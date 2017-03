Myslíte si, že auta z Německa nemají stočený tachometr? Omyl, každé třetí auto ho má, zjistil ADAC

před 1 hodinou

V Německu je stáčení tachometru trestným činem, podobně jako v České republice. Německý autoklub ADAC se rozhodl zjistit, zda tento zákon pomohl a ke stáčení nedochází. Výsledky jsou alarmující, každé třetí ojeté auto prodávané v Německu má tachometr stočený.

Že je lepší kupovat auto z Německa, protože riziko, že má stočený tachometr, je menší, se ukázalo jako mýtus. V Německu platí zákon, který tuto praktiku vnímá jako trestný čin, už od roku 2005 a pachatelům hrozí vysoké pokuty nebo trest odnětí svobody až na jeden rok.

Tamní autoklub ADAC se proto rozhodl zjistit, zda zákon funguje. Na svých stránkách zveřejnil statistiku německé policie, ze které vyšlo najevo, že každé třetí prodávané ojeté auto má stočený tachometr. Stočení počtu najetých kilometrů takto ilegálním způsobem v průměru zvýší hodnotu vozu na německém trhu o zhruba 3000 eur, tedy asi 80 000 Kč.

"To znamená, že v samotném Německu se jedná o roční ztrátu ve výši téměř šest miliard eur. Nejvíce na to doplácejí lidé, kteří kupují ojetý vůz od soukromého inzerenta," uvádí ADAC.

Autoklub uvádí, že v Německu funguje mnoho poskytovatelů nelegální služby stočení tachometru. "Stočení trvá obvykle jen několik vteřin a zjistili jsme, že ceny začínají na zhruba 50 eur za vůz. Cílem je zvýšit hodnotu ojetého automobilu při prodeji nebo se vyhnout penalizacím, pokud je vůz pořízen na leasing, ale majitel s ním najel více kilometrů, než bylo ve smlouvě." dodává největší německý autoklub.

Také německý ADAC je přesvědčen, že nejúčinnějším prostředkem proti stáčení je technická bariéra, kterou by měli vytvořit výrobci aut. Ti podle autoklubu proti manipulacím s tachometry nedělají dost, a někteří dokonce vůbec nic. Jakékoliv databáze považuje ADAC za neúčinné.

Údaje v nich jsou podle autoklubu navíc nespolehlivé, protože s údaji mohlo být manipulováno předtím, než ho jakákoliv databáze zachytila.

"Často nám lidé říkají, že si z obav před manipulacemi s tachometry na tuzemském trhu chtějí raději dovézt auto z Německa. Mají pocit, že když tam je přetáčení trestné, nedochází k němu. Naše zkušenosti však hovoří o opaku. Většina ,stočenekʼ se z Německa exportuje směrem na východ a podle našich odhadů jich je mezi importy do České republiky až devadesát procent," uvedl k problému provozní ředitel největšího českého autobazaru AAA AUTO Petr Vaněček.

Společnost AAA Auto ale před nedávnem také čelila problémům s údaji o najetých kilometrech u inzerovaných ojetin. Musela zaplatit pokutu za nesprávně uvedený stav tachometru u jednoho z prodávaných vozů, a to dokonce o víc než 87 tisíc ujetých kilometrů. Když na to zákazník přišel, vůz vrátil. A ten se vzápětí objevil v nabídce znovu - opět s nesprávným počtem ujetých kilometrů. Soud za to uložil bazaru pokutu 100 tisíc korun, ten se bránil tím, že auto nechal prověřit v databázích. Více info zde.

autor: Eva Srpová