Čína funguje úplně jinak, říká šéfdesignér Kabaň. A odhalil nové MG s jeho podpisem

Jeho přestup do Číny loni všechny překvapil, Jozef Kabaň už se ale u MG zabydlel. Na šanghajském autosalonu představil auto, na kterém je vidět i jeho podpis. Cyber X je hranaté SUV, které by nakonec nemuselo mít daleko do sériové výroby.

"Chtěli jsme vrátit něco klasického do digitální doby," řekl o vyklápěcích světlech konceptu MG Cyber X šéfdesignér koncernu SAIC Jozef Kabaň během krátkého rozhovoru s Aktuálně.cz na stánku značky v Šanghaji. Je to patrně ten nejvýraznější designový prvek, který hranaté SUV má. Takzvané mrkačky spousta značek dnes řeší digitálně - podívejte se třeba na Volvo EX90 -, takže Kabaňův "historický" přístup k tomuto řešení působí neobvykle svěže.

Vpředu i vzadu má jinak Cyber X samozřejmě obligátní světelnou lištu. Ta je dnes stále rozšířenějším řešením, a ačkoliv podle Kabaně panuje u čínské automobilky designová svoboda, přes některé detaily evidentně zkrátka vlak nejede.

Není to jediné hranaté SUV, které na stáncích čínských značek v Šanghaji potkáte, rozhodně je z nich ale nejsvébytnější. Zatím jde jen o designovou maketu, 4,3 metru dlouhé auto nemá interiér, skla jsou důsledně tmavá, aby to něj nebylo vidět. Palubní systém ale vznikl ve spolupráci s čínským výrobcem elektroniky Oppo.

Jenže v prodeji by se Cyber X nakonec mohl objevit relativně brzy. Vychází to i z jiné filozofie, kterou čínské značky vyznávají. "Je to úplně jiná zkušenost, všechno je tady rychlejší," odpovídá Kabaň na otázku, jaké to je u koncernu SAIC, kde se stal loni viceprezidentem pro globální design a v jeho gesci je nejen značka MG, ale třeba i Roewe. Do Číny odešel po nepovedeném návratu do VW v roce 2020. Mezi prvním a druhým působením pro koncern dělal v BMW a Rolls-Roycu. Nejvíc se ale zviditelnil ve Škodě Auto, kde vedl design devět let a měl zásadní vliv na vzhled úspěšných modelů, jako byly Octavia, Superb a Fabia třetí generace a také první Kodiaq.

Nový Cyber X je zatím jedna z prvních čínských vlaštovek, kde je Kabaňův podpis viditelný, jak ale sám řekl, již brzy uvidíme další plody jeho práce. A nejen u MG.

To v novinářský den šanghajského autosalonu rozbalilo kromě konceptu už jen Cyberster, což je jeho vlajková loď. Auto se ukázalo v netradičním provedení černého lesklého laku a spousty chromovaných dílů - na ty si v Číně zákazníci na rozdíl od Evropy ještě potrpí. Ukázaly se i nové laky karoserie nebo úpravy aerodynamiky a výbavy.

Cyberster a Cyber X, tedy dva modely jedné rodiny Cyber, spojuje ještě jedna věc: použití elektrického pohonu. Ne shodného, přesná data k hranatému konceptu Číňané nezveřejnili. V příštích dvou letech každopádně MG ukáže osm nových modelů.