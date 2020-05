Ceny aut jdou nahoru, a to téměř bez výjimek, nabídka verzí se přitom zmenšuje

Ceny nových aut se zvyšují, a to prakticky u všech vozů na trhu, ukazuje cenový index EY. V průměru se cena auta v prvním čtvrtletí letošního roku zvedla zhruba o 16 400 Kč.

Renault Zoe a Škoda Citigoe iV patří do kategorie dostupnějších sériových elektromobilů na českém trhu. | Foto: Martin Přibyl

Ceny nových osobních aut v základním provedení vzrostly v 1. čtvrtletí v průměru o 3,9 procenta, tedy o zhruba 16 400 Kč. Ceny vozidel v nejvyšších výbavových stupních pak stouply o 2,7 procenta. Proti předchozímu čtvrtletí zdražilo 69 procent automobilů napříč výbavami. Vyplývá to z cenového indexu EY.

Podle zástupců EY nové údaje dokládají pokračující zdražování prakticky všech sledovaných tříd vozidel a zároveň, v rozporu se čtvrtletím minulým, i zužování nabídky dostupných variant.

"Uplynulé období bylo jednoznačně ovlivněno několika faktory. Tím prvním je beze sporu aktuální situace ohledně covid-19. V tomto směru očekáváme další dopady i v následujících měsících, přestože většina slev se patrně odehraje na úrovni dealerství prahnoucích po vylepšení cash flow. Dalším trendem je úprava cenové politiky importérů v souvislosti s letos nově platnými emisními limity. V neposlední řadě pak dynamickému vývoji všech našich ukazatelů napomáhá modelová obměna, kdy novější generace startují zpravidla o poznání výše než jejich předchůdci," uvedl partner EY pro automobilový sektor Petr Knap.

Oproti počátku roku 2018 pak nejlevnější modely do dubna zdražily o 12,4 procenta, což představuje v průměru 55 404 Kč. I po odečtení inflace ceny nových automobilů v základní výbavě stouply o 4,6 procenta.

Jediným segmentem, kde průměrně klesla základní cena, byla vyšší střední třída, kde se snížila o 1,9 procenta. Z jednotlivých modelů za poslední čtvrtletí nejvíce, o 290 000 Kč, zdražila Škoda Citigo, protože je k dispozici jen jako elektromobil, velmi zdražil rovněž Nissan Qashqai, o 118 000 Kč, a také Škoda Octavia, která v nové generaci navýšila cenu o 64 000 Kč. Naopak Dacia Duster zlevnila o 45 000 Kč a Ford Fiesta o 25 000 Kč.

Nutno však dodat, že při porovnávání cen je potřeba brát v potaz i to, že výbava nových modelů se rozšířila, a proto pouze surové srovnání základních cen není zcela vypovídající.

Ceny nejvyšších výbav dlouhodobě opisují křivku vývoje inflace v ČR. Růst o 2,7 procenta znamená zvýšení ceny o průměrných 24 400 Kč. Oproti začátku roku 2018 byly ceny navýšeny o 6,5 procenta. Proti lednu letošního roku zdražilo 56 procent nejdražších variant sledovaných modelů. V porovnání s lednem letošního roku lze zaznamenat nejvyšší růst u vozidel segmentu B a pak kategorie SUV.

Po mírnému navyšování dostupných variant sledovaných modelů v předchozích čtvrtletích se jejich počet od ledna do dubna letošního roku opět snížil, a to o 1,5 procenta. Zúžení nabídky se dotklo nejen benzinových agregátů, a to o 1,7 procenta, ale i motorů na CNG, kde byl pokles o třetinu. Nabídka elektromobilů se proti tomu rozšířila o 71 procent.

"Výrazný nárůst počtu dostupných elektromobilů asi většinu z nás nechá chladnými. Co možná trochu překvapí, je pozvolnější nárůst počtu nabízených plug-in hybridních vozidel. V tomto směru jsme většinu premiér zaznamenali na konci loňského roku s počátkem prodeje v letošním lednu. Do budoucna však s příchodem nových generací a modernizovaných provedení stávajících generací modelů očekáváme výrazné rozšiřování tímto směrem," dodal Knap.