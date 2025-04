Jawa-ČZ za vylosovanou vstupenku. Retro Garáž láká na aukci i tombolovou motorku

Jawu-ČZ 150/352 půlbuben na dovozových značkách získá jeden šťastlivec za vylosovanou dvousetkorunovou vstupenku na auto-moto burzu spojenou s aukcí veteránů Retro Garáž. Akce se koná už tuto sobotu v Lysé nad Labem. Typ této motorky, v pojízdném stavu a v podobné kondici, se aktuálně nabízí na trhu za ceny okolo minimálně 60 tisíc korun, s doklady i za 90 tisíc.

Získat motorku za vstupenku je lákavý tah, se kterým organizátor aukcí a auto-moto burzy Pavel Kočí přišel už před lety. Funguje to. Návštěvníky, kteří by i tak přišli na burzu Retro Garáž, láká ta příležitost, že i jediný lístek může být zrovna ten výherní.

Tombolovky tak mají na auto-moto burze a aukci veteránů v Lysé nad Labem, které se konají dvakrát do roka, tradici. Na první Retro Garáži se objevila jako zlatý hřeb v tombole Jawa 50/20 Pionýr. Následovaly Babetty, Jawa 175/357, takzvaná malá kývačka, následovaná Jawou 350/638 a pak krásnou dvěstěpadesátkou Jawu 559 zvanou panelka s revmaplechy, původní značkou a také plně pojízdnou.

Loni na jaře se dokonce vůbec poprvé losovalo o auto, a to Škodu 125 L v polepech Retroautomuzea ve Strnadicích. Letos se poslední dubnovou sobotu v rámci Retro Garáže nabídne Jawa-ČZ 150/352 půlbuben.

"Vybíral jsem tombolovku pečlivě, nakonec jsem ji koupil od Veteránů na truc, dvou bratrů Ondřeje a Jirky Truců, kteří prodávají historické stroje. V aukci, která se koná v sobotu 26. dubna, od nich budeme mít tři československé motorky a auto," popisuje Pavel Kočí, organizátor burzy a aukce Retro Garáž.

Jde o vzácnější kus, takzvanou "malou" kývačku s brzdovým bubnem jen na jedné straně kola (odtud označení půlbuben) po starší renovaci a s dovozovými doklady, dopravená byla z Norska. Je plně pojízdná.

Kočí zároveň láká i na to, že návštěvníci mohou zvýšit svou šanci na hlavní výhru, a to přikoupením takzvaných žolíků, což jsou další slosovatelné lístky. Zájemce je promění za pořadová čísla, z nich se bude přesně o sobotní poledne losovat venku před halami jeden šťastlivec. Zájem je velký a dovnitř by se dav nevešel. Každoročně akci navštíví okolo 4000 návštěvníků.

Letošní Retro Garáž bude navíc ještě větší a velkolepější než dřív. S každou další aukcí se ukazuje, že se z akce stává s přehledem největší dražba veteránů v Česku. Nabídka je opět rekordní, nabízet se bude 30 motorek a 14 aut. Draží se bez rezervy a mnoho kousků už od koruny.

"Troufnu si tvrdit, že nabídka je velmi pestrá a u nás absolutně nemá obdoby mimo jiné i z pohledu kvality nabízených strojů. Opět platí, že mnohá z vozidel se v inzerci prakticky neobjevují a je velmi těžké je vůbec sehnat," říká organizátor. Událost se koná už posedmnácté.

Kočí tradičně sází na československé stroje, které jsou u sběratelů a nadšenců populární, zároveň je ale jeho snem nabízet opravdu vzácné kousky i zahraniční výroby, a tak se postupnými krůčky snaží, aby jejich krásu a hodnotu ocenili i domácí účastníci aukcí.

"V nabídce se tak na jaře objeví dva předválečné automobily a hned pět motocyklů zahraniční výroby. A jsou to opravdu zajímavé kusy," popisuje Kočí.

"Nabídku jsme vybírali opravdu pečlivě. Vypíchl bych třeba ČZ 175/477, takzvanou Harlejku, tedy motorku s vysokými řídítky reimportovanou z USA s nájezdem pouhých 98 mil," vypočítává Kočí. Nabízí se tři půllitrové Jawy OHC, tedy mezi sběrateli velmi oblíbené týnecké motorky, z nichž jedna je v soupravě se sajdou v původním stavu.

"Zajímavé srovnání k Jawám 500 OHC je určitě Norton ES2 500, který se ve své době prodával v Mototechně právě jako konkurence k Jawě," připomíná organizátor britský kousek v dražbě.

Ze sbírek muzea Veteran Arena se do aukce dostaly také dva motocykly Indian. Dalšími "nečeskoslovenskými" kousky jsou Harley-Davidson 500 C po renovaci nebo vzácný německý Zündapp K800 s raritním čtyřválcovým motorem boxer.

"Mezi velkými československými stroji bude, hádám, dominovat Jawa 500 OHV Rumpál, Praga 500 BD se sajdou a dvě krásné původní ČZ 250 Tourist a Sport. Ještě nesmíme zapomenout na dokonale původní Jawu 100 Robot s vzácnou dokumentací a na Jawu 250 Duplex, kterou jsme záměrně nechali zaprášenou přesně tak, jak jsme ji vytáhli po letech z haly," láká na další dražené kousky Kočí.

Z čtrnáctikusové nabídky aut je polovina předválečná, v minulosti se ukázalo, že o opravdu zajímavé historické automobily je mezi sběrateli velký zájem.

"Nabízíme dva zahraniční vozy, a to britský Singer 9 Le Mans z roku 1934, opět ze sbírky Veteran Arena Olomouc, nebo Ford A z roku 1930, ke kterému se váže pěkný příběh," popisuje hlavní licitátor.

Burza otevře brány v sobotu 26. dubna už v osm hodin ráno, celé dopoledne je možné si aukční stroje také prohlédnout. Dražit se bude ve čtyřech blocích, a aby se to stihlo, první začíná už v 11:00 a poslední v 15 hodin.