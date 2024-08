Vysvědčení pro Kiu EV9. Rodina hodnotí, zda je elektromobil praktický jako spalovák

Kiu EV9 čeká závěrečné vysvědčení. Posadili jsme do ní pětičlennou rodinu a v průběhu tří týdnů zjišťovali, jestli si na ni zvykne posádka, která neměla dosud s elektromobily zkušenost. Jak auto zapůsobilo na maminku tří dětí, co ji štvalo a čím ji velká Kia ohromila?

V Evropě se mnoho velkých rodinných elektroaut až pro sedm osob v populární karoserii SUV, ale maximálně zaměřených na variabilitu, nenabízí. Zejména pokud nemá jít o prémiové modely v hodnotě několika milionů, ale zavedenou značku za přece jen relativně dostupnější peníze.

A tak jsme velký elektromobil Kia EV9, který může mít až sedm míst, půjčili rodině Porkertových. Ti představovali ideální podmínky, abychom Kiu podrobili testu z praxe. Tři holčičky, pes, dům na středočeské vesnici, dojíždění do školy do nedalekého města a k tomu práce otce od rodiny, jenž by se staromilsky dala nazvat "obchodní cestující". Pracuje pro farmaceutickou společnost a měsíčně kolikrát služebně a soukromě dohromady najede i 4000 kilometrů či víc.

Jak si Vladislav Porkert zvykal na soužití s elektromobilem, plánoval delší pracovní i soukromé cesty, naučil se nabíjet a objevoval kvality i slabiny elektromobilů, jsme publikovali zde.

Ve druhém díle seriálu jsme se pak naplno zaměřili na praktičnost auta a především jeho využitelnou prostornost. Testovaný kousek byl vybavený prémiovým provedením se třemi řadami po dvou sedačkách, kdy dvě křesla ve druhé řadě lze za příplatek 12 tisíc korun otočit o 180 stupňů.

Výhodou tohoto provedení oproti klasické třímístné lavici sklopné v poměru 60/40 je fakt, že dvě samostatná křesla, která lze posouvat a polohovat, poskytují velkorysý prostor do všech stran a cestující si připadá spíš jako ve vlakovém kupé první třídy.

"Nejpozitivnější na tom je, že se dovnitř díky tomuto uspořádání skvěle nastupuje. Nemusíte odklápět sedadla ve druhé řadě, když se potřebuje třetí dítě dostat na zadní místa. To je velké ulehčení. Když jsou ve druhé řadě instalované dětské autosedačky, musí se při nastupování dozadu trochu odklopit, takhle všechny holky - Amálka i dvojčata Johanka s Beátkou - naskočily do vozu snadno a úplně samy bez pomoci," dodává maminka Lucie Porkertová.

"Jenže tato konfigurace vyžaduje při jízdě deaktivaci airbagů. A já jsem raději, když holky cestují co nejbezpečněji. Na cestách ráno do školy a odpoledne domů, což jsou tři kilometry, mi to nevadilo, na delších trasách jsme je posadili standardně, tedy po směru jízdy, kdy jedna z holek vždy seděla úplně vzadu," popisovala, jak v autě cestovali nejčastěji.

V třetím a současně posledním díle shrnuje zkušenosti ze svého pohledu spolujezdkyně. Původně chtěla s vozem také jezdit do práce, je zaměstnaná asi 20 kilometrů nedaleko domova. "Jenže u nás v práci máme opravdu těsná parkovací místa, kde mají problém se na vyhrazená stání vejít i Octavie, a tak jsem to raději vzdala, aby si kolegové nestěžovali, protože stání je navíc nedostatek," popisovala nejdřív zklamaně.

Kia EV9 je totiž superpraktický vůz, co se vnitřního prostoru týče, ale je opravdu velký, vždyť měří na délku přesně pět metrů a na šířku 1,98 metru bez zpětných zrcátek. A tak se Lucie namísto řízení, které hodnotil manžel, zaměřila na vychytávky v autě.

"Samozřejmě oceňuji, že auto funguje jako záložní generátor. Sice jsme nepoužili elektrický gril nebo sekačku, ale vyfénovala jsem si díky tomu vlasy, když nás přímo při focení zastihla průtrž mračen," smála se k tomu, že EV9 má funkci V2L, kdy je možné vůz použít jako zdroj elektřiny.

Mimochodem, i pro ni to byla první zkušenost s elektromobilem. "Trochu jsem se toho bála, všude slyšíte, jak je nabíjení problém. Nakonec to vůbec nebylo tak komplikované, brzy jsme se všechno naučili. A když jsme si zpočátku nebyli čímkoliv jistí, jiní elektromobilisté na nabíječkách nám ochotně radili. Vlastně jsme zjistili, že funguje jakási 'elektrokomunita', která si ráda vyměňuje zkušenosti," říká Lucie.

Dále se jí na autě líbila spousta odkládacích ploch. "Kdo má děti, ví, že se hodí i šuplík na drobnosti pod sedadlem, držáky na nápoje, kterých je v autě spoustu, včetně třetí řady, a nabíjecí porty na elektronické hračky všeho druhu," popisuje. "Oceňuji, že nechybí schránka na tašku či kabelku pod středovým panelem. Je tak vždy po ruce," dodává Lucie Porkertová.

Jedna drobnost jí ale na EV9 vadila. "Nezvykla jsem si na ovládání multimédií dotykem, kdy člověk snadno dlaní zmáčkne něco jiného, než měl v plánu. Musíte držet ruku dost nepřirozeně. Hodila by se odkládací plocha na ruku, kde nejsou skrytá další tlačítka."

Když má ale vypíchnout nejpříjemnější vlastnost velké Kii, vzpomene si na komfortní sedadla. "Jsou příjemně pohodlná a spolujezdcovo sedadlo lze položit tak, že si na cestách a hlavně během nabíjení můžete opravdu odpočinout. Myslím, že kdo je rodičem malých dětí, tak to skutečně ocení," směje se Lucie.

Mezi další plusy řadí především zavazadelník. "I když jsme jeli v plném šestimístném obsazení, vešly se dozadu ještě dva klasické kufry. U našich aut bychom na to mohli zapomenout," dodává. Ona sama jezdí ve Volkswagenu Touran, manžel ve Škodě Kodiaq první generace. EV9 je skutečně plnohodnotným rodinným vozem na elektřinu.

Velká Kia tak úspěšně prošla nejtěžší zátěžovou zkouškou. Porkertovi nicméně přiznávají, že obří rozměry vozu nejsou pro každého. Když chce posádka vjet do úzkých garáží nákupních středisek, bojí se o disky kol, na těsných stáních pak auto tak trochu "přetéká". V Americe působí jako běžné auto, na evropské silnice je zkrátka velké.

Všichni z rodiny bez rozdílu věku si prý ale oblíbili především jeho tichý chod. Podle Vladislava Porkerta je to něco, co mu po návratu do klasického dieselového auta velmi chybí, stejně jako skvěle naladěný podvozek se samočinným udržováním světlé výšky vzadu, díky čemuž se v autě cestuje tak pohodlně, a také špičkové světlomety, díky kterým pro něj bylo cestování v noci daleko příjemnější.

Elektrická Kia není levná, vždyť cenově startuje na částce 1,8 milionu, jenže takto schopných plnohodnotných a kvalitně postavených elektromobilů pro opravdu velké rodiny není na trhu mnoho. EV9 ale mezi ně nepochybně patří.