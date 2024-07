Přísný test rodinou. Je Kia EV9 nejpraktičtější elektromobil pro početnou posádku?

Kia EV9 prochází další fází přísného testu. Posadili jsme do ní pětičlennou rodinu a nyní nastává čas na to zjistit, jestli je dostatečně praktická. V Evropě se totiž mnoho velkých rodinných elektroaut až pro sedm osob v populární karoserii SUV, ale maximálně zaměřených na variabilitu, nenabízí.

"Holky byly nadšené, hned následující den, kdy jsme auto převzali, se do školy muselo jet v Kie. Jsou zvyklé na náš rodinný VW Touran a firemní Škodu Kodiaq, ale EV9 je o dost větší, a navíc to byla jejich první zkušenost s elektromobilem," popisuje Vladislav Porkert, jemuž a jehož rodině jsme půjčili na třítýdenní test Kiu EV9 na baterky, jak si ji oblíbily jeho tři dcery.

Zpočátku si rodiče mysleli, že děti budou chtít hlavně jezdit se sedadly v prostřední řadě otočenými proti směru jízdy. Testovaný kousek byl totiž vybavený prémiovým provedením se třemi řadami po dvou sedačkách, kdy dvě křesla ve druhé řadě lze za příplatek 12 tisíc korun otočit o 180 stupňů.

Výhodou tohoto provedení oproti klasické třímístné lavici sklopné v poměru 60/40 je fakt, že dvě samostatná křesla, která lze posouvat a polohovat, poskytují velkorysý prostor do všech stran a cestující si připadá spíš jako ve vlakovém kupé první třídy. Proto také Porkertovi sedačky na první cestu otočili. Mimochodem jde to naprosto snadno a během tří sekund pomocí jedné páčky pod sedákem.

"Nejpozitivnější na tom je, že se dovnitř díky tomuto uspořádání skvěle nastupuje. Nemusíte odklápět sedadla ve druhé řadě, když se potřebuje třetí dítě dostat na zadní místa. To je velké ulehčení. Když jsou ve druhé řadě instalované dětské autosedačky, musí se při nastupování dozadu trochu odklopit, takhle všechny holky - Amálka i dvojčata Johanka s Beátkou - naskočily do vozu snadno a úplně samy bez pomoci," dodává maminka Lucie Porkertová.

"Jenže tato konfigurace vyžaduje při jízdě deaktivaci airbagů. A já jsem raději, když holky cestují co nejbezpečněji. Na cestách ráno do školy a odpoledne domů, což jsou tři kilometry, mi to nevadilo, na delších trasách jsme je posadili standardně, tedy po směru jízdy, kdy jedna z holek vždy seděla úplně vzadu," dodává.

"Jsme asi výjimka, ale u nás doma se o možnost sedět v autech úplně vzadu dohadují, holky baví, že tam mají klid a prostor jen pro sebe," popisuje Lucie. Nejstarší dcera Amálka si tak prý libovala, že ve třetí řadě je víc místa než v rodinném Touranu.

Jsou tu velké držáky na nápoje, nechybí USB-C konektory a také výdechy klimatizace, takže i ten nejzazší pasažér si nebude stěžovat na to, že je mu moc horko nebo zima, zatímco posádka před ním mívá teplotní komfort lepší. A navíc, zadním křeslům nechybí nejenom vyhřívání, ale ani ventilace, což je výbava vyhrazená dříve spíše jen prémiovým vozům.

"Vzadu jsme vezli i naši kamarádku z tanečních kurzů a i ta si libovala, že se tam cestuje naprosto skvěle, nechybělo jí místo na hlavu ani nohy, klaustrofobik by tu problém neměl," věří Vladislav Porkert. Kia EV9 se totiž pyšní královským rozvorem 3100 milimetrů, a tak se dá ve variabilitě vnitřního prostoru prakticky srovnávat s konvenčními dodávkami.

Nejvíc potěšující je fakt, že i v plně obsazeném autě je kufr něčím více než jen na ozdobu, dá se sem uložit 308 litrů nákladu. "Víme z vlastních zkušeností, že vícemístná auta s tím mají problém, pokud nemáte Transporter a jemu podobné vozy. Takže zavazadelník, který stačí na to nejnutnější, když cestujeme v plném obsazení, považujeme u EV9 za plus," hodnotí rodiče Porkertovi.

Po sklopení sedaček ve třetí i druhé řadě se objem kufru zvýší na 2393 litrů. Nabíjecí kabely se uloží pod přední kapotu do takzvaného frunku, takže vzadu nezabírají cenný prostor.

Všichni z rodiny bez rozdílu věku si prý oblíbili na voze především jeho tichý chod. Podle Vladislava Porkerta je to něco, co mu bude po návratu do klasického dieselového auta velmi chybět. A také skvěle naladěný podvozek se samočinným udržováním světlé výšky vzadu, díky čemuž se v autě cestuje tak pohodlně.

Co dalšího rodinu Porkertových během třítýdenního testu Kii EV9 zaujalo a na co by si u velkého rodinného elektromobilu naopak těžko zvykali? A jak svou zkušenost shrnuje i ze svého pohledu matka od rodiny? To se dozvíte ve třetím a současně posledním dílu.