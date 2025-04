Auto pro fanoušky koček a snadného parkování lákavě zlevnilo. Videotest Dongfengu Box

Dongfeng Box je malý elektrický hatchback z Číny, který se v Česku řadí mezi dostupnější nová auta na baterky na trhu. Konkurentem mu je třeba novinka v podobě Hyundai Inster. Je originální v mnoha ohledech a nadchne milovníky koček.

5:37 Autoreport - Dongfeng Box | Video: Jakub Zuzánek, Eva Srpová

Auta, která se někdy posměšně řadí do kategorie takzvaných nákupních tašek, vůbec nemusí být obyčejná. Malý hatchback čínské automobilky Dongfeng, který se v Evropě jmenuje přiléhavě Box, je toho důkazem.

Je originál. Představuje moderní design s bezrámovými okny, výsuvnými klikami, uhlazenou přídí a odvážnými laky. Zejména v dvoubarevném provedení ve stylu Mini Cooperu mu to sekne. Právě těmito prvky se od běžné konkurence odlišuje, jde o detaily, které mívají o dost dražší a často spíš prémiová auta. Zkrátka Box není auto bez nápadu.

Prostorově je přitom velmi skladný. Na délku měří jenom čtyři metry a na šířku 1,8 metru. Pro představu, Škoda Fabia je delší o devět centimetrů. Což ale taky znamená, že je naprosto ideální do města, skvěle se s ním parkuje, všude se vyhnete, v garážích obchodních domů se nemusíte bát, že odřete kolo o obrubník.

U aut, jako je Box, se ukazuje ta největší výhoda elektromobilů, které nejsou "přestavěné" z konvenčního modelu. Nabízí daleko lepší prostornost v kabině v porovnání se stejně velkými auty se spalovacím motorem. Vejde se sem daleko víc než do stejně velkého "spalováku", Je tu víc místa vpředu i ve druhé řadě. Takže Box není auto jen pro manželský pár.

Zaujme i poctivým zpracováním a líbivým interiérem, palubní deska je potažená sice umělou, ale prošívanou kůží a lehce tak připomene nekonvenční kabiny francouzských značek, třeba i DS. Nechybí ani originální detaily, například praktická výsuvná polička před spolujezdcem.

Má i nečekaně bohatou výbavu a vrcholné verzi nechybí například vyhřívání a ventilace řidičova sedadla a také 360stupňová kamera, tedy další prvek, který v této kategorii jen tak někdo nenabízí.

Do kufru se vejde 326 litrů, tedy o 50 litrů méně, než slibuje aktuální fabia, ale taky o dvacet víc, než nabídne současný Renault Clio. Po sklopení opěradel se dá do auta naložit 945 litrů, posádka se ale musí obejít bez dělené lavice.

Hlavním zaměřením jsou jízdy na kratší vzdálenosti. Box má malý elektromotor o výkonu 70 kW a 160 Nm a dva typy baterie, se kterými se liší dojezd. Menší s 31 kWh má ujet 240 kilometrů na nabití, lepší testovaná 42kWhodinová má zvládnout 337 km.

O to víc potěšilo, že reálná spotřeba se udržela na skvělých číslech. Během testu se pohybovala okolo 10 kWh, pokud se jezdí plynule po městě, občasné přesuny po dálnici ji zvedly na 13 kWh, což je i tak velmi slušný výsledek. S Boxem jsme tak na nabití ujeli více než 300 km. Trasa čistě po dálnici mu ale úplně nesvědčí, pak Box ujede asi jen 200 km.

Jenže něco takového budou majitelé malého Dongfengu provádět pravděpodobně jen zřídka. Box je auto primárně do města, na popojíždění, a tuto roli zvládá skvěle. Na běžných cestách je celkem svižné.

Nabíjí se výkonem 90 kWh, což sice není moc, a tak by načerpaní energie na rychlonabíječce do plné kapacity trvalo asi 40 minut, ale daleko lepší je ho nabíjet doma přes noc a pomalejším proudem. Protože dostal LFP baterii, tedy litrhium-železo-fosfátovou, nevadí mu nabíjet se často do sta procent.

Má ale svoje libůstky. Třeba ve výbavě není navigace a pro zrcadlení telefonu je potřeba používat speciální modul. Pak ale jde jednoduše používat Apple CarPlay či Android Auto. Tuto "krabičku" dodávají čeští dealeři Dongfengu za drobný doplatek, nebo dokonce zdarma.

Zaujme také hlavní obrazovka, která - a nechceme tím nikoho urazit -,se bude pravděpodobně líbit dětem, ženám a milovníkům koček. Proč, na to se podívejte na videu.

Box by se určitě prodával ještě lépe, kdyby na automobilku nedopadla v Evropě dodatečná cla uvalená na čínské výrobce elektromobilů, konkrétně pro Dongfeng platí 40procentní navýšení, což je znát, před ním Box začínal na cenách hluboko pod půl milionu.

Základní verze se prodává dle ceníku od 589 tisíc, mezitím, než redakce zpracovala video, ale importér přistoupil k lákavé slevě o citelných 75 tisíc korun, a tak se dá Box pořídit už od 514 tisíc. Třeba Dacia Spring, která je nepoměrně menší a tím pádem jednoúčelovější, navíc se do ní vejdou jen čtyři lidi a opravdu jen s velkým sebezapřením, stojí v nejlepší výbavě a výkonnější verzi půl milionu. Box je v porovnání s Dacií daleko dospělejší elektromobil.

Větší smysl dává s výkonnější baterkou od akčních 564 tisíc, případně v top variantě za akčních 604 tisíc. Ta zahrnuje 17" litá kola, šest reproduktorů, adaptivní přepínání dálkových světel, sklápěcí zrcátka, zmíněnou kameru i komfortní funkce.

Nejbližším konkurentem Boxu je pravděpodobně Hyundai Inster od ceníkových 599 tisíc, v akci je nyní o 60 tisíc levnější. Je jen čtyřmístný, ale brzo se má nabízet i v pětimístné verzi. U něj ale nebude možné zadní zadní lavici sklopit.

Tahle auta si jsou tedy opravdu dost blízko a záleží na tom, co od nich budete potřebovat a které jejich vlastnosti mají pro vás větší váhu.

Nabídka mezi městskými hatchbacky je teď zkrátka ještě dost omezená a Box je dobré auto. Kvůli dodatečným clům sice Dongfeng není dle standardního ceníku tak výhodný, jak by jinak byl, zmíněná výrazná sleva mu ale hodně pomáhá, vždyť má toho dost co nabídnout.

Je ideální pro někoho, kdo jezdí jen občas a kratší trasy. Bude skvěle fungovat jako druhé auto do rodiny, na rozvoz po městě nebo auto na dojíždění. Ideální pro lidi, kteří denně ujedou jen pár kilometrů a mají možnost si nabíjet auto doma přes noc. Může oslovit ty, kteří dají přednost novému a dobře vybavenému elektromobilu velikosti Fabie před elektrickou ojetinou větší kategorie. Příkladně nízká spotřeba a s ní spojený velmi slušný dojezd jsou na Boxu ještě další cenný bonus.