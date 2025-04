„V tom má Trump výjimečně pravdu,“ říká Navrátilová. Trans v ženských sportech nechce

Legendární tenistka Martina Navrátilová se znovu vymezila proti účasti transgender žen v ženských sportech. V rozhovoru pro britský deník The Telegraph ostře kritizovala nejen sportovní instituce, ale i progresivní politické kruhy, které podle ní podcenily dopad genderové inkluze na férovost soutěží. Ačkoliv jinak tvrdě vystupuje proti Donaldu Trumpovi, v této otázce s ním výjimečně souhlasí.

"Nesouhlasím s Trumpem ve všem kromě této otázky," uvedla 68letá Navrátilová ze svého domova na Floridě. "Demokraté to shodili, ale republikáni to zvedli - a udělali z toho veřejné téma. A demokraté to ještě přifukují, doteďka nezměnili názor. Ale v tomhle má Trump pravdu, v ženských sportech by neměli být žádní muži, tečka."

Rozhovor proběhl krátce po rozhodnutí britského Nejvyššího soudu, který v rámci výkladu zákona o rovnosti (Equality Act) před týdnem výslovně uvedl, že v oblasti genderově rozdělených sportovních kategorií je klíčové biologické pohlaví, nikoliv genderová identita. Právě toto rozhodnutí Navrátilová označila za "významné" a vyzvala tenisové instituce, aby si "udělaly pořádek".

Jednoduchý test ženství

"Myslím, že se to rozvlní nejen do sportu, ale do mnoha prostor a mnoha dalších zemí," řekla Navrátilová s tím, že sama rozhodnutí soudu přivítala "s otevřenou náručí". "Sláva ženám, které to dokázaly."

Navrátilová dlouhodobě upozorňuje na podle ní nevyvážený přístup k otázce rovnosti ve sportu a apeluje na to, aby ženské kategorie zůstaly skutečně pro ženy. Podporuje zavedení jednoduchých a nenásilných testů pohlaví stěrem z tváře, které se již zavádějí v některých atletických disciplínách. Test zjišťuje výskyt genu SRY, který se vyskytuje u mužů, kteří prošli pubertou.

"Mluvila jsem s těmito orgány a ony prostě neposlouchají," postěžovala si na adresu vedení Wimbledonu, britské Lawn Tennis Association, Mezinárodní tenisové federace i Asociace tenisových profesionálů. "Je to pohyblivý cíl, stále mění pravidla. Stačí říct, že jste jen žena, a podstoupíte jednoduchý test stěru z tváře, abyste prokázala, že jste žena, a máte po zbytek života vystaráno."

Pod palbou kritiky

Navrátilová také připomněla, že už v únoru čelila ostré kritice a útokům od transgender aktivistů, když podpořila zákaz účasti biologických mužů v ženských sportech, jak jej podepsal Donald Trump. "Nazývali mě nacistickou a bigotní homofobkou, a to přesto, že jsem sama žena, která bojovala za rovnost celý život," dodala Navrátilová, která coby jedna z prvních sportovních hvězd veřejně oznámila svou homosexualitu již v 80. letech.

Zákaz účasti trans žen na některých turnajích už mezitím přijala například britská Lawn Tennis Association, ovšem netýká se nejprestižnějších akcí jako Wimbledon či Queen’s Club, které podléhají mezinárodním pravidlům.

Navrátilová se pustila ostře i do kritiky britských politiků: "Politici zcela opomíjejí ženy, které byly napadeny nebo zasaženy, a staví pocity mužů nad pocity žen. Nenaslouchají polovině svých voličů."