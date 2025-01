Hledá se Mikýř na dvou kolech. Proč jsou motorkáři rizikem a často ne sami sobě?

Čísla, která se lepší, až na jedinou výjimku. Statistiky nehodovosti mohou působit částečně pozitivně. Nejzranitelnějšími jsou dnes na českých silnicích motorkáři. Částečně proto, že mnohdy přecení své schopnosti, ale vinu na úmrtí a zranění nesou z poloviny řidiči aut. Hlavně proto, že je přehlédnou a nedávají jim přednost. Rezort dopravy s tím chce něco dělat. Hledá oblíbeného youtubera.

Celkový počet usmrcených osob na silnicích loni meziročně klesl (438 lidí, o 17 méně než předloni) a jde tak o nejnižší číslo od roku 1961, kdy policie statistiky vede. Zemřelo méně řidičů, spolujezdců i chodců. Došlo k celkově nižšímu počtu nehod (92 217, o 2728 méně než v roce 2023), těžce zraněných bylo 1609, meziročně o osm procentních bodů méně a rovněž jde o nejlepší výsledek za dobu, kdy se údaje od začátku 60. let sledují.

Jenže zatímco v roce 2023 zemřelo za řídítky 70 motorkářů, loni to bylo o 11 víc. "Je to o popularitě motocyklů u nás," tvrdí pro ČTK ředitel dopravní policie Michal Hodboď. Podle něj na každých osm obyvatel ČR připadá jeden motocykl a počet s každým rokem stoupá. Motorky se podle něj stávají oblíbenější jako rychlý dopravní prostředek ve městě i zábavný koníček. Riziko podle Hodbodě představují například řidiči motocyklů, kteří se vrací do provozu po desítkách let a přeceňují své schopnosti.

Vedoucí oddělení BESIP Tomáš Neřold nicméně připomíná, že jen samotní motorkáři na vině nejsou. "Protože skoro polovinu smrtelných nehod zaviní řidiči jiného vozidla, často v souvislosti s nedáním přednosti motocyklu," dodává.

Právě proto se chce BESIP spolu s resortem dopravy letos zaměřit na osvětu, která by mohla situaci pomoct. Chce realizovat v letošním roce hlavní kampaň, která bude zaměřená dvěma směry: nejen na motocyklisty, ale také na řidiče v autech, aby dávali na motorkáře větší pozor a v provozu je více respektovali.

"Zejména rychlost v těsné blízkosti měst je problém, na základě dat z Centra dopravního výzkumu vidíme, že například řidiči dodávek v poslední době výrazně zrychlili a jsou také nepozornější," připomíná Neřold.

Jak by kampaň měla vypadat, je teprve v řešení. Ministerstvo dopravy spolu s BESIP si nicméně pochvaluje loňskou spolupráci se známým youtuberem, bavičem a tvůrcem Martinem Mikyskou alias Mikýřem.

S ním natočili sérii osvětových videí s názvem Kamarádi za volantem, kde se Mikýř svým specifickým tvůrčím způsobem snaží hlavně mladší publikum zaujmout a připomenout jim témata, která je těžké zpracovat zábavnější formou. Třeba že je potřeba se v autě poutat, nepoužívat za volantem mobil. Také se snažil jednoduše vysvětlit, co znamená řízení L17 nebo jak velký je rozdíl, pokud auto prudce brzdí v různých rychlostech.

Na kanále YouTube mají nicméně tato videa obvykle jen několik tisíc zhlédnutí. Určitě je to podstatně více, než kdyby byla videa prezentovaná standardní poučující formou, dosahu standardních Mikýřových videí na jeho kanále se ale zdaleka nemohou rovnat.

A tak resort dopravy hledá podobného "Mikýře ve světě motorkářů". Mohl by to být třeba známý Pepa "Sršeň"? "Jsme otevření všem volbám, které budou dávat smysl. Právě tohle je cesta. Žijeme ve světě sociálních sítí a i my jsme se naučili, jak zásadní je sledovat dosah videí a jednotlivých příspěvků. Přizvat ke spolupráci tvůrce, kteří mají velký dosah, je cesta, jak měnit chování řidičů v dopravě, a statistika to dokazuje," tvrdí ministr dopravy Martin Kupka.

Ten také k zveřejněným statistikám dodal, že jako pozitivní vnímá i fakt, že se loni snížil počet nehod, při kterých byl řidičům naměřen alkohol, a došlo také k poklesu počtu nepřipoutaných. "Právě těmto rizikům jsme věnovali dlouhodobě pozornost a těší nás, že se situace zlepšuje," komentoval Kupka.

Nejvíce si ale resort dopravy pochvaluje to, jak byla veřejností přijata novinka řízení L17, kdy mohou nezletilí čerství absolventi řidičského výcviku jezdit pod dohledem vybraného mentora.

"Statistika jednoznačně ukázala, že se tahle novinka usvědčila a že znamená významné zvýšení bezpečnosti silničního provozu," říká Kupka. Ministerstvo srovnalo dvě skupiny řidičů, tedy začínající motoristy, kteří jezdili pod dohledem mentora od 17 let, a mladé osmnáctileté šoféry.

Zatímco ti první, kterých bylo loni asi 24 tisíc, způsobili loni jen šest nehod, z toho čtyři jen s lehkými zraněními, druhá, kterých sice bylo dvakrát víc, vykázala mnohem smutnější výsledky. Došlo k šesti úmrtím, 32 těžkým a 457 lehkým zraněním. Osmnáctiletí bez dozoru zkrátka řídí daleko nebezpečněji než o rok mladší řidiči s mentorem vedle sebe.