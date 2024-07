Pět z tanku a pes. Kia EV9 se podrobila nejtěžšímu testu, jak se líbí velké rodině?

Kia EV9 má v Evropě výsadní postavení. Mnoho plnohodnotných rodinných elektroaut až pro sedm osob, v populární karoserii SUV, navíc zaměřených na praktičnost, není. Od zavedených značek, až na výjimky z prémiové sféry, se prakticky nic nenabízí. Jak by ji velká rodina ocenila, kdyby ji měla déle než na víkend? Půjčili jsme ji proto rovnou na tři neděle a dojmy dáme dohromady v třídílném seriálu.

Když jsme se v redakci rozhodli poctivě vyzkoušet kvality skutečně plnohodnotného rodinného elektromobilu, potřebovali jsme na to vhodnou rodinu nejdřív sehnat. Kolega Jakub Stehlík sice má rovněž tři dcery, ale už v takovém věku, že dětské autosedačky, propriety na všelijaké zájmové kroužky a prostor na zavazadla na delší výlety s malými dětmi řešit nemusí.

Velkou Kiu EV9, která může mít až sedm míst, jsme půjčili rodině Porkertových. Tři holčičky, pes, dům na středočeské vesnici, dojíždění do školy do nedalekého města, a k tomu práce otce od rodiny, jenž by se staromilsky dal nazvat "obchodní cestující". Pracuje pro farmaceutickou společnost a měsíčně kolikrát služebně a soukromě dohromady najede i 4000 kilometrů či víc. Zkrátka ideální podmínky na takový test. Velká Kia měla projít nejtěžší zátěžovou zkouškou.

Vyžadovalo to i řádné zaškolení. "Jsem v elektromobilitě totální nepopsaný list papíru. Aktuálně jezdím naftovým Kodiaqem, předtím jsem měl Volkswagen Touran, ještě před ním Octavii. Auta na baterky jsem doteď spíš přehlížel, jak kvůli tomu, že jezdím opravdu hodně a nechci se zdržovat nabíjením, tak vzhledem k tomu, kolik nás doma je, jsem ani neznal auto, které by nám prostorově stačilo," říká Vladislav Porkert.

Kia EV9 zaparkovaná vedle Škody Kodiaq ho proto ohromila. "Nedovedl jsem si pořádně z fotek představit, jak velká doopravdy je," přiznal. Vždyť měří na délku pět metrů a na šířku dva metry bez zrcátek. "Těšil jsem se na to, že nebudu muset v centru Prahy řešit platbu za parkování díky EL značkám, ale teď se spíš obávám, jak budu hledat dostatečně velké místo," podotkl.

Po týdnu, kdy s EV9 vyrazil jak do hlavní metropole, tak na pracovní schůzky do Hradce Králové, Českých Budějovic i Brna, ale hlásil: "Někdy bylo hledání trochu oříšek, ale jinak jsem si ohromně užil, že můžu auto nechat na modrých zónách a nespěchat zpátky, když má platba vypršet," říká Porkert.

Okamžitě si taky zvykl na jízdní vlastnosti elektromobilu. "Líbí se mi, jak EV9 skvěle díky 283 kW a 700 Nm zrychluje, jak dobře se s ní díky takovým výkonům předjíždělo, přestože je velká a těžká. A jak příjemně se mi ovládá. Nikdy bych to nečekal, ale nejvíc jsem si zvykl na ten tichý chod. Trávím v autě hodiny, je to znát, když naftový motor, byť moderní a utlumený, v autě není a místo toho si užíváte naprosté ticho," říká.

Zpočátku si ale potřebovali v rodině zvyknout přemýšlet jinak a plánovat nabíjení. První nabíjecí zastávka na AC nabíječce během soukromé rodinné večeře v centru Prahy se nepovedla, nespustilo se nabíjení a aplikaci v mobilu ještě neměli staženou. "Aplikace nám pak sledování usnadnila. To jako začínající elektromobilista považuji za skvělou, praktickou věc," říká Porkert.

Nabíjení ho zpočátku trochu stresovalo. "Pro někoho zkušeného to asi není žádný problém, ale zpočátku jsem se bál, jestli budu mít dost elektřiny v baterii, abych dojel tam, kam mám, abych tam měl kde nabít a dojel zase domů. Za pár dní to opadlo a začal jsem si s tím víc hrát," popisuje své zkušenosti.

"Nakupovali jsme pak zkrátka tam, kde šlo auto mezitím nabít, domů jsem dojížděl s daleko méně procenty než na začátku. Ověřil jsem si, že nabíječek je i v Česku poměrně dost. Stalo se mi dvakrát, že nabíječka nefungovala, ale vždy jsem dojel na další," říká.

S ohledem na své řidičské tempo s autem obvykle ujel něco mezi 400 a 500 kilometry na jedno nabití, spotřeba se totiž pohybovala mezi 17 až 23 kWh/100 km podle toho, zda se jezdilo jen mezi vesnicemi a po městě, nebo delší dálniční trasy.

"A bavilo mě i to, že se EV9 nabíjí opravdu rychle, výkonem 240 kW. A tak jsem dělal přestávky tak na 20 minut, ne déle, na nabití do 80 procent nebo na dojetí mi to na cestách vždycky stačilo," popisuje své zkušenosti s elektromobilem.

Nejtěžší zkouška ale auto teprve čekala, a to jak pohodlná a praktická bude v situacích, kdy vyráželi na cesty v pěti plus pes. To se dočtete v příštím dílu.