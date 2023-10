Konec stočených tachometrů u ojetin? Autobazary zdarma ukážou prověrku od Cebie

Říká se, že jasná historie ojetého auta dělá půlku jeho ceny. Digitální stopa, kterou dnes každý vůz zanechává ve sdílených databázích, proti minulosti prověřování vozidel usnadňuje. Česká jednička v tomto oboru, firma Cebia, začíná zdarma zveřejňovat základní reporty přímo v inzerátech velkých autobazarů. Nejpodezřelejší auta tak z výběru vypadnou, definitivně vyhráno však není.

Falšování ujetých kilometrů odjakživa patří k největším strašákům obchodu s ojetými vozidly. A čím vyšší poptávka, tím více se podvodníci snaží na autech vydělat. Podle Cebie, která český trh monitoruje už třicet let, současné zdražování aut vedlo k dalšímu nárůstu podvodů.

Analýzy Cebie shrnují data z povinných technických prohlídek na STK, ze značkových sítí opraven, záznamů pojišťoven o nehodách i z archivované inzerce. Tak lze například zjistit, že dnes nabízené auto se prodávalo před čtyřmi lety s vyššími kilometry.

Z těchto záznamů Cebia dovozuje, že stočený tachometr má asi třetina vozů, a to průměrně o 98 tisíc kilometrů. To je vysoké číslo, nahoru ho táhnou odolné německé diesely stáčené i o víc než půl milionu kilometrů. Absolutní rekord představuje Fabia prokazatelně stočená o 760 tisíc kilometrů.

Aktuální novinkou je, že základní report od Cebie budou přímo ve své inzerci uvádět velké autobazary jako AAA Auto, Auto ESA, Davocar i značkové sítě jako Škoda Plus a Volkswagen Welt Auto.

Zákazník by na těchto prodejních místech měl získat více jistoty. Zároveň jmenované sítě a bazary pokrývají tak velkou část trhu, že by jejich transparentnost měla vytvořit tlak na menší dovozce a od manipulací je odradit.

Zájemce o ojeté auto by však měl myslet na to, že digitalizovaný svět usnadňuje hledání podezřelých indicií, ale zároveň dává křídla zlodějům. Nástroje na úpravu stavu tachometru jsou volně prodejné, na internetu najdete i podrobné pracovní postupy.

Omlazením auta lze nepoctivě vydělat stovky tisíc korun. Komu na tom záleží, dá tachometr upravit i před každou prohlídkou. Pokud do života vozu nevstoupí neplánovaná událost jako havárie, nemusí se na nic přijít.

Některá vozidla uchovávají data i jinde než v tachometru, dostane se k nim však jen zkušený opravář vybavený podrobnou diagnostikou.

Digitalizace záznamů se také rozbíhala postupně a některých starších aut se nemusela dotknout. Dokladem toho je dvacetiletý Mercedes, jehož report jsme si stáhli na stránkách AAA Auto. Prvních šestnáct let tvoří takzvané neověřené období.

Stejně málo řekne report o typickém služebním autě jako Volkswagen Passat, jestliže mu chybí záznamy právě z prvních tří let, kdy sloužil v leasingu nějaké velké firmě. Najel za tu dobu sto tisíc, nebo tři sta tisíc kilometrů? Jedna úprava tachometru na začátku ovlivní celou další historii.

Mnoho toho nevyřeší ani zákon, policie a soudy. Konkrétně novela zákona o provozu na pozemních komunikacích z roku 2018 stanoví sankce pro toho, kdo údaj o ujetých kilometrech změní. Musel by však být chycen při činu, což se daří málokdy.

Specialisté, kteří se věnují prohlídkám či dovozu ojetých aut na zakázku, považují informace z databází jen za první vodítko. Pokud se už na nich projeví zjevná nesrovnalost, není třeba se konkrétním vozem zabývat. V tomto smyslu je široce dostupná služba Cebie obrovskou výhodou.

Opačně to ale neplatí. Konzistentní záznamy ještě nejsou zárukou čisté minulosti a stavu adekvátního číslům na tachometru. To může potvrdit jen podrobná fyzická prohlídka a odborná diagnostika.

Redakci Aktuálně to potvrdil bývalý dlouholetý technický školitel Fordu Jan Karnolt, který dnes tyto služby poskytuje komerčně. "Po prověrce dostupných dat do bazaru zavolám. Řeknu, kdo jsem, co budu chtít vidět a co si s sebou přivezu. Někteří prodejci v tu chvíli přiznají barvu a rovnou doporučí, ať tam ani nejezdím."