využije MEB kompakt VW ID.3, následovat ho bude SUV VW ID.4, hatchback Seat el-Born, Audi Q4 a také škodovka, Enyaq iV. V případě českého auta se bude jednat o SUV o něco málo (cca pět centimetrů) kratší než Škoda Kodiaq. Enyaq také bude jediným vozem postaveným na novém elektrickém základu, který se bude vyrábět mimo Německo, z linek bude sjíždět v Mladé Boleslavi.

"Náš první čistě elektrický vůz na bázi modulární platformy koncernu Volkswagen pro elektromobily vzniká v centru značky Škoda, v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi. Je to důležitý krok k zajištění budoucnosti výrobního závodu a pracovních míst v mladoboleslavském regionu," cituje tisková zpráva šéfa automobilky Bernharda Maiera.

Jako správná škodovka nabídne Enyaq solidní 585litrový kufr, u nějž výrobce slibuje nízko položenou nákladovou hranu, aby se do auta dobře nakládaly těžké kufry. Použitelnost na dlouhých cestách pak má zajistit dostatečně velká baterie, díky níž Enyaq na jedno nabití ujede prý až 500 kilometrů.

Velikost baterie a pochopitelně i výkon a počet elektromotorů se budou lišit podle verze. Základní varianta se bude jmenovat Enyaq iV 50 a bude mít výkon 109 kW a baterii s kapacitou 55 kWh (resp. čistých 52 kWh). To jí umožní dojezd 340 kilometrů.

V nabídce budou i další verze, jejich přehled naleznete v tabulce. Vrcholem bude varianta RS s celkovým výkonem 225 kW, silnější sériové auto Škoda v současné době nevyrábí. Zrychlení z nuly na sto má zabrat 6,2 vteřiny. Vybrané varianty také utáhnou až 1200kilový přívěs.

Verze Pohon Výkon Baterie Dojezd (předběžně) Enyaq iV 50 zadních kol 109 kW 55 kWh (čistých 52 kWh) až 340 km Enyaq iV 60 zadních kol 132 kW 62 kWh (58 kWh) až 390 km Enyaq iV 80 zadních kol 150 kW 82 kWh (77 kWh) až 500 km Enyaq iV 80X všech kol 195 kW 82 kWh (77 kWh) až 460 km Enyaq iV RS všech kol 225 kW 82 kWh (77 kWh) až 460 km

Co se týče tolik důležitého dobíjení, doma lze pomocí wallboxu nebo třífázového kabelu nabíjet auto až 11 kW, což zabere v závislosti na kapacitě baterie šest až osm hodin. Škodovka má také v záloze rychlodobíjení stejnosměrným proudem o výkonu až 125 kW. To lze využít na veřejně přístupných rychlodobíječkách s patřičným výkonem. Dobití z deseti na osmdesát procent by mělo zabrat 40 minut.

Enyaq má být pochopitelně na výši, i co se týče palubní elektroniky. Nabídnout by měl průhledový head-up displej s rozšířenou realitou (výrobci slibují například promítání pokynů z navigace přímo na silnici) nebo 13" volně stojící centrální displej, který je větší než u nové Octavie. Zcela nový má být i koncept interiéru s využitím ekologických materiálů.

Na trhu by se měl Enyaq objevit začátkem příštího roku. Neměly by ho tedy potkat takové problémy se softwarem, jaké řeší VW u modelu ID.3, jehož dodávky byly odloženy. Pro první zájemce bude připravena omezená série Founders Edition se speciální výbavou a designem, celkem v ní vznikne 1895 vozů, které budou připomínat letošní 125. výročí značky.