Kdo s koho? Volkswagen a Škoda si jdou v Německu po krku, známá finta je opět ve hře

Možná se chvíli mohlo zdát, že nová Škoda Elroq bude mít se základní cenou pod 799 tisíc korun v Evropě snadný život. Vypadá to ale, že Volkswagen to s bateriovým ID.3 rozhodně nechce vzdát. V sousedním Německu na něj nasadil cenu, které je těžké odolat.

Že automobilky pečlivě sledují, za kolik které auto prodává konkurence, je pochopitelné a platí to i o značkách pocházejících z jediného koncernu. Za identickou cenu 799 tisíc korun se tak v Česku prodává Škoda Elroq i Volkswagen ID.3, elektrická auta kompaktní třídy s identickou 52kWh baterií.

V sousedním Německu to bylo s cenou obou modelů až dosud podobné, Elroq 50 ve výbavě Tour je tam stále v nabídce za 33 900 eur (podle aktuálního kurzu 851 907 korun), zatímco ID.3 s výbavou Pure bylo jen nepatrně levnější (33 330 eur, tedy 837 583 korun).

Hned zkraje nového roku však Volkswagen v domácím prostředí nasadil osvědčenou taktiku, která mu párkrát zafungovala i v minulosti. Ceny v ceníku zůstaly stejné, přibyla však "Prémie za nákup" ve výši 3570 eur, která platí na všechny verze ID.3. Cena se tak rázem propadla na (v přepočtu) 747 869 korun, což je o 104 tisíc méně, než kolik u našich sousedů stojí Elroq. S cenou ID.3 Volkswagen tak v krátké době pohnul už dvakrát, ještě loni v říjnu stálo ID.3 nejméně 36 900 eur, v přepočtu 927 297 korun.

Že se v letošním roce budou automobilky snažit ceny svých elektrických modelů v Evropě stlačit na minimum, bylo zřejmé už loni. Flotilové emisní cíle CO2, které výrobci aut musí letos splnit, aby se vyhnuli pokutám, se nikterak nezměnily. Bez výrazného navýšení prodeje bateriových modelů to půjde těžko, odborníci tak vesměs odhadovali, že se automobilkám vyplatí prodávat elektroauta bez jakékoliv marže - vyjde je to levněji než případné pokuty do evropské kasy.

Kam až vzájemné cenové pošťuchování může zajít, ukazuje čerstvý případ z Francie. Na místním trhu se s novým rokem rozhořela cenová bitva elektromobilů v nejmenším segmentu, mezi Dacií Spring a Leapem T03: První výstřel provedla Dacia, když zlevnila Spring o dva tisíce eur, na 16 900.

Reakce Leapu na sebe nenechala dlouho čekat, Číňané vrátili úder rovnou čtyřtisícovou slevou, Leap T03 s baterií o využitelné kapacitě 36 kWh tedy ve Francii nově vyjde na 14 900 eur, v přepočtu 374 437 korun. Tak nízko ceny elektromobilů v Evropě dosud nikdy nespadly, pokud vycházíme z částek bez státních dotací.

Čínská automobilka Leapmotor se před časem dohodla s koncernem Stellantis na montáži malého elektromobilu T03 v polské továrně, dodatečná cla na dovoz elektromobilů z Číny, která zavedla EU loni v červenci, se jí tedy netýkají. S malým modelem T03 postupně obsazuje evropský trh a lze předpokládat, že v blízké budoucnosti s ním dorazí i do Česka.