Bude to elektrický bestseller? Kia EV3 slibuje zajímavou cenu, i když s kompromisy

Po větších a dražších elektromobilech EV6 a především EV9 se Kia vypravila také do třídy dostupnějších aut do zásuvky. Konkurent třeba Volva EX30 se jmenuje EV3 a tváří se tak trochu jako EV9 vypraná na čtyřicet. Předně jde ale o stále prostorné SUV se zajímavými technickými parametry.

18,5 tisíce elektroaut - jde o modely Soul EV, Niro EV, EV6 a EV9 - prodala v Evropě Kia za první čtvrtletí letošního roku, což je zhruba 13 procent celkových prodejů korejského výrobce. Nové kompaktní SUV EV3 má přitom potenciál tato čísla docela výrazně navýšit. Už třeba jen tím, že přiváží podobnou techniku jako větší EV6 a EV9, jen zabalenou do levnějšího obalu.

Jak moc levnějšího, zatím nevíme, při pohledu na aktuální ceny EV6 od 1,24 milionu korun bez cenového zvýhodnění by to ale mohlo být klidně pod hranicí milionu korun. Na český trh se každopádně novinka dostane už na podzim, první kusy by měly dorazit na přelomu října a listopadu.

Předně je potřeba zmínit, že EV3 nemá 800V architekturu jako větší sourozenci, ale jen 400V. I to umožňuje platforma E-GMP. "Kvůli ceně jsme si museli vybrat, zvolili jsme velký vnitřní prostor a dlouhý dojezd, rychlé nabíjení by byl bonus," komentuje použití základu s nižším napětím Rogier Priester z produktového marketingu evropské Kie. Kde tak umí EV6 a EV9 ládovat do baterie 240 kW a více, musí si EV3 podle verze vystačit se 102 nebo 128 kW.

SUV bude mít na druhou stranu menší baterku. Základní varianta dostane 58,3kWh akumulátor, který má stačit k normovanému dojezdu 410 kilometrů. Změnou je i to, že elektrický motor o výkonu 150 kW pohání přední, nikoliv zadní kola. Verze s delším dojezdem i rychlejším nabíjením se odlišuje jen použitím 81,4kWh baterky, která zajišťuje dojezd až 600 kilometrů. Výkon je jinak stejný. Silnější čtyřkolka je ale v plánu.

Co si naopak kompaktní model od těch větší vypůjčil, to je obousměrné nabíjení. EV3 tak podporuje jak funkci V2L s nabíjením spotřebičů, tak i V2G s vracením přebytečné elektřiny zpět do sítě a V2H s napájením domácnosti.

Jak už jsme naznačili, EV3 je kompaktní SUV, čemuž odpovídá délka 4,3 metru i rozvor o délce 2680 mm. Silnou stránkou bude s ohledem na velikost podle prvních dojmů vnitřní prostor, a to jak vzadu podélně, na šířku i výšku, tak i v kufru.

Základem je 460 litrů, po sklopení sedadel je k dispozici 1250 litrů. K tomu má auto dvojité dno a hlavně přední zavazadelník o objemu 25 litrů třeba na kabely. Ty tak nepřekážejí vzadu.

Vnější vzhled na první pohled dost připomíná EV9, Kia vsadila na hranaté tvary, rovnou střechu a vertikální světla vpředu i vzadu. K tomu má auto také výše posazenou kapotu nebo na hranaté obložení podběhů, které vyplňují 19palcová kola. Hned dva z devíti laků vzniklo exkluzivně pro EV3, která bude podobně jako další modely Kia v nabídce také ve sportovně laděné variantě GT-Line. Tu ostatně vidíte na fotkách.

Také interiér si půjčuje řadu prvků z EV9, třeba trojici propojených obrazovek. Mezi dvěma 12,3palcovými displeji je menší obrazovka sloužící k nastavování klimatizace. Pořád je tento displej trochu mimo zorný úhel řidiče skrytý za věncem volantu, z EV9 pocházejí také tlačítka oblíbených funkcí pod hlavním displejem. A také teplotu půjde nastavit kolébkovými přepínači, není tak potřeba hledat zmíněnou menší obrazovku.

Novinku představuje výsuvný stolek mezi předními sedadly, který se přitom na první pohled tváří jen jako prodloužená loketní opěrka. Obsahuje totiž také několik tlačítek. Ani u EV3 neupustila Kia od recyklovaných materiálů, z větší EV9 jsou pak rozpoznatelné síťované opěrky hlav. A podobně jako u dalších automobilek je potřeba připravit se také na integraci ChatGPT. SUV dostane též generativní umělou inteligenci v podobě osobní asistentky.

EV3 pak není posledním elektrickým modelem Kia. Do roku 2027 jich chce mít automobilka celosvětově patnáct, už v příštím roce pak odstartuje v Žilině výroba ještě menšího SUV EV2. To na Slovensku doplní Ceed a Sportage, přičemž to také znamená, že továrna bude vyrábět auta čistě spalovací, plug-in hybridní i čistě elektrická.