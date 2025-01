Chvátej, nebo zaplať! Kdo neprojede ruskou dálnici v limitu, dostane pokutu

Absurdní pravidlo platí na zpoplatněné dálnici M-11 "Něva" mezi Moskvou a Petrohradem. Řidiči, kteří se zdrží na čerpací stanici nebo ve frontě na záchod, zaplatí místo obvyklého poplatku 400 rublů za průjezd navíc pětitisícovou pokutu. Státem řízená společnost Avtodor, která dálnici spravuje, totiž zavedla na průjezd jednotlivých úseků dálnice časové omezení.

Ruský deník Gazeta zveřejnil případ řidiče dodávky, který za průjezd třicetikilometrového úseku na dálnici M-11 z Moskvy do Petrohradu na mýtném zaplatil 5184 rublů (zhruba 1200 korun), což je dvanáctkrát víc, než je obvyklá taxa. Proti tak vysokému poplatku se chtěl odvolat, ale od provozovatele dálnice dostal ujištění, že je to tak v pořádku. "Technická podpora operátora mi sdělila, že jde ve skutečnosti o mýtné v plné výši, které se platí při projetí úseku za více než jednu hodinu bez ohledu na důvod pobytu na dálnici."

Formálně se tak podle Gazety nejedná o pokutu, ale o bez zjevného důvodu vybíranou přirážku. Dálnice M-11 je totiž rozdělena hned do několika úseků - některé je třeba projet do 1,5 hodiny, některé do dvou hodin, ale obchvat města Tver, o kterém je řeč, musí auto opustit do šedesáti minut. Řidič, který si na pokutu stěžoval, neudělal nic jiného, než že se zastavil u čerpací stanice a došel si na záchod. To ho stálo drahocenný čas, pobyt na dálnici se mu protáhl na jednu hodinu a 25 minut.

Gazeta cituje viceprezidenta Národní automobilové unie Antona Šarapina, který považuje časový limit na projetí dálnice za nepřijatelný: "Na M-11 je nedostatečná infrastruktura. Kdybych si s sebou v létě nevzal benzin v kanystru, určitě bych uvízl na benzince déle než hodinu. Fronta na toaletu tady trvá nejméně 15 minut."

Čerpací stanice na zmíněném úseku mají podle Šarapina hřiště, kde se rády zdržují děti. "Řidič kamionu, pokud má pocit, že za jízdy usíná, potřebuje zastavit a zdřímnout si, pokračuje viceprezident, "pokud však dostane takovou pokutu, příště si to raději rozmyslí."

Důvodů, proč se v oblasti zdržet, může být ale víc. "Vtipné je, že v placené oblasti je také hotel. Pokud se v něm ubytujete, bude to pravděpodobně déle než na jednu hodinu," uvádí pro Gazetu Alexander Šumskij, vedoucí expertního centra Probok. Ten zároveň upozorňuje na skutečnost, že se informaci o astronomické přirážce za použití dálnice nad časový limit snaží její provozovatel skrýt.

"Uvedení maximálního tarifu při překročení časového limitu je pouze v plné verzi nabídkové smlouvy, nikoliv ve zkrácené, a ještě k tomu až na posledním řádku. Je jasné, že tuto plnou verzi ve skutečnosti nikdo nečte, protože to nikoho nenapadne. Jde přece o jednoduchou věc, jakou by jízda po zpoplatněné dálnici měla být," uvádí Šumskij.

Gazeta se obrátila přímo na provozovatele dálnice, státní firmu Avtodor. Její tiskový servis po vydání článku přišel s informací, že se časový interval na průjezd dálnice od 26. prosince prodlužuje na dvě hodiny. Důvod limitu, který nemá v rámci Ruska obdoby, však firma neuvedla.