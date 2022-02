Policie po pěti letech dopadla gang, který stočil tachometry u více než 300 aut

Na podvodníky, kteří stáčeli tachometry u aut z druhé ruky a poté je dál přeprodávali do jednoho z největších autobazarů v ČR, byl podán návrh na obžalobu. Obviněným za podvod hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od pěti do deseti let.

Děčínští kriminalisté zhruba po pěti letech dokončili vyšetřování případu podvodů se stáčenými kilometry u více než 300 automobilů. Škoda vyčíslená kriminalisty dosáhla zhruba 16 milionů korun. V souvislosti s případem podal vyšetřovatel návrh na obžalobu tří lidí ve věku 29, 43 a 46 let. V tiskové zprávě o tom dnes informovala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Obviněný šestačtyřicetiletý muž, organizátor trestné činnosti, podle ní pět let na různých místech v zahraničí nakupoval prostřednictvím dalších lidí motorová vozidla. Následně u nich pozměnil stav ujetých kilometrů a dál je přeprodával do jednoho z největších autobazarů v ČR. "V tuto chvíli máme prokázáno 321 vozidel, u nichž došlo ke stočení kilometrů. Ve většině případů ze všech zakoupených vozidel šlo 90 procent do autobazarů a deset procent přímo ke kupujícím," uvedla Hyšplerová. Škoda vznikla rozdílem mezi cenou, za kterou pachatelé auta nakoupili, a cenou, za kterou je prodali. Obviněným za podvod hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od pěti do deseti let. Stíhání je vedeno na svobodě.